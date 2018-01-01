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    Думки вголос

    Стів Джобс у меблевому бізнесі

    Про Інгвара Кампрада ходить багато легенд. В основному, про його ощадливість
    Мовою оригіналу Умер основатель империи ИКЕА, миллиардер, Ингвар Кампрад. Гениальный, без сомнения, человек. Стив Джоббс в продаже мебели. Заставивший миллионы людей по всему миру десятки лет бесплатно собирать для него шкафы и кровати. В том числе и меня. Скорее, правда, не из жадности, а из любопытства. Надо было как-то сыну в общежитие купить
    • Олександр Деркач

      Банкір, бізнесмен

    • Сьогодні, 14:19
    • Розсилка
    Інгвар Кампрад
    Інгвар Кампрад

    Про Інгвара Кампрада ходить багато легенд. В основному, про його ощадливість

    Мовою оригіналу

    Умер основатель империи ИКЕА, миллиардер, Ингвар Кампрад. Гениальный, без сомнения, человек. Стив Джоббс в продаже мебели. Заставивший миллионы людей по всему миру десятки лет бесплатно собирать для него шкафы и кровати. В том числе и меня. Скорее, правда, не из жадности, а из любопытства.

    Надо было как-то сыну в общежитие купить стол, табуретку и какой-то шкаф. Всякое студенческое барахло складывать. Куда ехать. Конечно в ИКЕА. Там же всё дёшево. Магазин оказался любопытным. Всё вокруг стоило копейки, кроме того, что надо было именно тебе. Которое на незамутненный взгляд тоже должно было стоить раз в пять меньше. Но самое смешное было впереди.

    Я заранее знал, что собирать не буду. Времени не было. И закажу доставку со сборкой. Пока мужик икеевиц где-то бегал с моим заказом, сидел читал их буклет. Дошел до фразы, вы легко соберете ваш шкаф сами и при этом получите fun. Но если вы не хотите получить fun, то мы приедем и соберем это для вас за (дальше шла какая-то смешная сумма). Даже с некоторой обидой. Поскольку обижать этих уважаемых людей не входило в мои планы, да и чертовски хотелось получить fun, от сборки я отказался. Через день их симпатичная белая машинка привезла мои коробки.

    С табуреткой и столом, надо признать, я справился достаточно быстро. Но высыпав на пол шкаф, состоявший из кучи трубочек, гаечек, полочек и хлипких пластмассовых загогулинок, я сразу заподозрил неладное. Неладное подтвердилось. На сборку шкафа у меня ушло 4 часа. Исключительно благодаря матюкам и тому положительному обстоятельству, что в институте у меня была пятерка не только по сопромату, но и по теоретической механике. В общем обещанный fun я получил. День закончился успешно. Я сделал это. У меня даже осталась куча лишних деталей. Которые я с удовольствием выбросил в мусорник. Шоб больше никогда их не видеть.

    О Ингваре Кампраде ходит много легенд. В основном о его бережливости. Как он экономклассом летал и на 15-летней машине ездил. Или как 32 года на одном кресле просидел. Про самолёт и машину не знаю, но про кресло уверен. Знал, что новое не соберет.

    Джерело: блог Олександра Деркача

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