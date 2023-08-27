Йти працювати міністром чи бібліотекарем?

Політика, як і бізнес. Це постійний шлях самоприниження

Щодо Міністерства оборони і всіх тих зимових-незимових курток. Я не знаю чи крадуть там гроші. І мені було б дуже гидко, якби я знав що крадуть. Але там точно є велика проблема в комунікації його керівників з суспільством.

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Політика, це як і бізнес. Яким я займаюсь більше 30 років. Це постійний шлях самоприниження. І якщо ти вибрав цей шлях, то ти тільки в бані з друзями чи в себе за столом можеш розказувати який ти крутий. І вони з тобою погодяться. А поза межами ти повинен кланятись і дякувати.

Кланятись і дякувати. І всіх посилати НХ не треба. Краще через одного. І якщо хтось прийшов і на*рав тобі під двері, то може його треба запросити чаю попити. І він наступного разу добріший буде.

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А якщо ти дуже вразливий, все тебе дратує і ти думаєш шо про твої трудові подвиги народ постійно складає саги і епоси, то ти помиляєшся. І тобі треба йти в бібліотеку працювати. Там тихо і людей нема.