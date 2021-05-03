Китайців в світі стає менше

Результати перепису населення, виявилися шокуючими

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Китайцев в мире становится меньше. Любопытная статья об этом появилась на днях в Financial Times.

Результаты продолжавшейся десять лет переписи населения, оказались настолько шокирующими, что власти Китая пока их боятся обнародовать. Надеясь, что произошла ошибка.

В прошлом году, впервые за 50 лет, население страны начало сокращаться и его численность упала ниже отметки в 1.4 млрд. Причин несколько.

После отмены в 2015-м политики «одна семья-один ребенок», выяснилось, что женщины, у которых в новой экономической ситуации появилось гораздо больше перспектив и возможностей, интерес к рождению детей стали терять.

Среднестатистическая китаянка сегодня хочет иметь всего 1.5-1.7 детей. Кроме того, мужчин в стране на 30 млн. больше чем женщин. Жён на всех не хватает и это один из источников социального напряжения в обществе. Ещё одна причина - рост продолжительности жизни, и как результат, старение населения.

10 лет назад китайцев старше 60 лет было 8 процентов, сейчас 17, а к 2050 году будет больше 30. Все это ставит перед Китайской Компартией новые вопросы, которые нужно будет решать в плане борьбы за геополитическое лидерство.

Особенно с учетом того, что рядом, в Индии, население продолжает расти быстрыми темпами и она, скорее всего, уже в этом году вполне в состоянии обогнать Китай.

Джерело: блог Олександра Деркача

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