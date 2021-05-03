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    Думки вголос

    Китайців в світі стає менше

    10 років тому китайців старше 60 років було 8%, зараз&nbsp;&ndash; 17%, а до 2050 року буде більше 30% - Китайців в світі стає менше
    10 років тому китайців старше 60 років було 8%, зараз – 17%, а до 2050 року буде більше 30%
    фото з відкритих джерел

    Результати перепису населення, виявилися шокуючими

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    Китайцев в мире становится меньше. Любопытная статья об этом появилась на днях в Financial Times.

    Результаты продолжавшейся десять лет переписи населения, оказались настолько шокирующими, что власти Китая пока их боятся обнародовать. Надеясь, что произошла ошибка.

    В прошлом году, впервые за 50 лет, население страны начало сокращаться и его численность упала ниже отметки в 1.4 млрд. Причин несколько.

    После отмены в 2015-м политики «одна семья-один ребенок», выяснилось, что женщины, у которых в новой экономической ситуации появилось гораздо больше перспектив и возможностей, интерес к рождению детей стали терять.

    Среднестатистическая китаянка сегодня хочет иметь всего 1.5-1.7 детей. Кроме того, мужчин в стране на 30 млн. больше чем женщин. Жён на всех не хватает и это один из источников социального напряжения в обществе. Ещё одна причина - рост продолжительности жизни, и как результат, старение населения.

    10 лет назад китайцев старше 60 лет было 8 процентов, сейчас 17, а к 2050 году будет больше 30. Все это ставит перед Китайской Компартией новые вопросы, которые нужно будет решать в плане борьбы за геополитическое лидерство.

    Особенно с учетом того, что рядом, в Индии, население продолжает расти быстрыми темпами и она, скорее всего, уже в этом году вполне в состоянии обогнать Китай.

    Джерело: блог Олександра Деркача

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Китай населення
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