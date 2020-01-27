Про економічні наслідки від глобального вірусу

Олег Устенко Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера

Олег Устенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Провідні світові фармацевтичні компанії будуть збільшувати свої бюджети

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1. Негативный импульс для экономического роста. Глубина замедления остается неизвестным параметром. Трансмиссионный механизм – вначале последствия для страны возникновения вируса –Китая - (2-я по величине экономика мира не оставит никого в зоне спокойствия), а затем передача «негативного момента» для всех остальных.

2. Увеличение бюджетов Минздрава на профилактические мероприятия с немедленным поиском источников для этого.

3. Увеличение затрат работодателей на охрану здоровья своих работников с возможным временным уменьшением объема трудового ресурса.

4. Рост бюджетов ведущих мировых фармацевтических компаний и агрессивный маркетинг своих продуктов.

5. Вынужденный рост семейных бюджетов в части профилактики заболеваний, что незамедлительно скажется на сжатии других направлений затрат.

6. Уменьшение покупок туристических туров (абсолютно любых - как из страны, так и в страну), сжатие рынков увеселительных мероприятий, которые предполагают высокую единовременную концентрацию населения, с ростом доходов тех компаний, которые ориентируются на домашний досуг – кабельщики, интернет и т.д.

Джерело: блог Олега Устенка

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