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    Думки вголос

    Про економічні наслідки від глобального вірусу

    • Олег Устенко

      Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера

    • Розсилка
    Про економічні наслідки від глобального вірусу

    Провідні світові фармацевтичні компанії будуть збільшувати свої бюджети

    Мовою оригіналу

    1. Негативный импульс для экономического роста. Глубина замедления остается неизвестным параметром. Трансмиссионный механизм – вначале последствия для страны возникновения вируса –Китая - (2-я по величине экономика мира не оставит никого в зоне спокойствия), а затем передача «негативного момента» для всех остальных.

    2. Увеличение бюджетов Минздрава на профилактические мероприятия с немедленным поиском источников для этого.

    3. Увеличение затрат работодателей на охрану здоровья своих работников с возможным временным уменьшением объема трудового ресурса.

    4. Рост бюджетов ведущих мировых фармацевтических компаний и агрессивный маркетинг своих продуктов.

    5. Вынужденный рост семейных бюджетов в части профилактики заболеваний, что незамедлительно скажется на сжатии других направлений затрат.

    6. Уменьшение покупок туристических туров (абсолютно любых - как из страны, так и в страну), сжатие рынков увеселительных мероприятий, которые предполагают высокую единовременную концентрацию населения, с ростом доходов тех компаний, которые ориентируются на домашний досуг – кабельщики, интернет и т.д.

    Джерело: блог Олега Устенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    економіка хвороби вірус
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