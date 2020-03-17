Інвестори по всій планеті за допомогою своєї шкали оцінюють стан справ у світі

Сьогодні настрій на азійських ринках дещо покращився

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Я давно занимаюсь операциями на фондовых рынках.

Слежу за ними. Если все спокойно, не часто. Когда что-то происходит экстраординарное, много раз в день. Для меня это самый главный индикатор ситуации в мире. Коллективное бессознательное сотен миллионов инвесторов.

Начиная от людей, типа моргановского «чистильщика сапог», которые держат в своём «портфеле» акций на 200 долларов, до Уоррена Баффета, управляющего сотнями миллиардов. Такую выборку не дают никакие соцопросы.

За последний месяц все европейские и американские индексы упали на 30-35 процентов. Позавчера, вчера, политики много говорили об эпидемии. Много было критически важных решений объявлено. В режиме онлайн, фактически. И по защите людей, и по защите бизнесов. Сегодня любопытный и важный день.

Инвесторы по всему миру на своих личных весах оценивают ситуацию. Не только в бизнесе, а и в целом. Упадут рынки дальше, значит они не верят в улучшение. Начнут чуть-чуть подниматься, или хотя бы останутся в небольшом минусе, значит появился оптимизм. Сегодня азиатские рынки зелёные. Там настроение явно улучшилось. Европа тоже открылась в плюсе, но видно, что будут качели. Американские фьючерсы пока зеленые. Ждём вечера. Очень хочется позитива наконец.

Джерело: блог Олександра Деркача

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