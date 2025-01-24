Трамп і його перший ультиматум агресору

Ультиматум оголошено. Стратегічний контур окреслено

Ну хто з нас не знає цей підхід: «Ти ж знаєш, що я не хочу зробити тобі боляче, але... ти не залишаєш мені іншого вибору».

• 1 •

Завжди дієва схема в «стратегії примусу», але ... якщо її пропонують не повному божевільному. З божевільним можуть бути варіанти.

• 2 •

Якщо з іншого боку безумець, то тоді задіюють другий елемент «стратегічний болючий удар». Не повільний, а моментальний. Біль буде сильним і безперервним.

• 3 •

Біль по Трампу для Росії практично чітко артикульований – «вбивство російського експорту». Втрата до кількох сотень мільярдів доларів для країни із загальним обсягом економіки у 2 трильйони буде фільмом жахів із дуже поганим кінцем.

• 4 •

Ультиматум оголошено. Стратегічний контур окреслено. Далі – за теорією ігор – будуть варіанти.