Ринки вже роблять ставки проти Трампа

Вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада 2026 року – Трамп на них розраховує

Політика завжди здатна підносити сюрпризи

Поки політики сперечаються, а соціологи публікують нові рейтинги, фінансові ринки вже формують власний прогноз щодо результатів проміжних виборів у США.

Сьогодні найбільші ринки політичних ставок оцінюють шанси демократів на контроль над Палатою представників приблизно у 90%, а на контроль над Сенатом більш ніж у 60%. Також більшість ставок зараз робиться на сценарій, за якого демократи отримають контроль над обома палатами Конгресу.

Звичайно, до виборів ще є час. Настрої виборців можуть змінитися, а політика завжди здатна підносити сюрпризи. Проте є одна важлива деталь.

Соціологічні опитування показують думки людей. А ринки ставок показують готовність людей ризикувати власними грошима заради свого прогнозу. Саме тому за такими сигналами варто уважно спостерігати.

Для України результати цих виборів матимуть особливе значення. Якщо демократи справді отримають контроль над Конгресом, можливості адміністрації Дональда Трампа щодо просування окремих рішень у сфері зовнішньої політики, санкцій та переговорного процесу можуть істотно звузитися.

Ми ще не знаємо, яким буде остаточний результат. Але ринки вже досить однозначно показують: політичний вітер у США може змінюватися значно швидше, ніж здається на перший погляд.