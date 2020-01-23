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    Думки вголос

    Зеленський став лідером у загальносвітовому філософському дискурсі про New Normality

    • Олег Устенко

      Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера

    • Розсилка
    Для Зеленського форум у Давосі став першим економічним самітом такого масштабу - Зеленський став лідером у загальносвітовому філософському дискурсі про New Normality
    Для Зеленського форум у Давосі став першим економічним самітом такого масштабу

    В New Normality торгові війни - частина нової філософії. А табу на слово протекціонізм «м'яко ігнорується»

    Мовою оригіналу

    Давос: разъяснения

    1. Сложно подобрать лучший оборот, чем тот который был использован президентом Зеленским, когда он говорит о текущем состоянии мировой архитектуры. Мы действительно имеем дело с новой нормальностью – New Normality. Все, что было ненормально еще вчера уже стало абсолютно нормальным сегодня.

    2. Для любого, кто следил за ключевыми выступлениями в Давосе, понятно, что New Normality распространяется не только на мировую архитектуру безопасности, а и на международную экономическую/торговую архитектуру. В первый день форума высказывались абсолютно диаметральные точки зрения на ключевые вопросы современности, начиная от президента Трампа и заканчивая Гретой Тунберг, что тоже есть частью New Normality.

    3. New normality – это, когда изменение раннее достигнутых договоренностей – например, в рамках ВТО - воспринимаются, как абсолютно нормальные. В New Normality торговые войны часть новой философии. А табу на слово протекционизм «мягко игнорируется».

    4. Президент Зеленский предлагает создать новую архитектура для условий New Normality в широком смысле этого слова. Он не жалуется и не просит. Он предлагает. Он вписывается и – если хотите – лидирует в общемировом философском дискурсе о New Normality. Советую взглянуть на заголовки тех мировых изданий, которые специализируются не на новостях, а на более сложных аналитических продуктах.

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    Джерело: блог Олега Устенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Володимир Зеленський
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