Рада ухвалила закон про заочне засудження

Закон вносить зміни до статей Кримінального процесуального кодексу, що регулюють підстави оголошення у розшук підозрюваного, обвинуваченого; питання арешту за відсутності підозрюваного, обвинуваченого; підстави спеціального попереднього розслідування і спеціального судового провадження.

Передбачено дві підстави для оголошення розшуку підозрюваного:

якщо місцезнаходження підозрюваного невідоме;

якщо підозрюваний ухиляється від явки за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за умови його належного повідомлення про такий виклик і існують обґрунтовані підстави вважати, що він поїхав і/або знаходиться в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України.

Дозволяється розгляд клопотання про арешт і його обрання за відсутності підозрюваного, обвинуваченого при наявності постанови про його розшуку з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 281 КПК України.

У разі арешту підозрюваного, обвинуваченого при наявності постанови про його розшук термін дії постанови не вказується і розмір застави не визначається.

У законі прописані й підстави для спеціального досудового розслідування або спеціального судового провадження.

Під час сьогоднішнього засідання профільний комітет провів засідання, на якому затвердив три додаткові правки до проєкту. У ході пленарного засідання народні депутати усі їх підтримали.

Перша з нових норм визначає, що спеціальне досудове розслідування проводиться на підставі ухвали слідчого судді стосовно підозрюваного, який переховується:

на тимчасово окупованій території;

у Росії;

та/або оголошений у міжнародний розшук.

Друга правка передбачає, що слідчий суддя відмовляє у клопотанні про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор/слідчий не доведе, що підозрюваний приховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території, у Росії та/або оголошений у міжнародний розшук.

У третій прописано, що судовий розгляд щодо злочинів, визначених у статті 2971 КПК, може здійснюватися щодо обвинуваченого, крім неповнолітнього, що переховується на тимчасово окупованій території, у Росії та/або оголошений у міжнародний розшук.

Також сьогодні Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт №5246 про введення так званого суду в смартфоні. Автором закону є президент Володимир Зеленський. У законі прописане створення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Вона забезпечить створення, збирання, зберігання, пошук, обробку і передачу матеріалів та інформації у кримінальних процесах. Нею зможуть користуватися слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів.

Матеріали досудового розслідування, які знаходяться у цій системі, будуть передаватися в електронній формі. Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду вони можуть надаватися у паперовій формі.

Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи в системі і їх копії в електронній та паперовій формі будуть визнаватися оригіналами.

Несанкціоноване втручання у роботу суду в смартфоні буде каратись.