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Олександр Деркач Банкір, бізнесмен

Йти працювати міністром чи бібліотекарем?

glavcom.ua
В Міноборони точно є велика проблема в комунікації його керівників з суспільством

Політика, як і бізнес. Це постійний шлях самоприниження

Щодо Міністерства оборони і всіх тих зимових-незимових курток. Я не знаю чи крадуть там гроші. І мені було б дуже гидко, якби я знав що крадуть. Але там точно є велика проблема в комунікації його керівників з суспільством.

Політика, це як і бізнес. Яким я займаюсь більше 30 років. Це постійний шлях самоприниження. І якщо ти вибрав цей шлях, то ти тільки в бані з друзями чи в себе за столом можеш розказувати який ти крутий. І вони з тобою погодяться. А поза межами ти повинен кланятись і дякувати.

Кланятись і дякувати. І всіх посилати НХ не треба. Краще через одного. І якщо хтось прийшов і на*рав тобі під двері, то може його треба запросити чаю попити. І він наступного разу добріший буде.

А якщо ти дуже вразливий, все тебе дратує і ти думаєш шо про твої трудові подвиги народ постійно складає саги і епоси, то ти помиляєшся. І тобі треба йти в бібліотеку працювати. Там тихо і людей нема.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: бізнес Міноборони корупція в Україні

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Олександр Деркач

Йти працювати міністром чи бібліотекарем?
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