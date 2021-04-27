  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Рада ухвалила закон про заочне засудження

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У новому законі прописані підстави для спеціального досудового розслідування або спеціального судового провадження - Рада ухвалила закон про заочне засудження
    У новому законі прописані підстави для спеціального досудового розслідування або спеціального судового провадження
    Фото з відкритих джерел

    Ухвалений законопроєкт передбачає зміни до Кримінального кодексу

    Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт № 2164 про заочне засудження. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. За відповідний законопроєкт проголосували 258 народних депутатів.

    Закон вносить зміни до статей Кримінального процесуального кодексу, що регулюють підстави оголошення у розшук підозрюваного, обвинуваченого; питання арешту за відсутності підозрюваного, обвинуваченого; підстави спеціального попереднього розслідування і спеціального судового провадження.

    Передбачено дві підстави для оголошення розшуку підозрюваного:

    • якщо місцезнаходження підозрюваного невідоме;
    • якщо підозрюваний ухиляється від явки за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за умови його належного повідомлення про такий виклик і існують обґрунтовані підстави вважати, що він поїхав і/або знаходиться в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України.

    Дозволяється розгляд клопотання про арешт і його обрання за відсутності підозрюваного, обвинуваченого при наявності постанови про його розшуку з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 281 КПК України.

    У разі арешту підозрюваного, обвинуваченого при наявності постанови про його розшук термін дії постанови не вказується і розмір застави не визначається.

    У законі прописані й підстави для спеціального досудового розслідування або спеціального судового провадження.

    Під час сьогоднішнього засідання профільний комітет провів засідання, на якому затвердив три додаткові правки до проєкту. У ході пленарного засідання народні депутати усі їх підтримали.

    Перша з нових норм визначає, що спеціальне досудове розслідування проводиться на підставі ухвали слідчого судді стосовно підозрюваного, який переховується:

    • на тимчасово окупованій території;
    • у Росії;
    • та/або оголошений у міжнародний розшук.

    Друга правка передбачає, що слідчий суддя відмовляє у клопотанні про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор/слідчий не доведе, що підозрюваний приховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території, у Росії та/або оголошений у міжнародний розшук.

    У третій прописано, що судовий розгляд щодо злочинів, визначених у статті 2971 КПК, може здійснюватися щодо обвинуваченого, крім неповнолітнього, що переховується на тимчасово окупованій території, у Росії та/або оголошений у міжнародний розшук.

    Також сьогодні Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт №5246 про введення так званого суду в смартфоні. Автором закону є президент Володимир Зеленський. У законі прописане створення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Вона забезпечить створення, збирання, зберігання, пошук, обробку і передачу матеріалів та інформації у кримінальних процесах. Нею зможуть користуватися слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів.

    Матеріали досудового розслідування, які знаходяться у цій системі, будуть передаватися в електронній формі. Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду вони можуть надаватися у паперовій формі.

    Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи в системі і їх копії в електронній та паперовій формі будуть визнаватися оригіналами.

    Несанкціоноване втручання у роботу суду в смартфоні буде каратись.

    Теги: Верховна Рада суд закон арешт документи розслідування розшук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies