Свобода слова перемогла: суд скасував блокування українських сайтів

Печерський суд міста Києва зняв арешт з майнових прав ітелектуальної власності – доменних імен 12 українських інтернет-ЗМІ

Печерський суд Києва 28 квітня розблокував роботу низки українських онлайн ЗМІ, серед яких і інтернет-видання «Апостроф», знявши арешт з доменних імен і зобов'язавши інтернет-провайдерів відкрити доступ до них користувачів на території України.

Про це йдеться в резулятивній частині ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28 квітня 2021 року по справі №757/17843/21-к.

Печерський суд у середу, 28 квітня, за клопотанням ТОВ «Апостроф ТВ» зняв арешт з майнових прав інтелектуальної власності - доменних імен, який був накладений стосовно 12 інтернет-видань за позовом екс-керівника ДП «Спецтехноекспорт» у 2014-2018 роках Павла Барбула.

Як відомо, предметом розгляду стали публікації 12 відомих інтернет-видань, серед яких опинилися такі видання, як «Апостроф», «Главком», «Голос» в різний час публікацій стосовно зловживань, ймовірно, допущених Павлом Барбулом під час його роботи керівником держпідприємства «Спецтехноекспорт» у 2014-2018 роках. Це підприємство займається експортом та імпортом товарів і послуг військового та подвійного призначення. Зміст цих текстів викликав обурення у Павла Барбула, який вирішив, що їх зміст не відповідає дійсності.

Свою ділову репутацію Павло Барбул вирішив захистити у незвичний спосіб, ініціювавши кримінальне провадження за ч.2 ст. 182 ( «порушення недоторканності приватного життя»). Для забезпечення цього кримінального провадження, пан Барбул подав відповідну заяву до Печерського райсуду міста Києва. 18 лютого суддя Печерського районного суду Тетяна Ільєва винесла ухвалу на користь Павла Барбула, наклавши арешт на майнові права інтелектуальної власності доменних імен 12 видань, в тому числі «Апострофа». Суд постановив закрити до них доступ усім інтернет-провайдерам і мобільним операторам на території України.

Розглянувши клопотання адвоката ТОВ «Апостроф», –– і зобов'язати інтернет-провайдерів відкрити доступ до них для користувачів на території України.

Джерело: Апостроф

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