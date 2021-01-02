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    Думки вголос

    Про своє звання «Народної артистки СРСР» вона так і не дізналась. Перебувала у комі

    • Олег Вергеліс

      Театральний критик

    • Розсилка
    <span>Євгенія Ханаєва</span> - Про своє звання «Народної артистки СРСР» вона так і не дізналась. Перебувала у комі
    Євгенія Ханаєва

    Миттєвості театральної історії...

    2 січня 2021 року – 100 років з дня народження видатноі актриси МХАТу Євгенії Ханаєвоі. Десятиліттями у театрі вона майже нічого серйозного не грала – у величезній трупі МХАТу на всіх хороших акторів ролей критично не вистачало. Хоча був випадок, коли Ханаєва терміново замінила Ангеліну Степанову в головній ролі королеви Єлизавети у знаменитій виставі «Марія Стюарт» Ф.Шиллера.

    Актриса в молодості Источник: https://proexpress.com.ua/uk/pozdnee-schaste-evgenii-hanaevoi-chem-pojertvovala-radi-yspeha-zvezda-filma-po-semeinym-obstoiatelstvam/
    Актриса в молодості Источник: https://proexpress.com.ua/uk/pozdnee-schaste-evgenii-hanaevoi-chem-pojertvovala-radi-yspeha-zvezda-filma-po-semeinym-obstoiatelstvam/

    У пізній, власне в останній період життя, з нею дуже любили працювати видатні театральні режисери Роман Віктюк, Кама Гінкас, Олег Єфремов.

    У той пізній період до неї, нарешті, прийшла і кінослава – «За сімейними обставинами», «Москва сльозам не вірить». Заговорили про видатну характерну і комедійну актрису.

    Кадр з фільму «Москва сльозам не вірить»
    Кадр з фільму «Москва сльозам не вірить»

    У середині 80-х на своїх «Жигулях» вона потрапила в автотрощу. Клініки, операції. Приреченість. Коли перебувала в клініці після операціі, вийшов указ про давно нею очікуване звання» народної артистки СРСР». Вона про це так і не дізналася – перебувала в комі...

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: кіно культура СРСР
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