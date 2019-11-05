Чого варто боятися в Бюджеті-2020

Олег Устенко Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера

Олег Устенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Країні необхідно досягти стійких темпів щорічного економічного зростання на рівні 5%+

Мовою оригіналу

1. Если бы в проекте бюджета была бы слишком высокая доходная часть (по сравнению с предыдущим годом). Это сигнализировало бы о том, что составители документа пребывают в иллюзии «все абсолютно отлично и особенных рисков на следующий год либо практически нет, либо они минимальны». А значит, под угрозу бы попала и расходная часть. Фактически государство взяло бы на себя обязательства, которые с высокой долей вероятности просто не могло бы выполнить.

2. Слишком высокие доходы означали бы, что (а) предположения по экономическому росту слишком завышены, (б) присутствует слишком «позитивное мышление» о скорости и результатах реформ по детенизации бизнеса, остановки контрабанды, а также (в) «вялом» сопротивлении изменениям со стороны олигархов, криминалитета и части чиновничьего аппарата. Что абсолютно не соответствует действительности.

3. Слишком высокий уровень дефицита государственного бюджета означал бы, что прийдется сново активно отдалживать. А ведь и без того, мы слишком много вынуждены платить за обслуживание уже имеющихся государственных долгов. Надо пытаться выходить «на жизнь по карману» как бы сложно это не было.

4. Если бы мы увидели слишком значительный «рывок» в социальном обеспечении, который хорош только на слух. А, на практике он должен быть подкреплен соответствующими источниками доходов. Если отбросить фантазии, «бродящие» в головах многих политиков, то без денег «мир не перевернешь». Реалии – не такии «розовые» как хотелось бы всем.

Но, все таки «оптимизм мышления» не стоит отбрасывать. Задача все равно остается прежней. Стране необходимо достичь устойчивых темпов ежегодного экономического роста на уровне 5%+. В противном случае, побороть бедность нельзя. А начать этот процесс вполне реально уже в 2020. Даже несмотря на войну, даже невзирая на геоэкономические риски, даже несмотря на колосальное сопротивление и действия «на разлом ограниченного круга заинтересованных лиц и групп». Механизм «перехода» к новой оптимистической версии бюджетных затрат стоит подготовить уже сейчас.

Джерело: блог Олега Устенка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»