Про своє звання «Народної артистки СРСР» вона так і не дізналась. Перебувала у комі

Миттєвості театральної історії...

2 січня 2021 року – 100 років з дня народження видатноі актриси МХАТу Євгенії Ханаєвоі. Десятиліттями у театрі вона майже нічого серйозного не грала – у величезній трупі МХАТу на всіх хороших акторів ролей критично не вистачало. Хоча був випадок, коли Ханаєва терміново замінила Ангеліну Степанову в головній ролі королеви Єлизавети у знаменитій виставі «Марія Стюарт» Ф.Шиллера.

Актриса в молодості Источник: https://proexpress.com.ua/uk/pozdnee-schaste-evgenii-hanaevoi-chem-pojertvovala-radi-yspeha-zvezda-filma-po-semeinym-obstoiatelstvam/

У пізній, власне в останній період життя, з нею дуже любили працювати видатні театральні режисери Роман Віктюк, Кама Гінкас, Олег Єфремов.

У той пізній період до неї, нарешті, прийшла і кінослава – «За сімейними обставинами», «Москва сльозам не вірить». Заговорили про видатну характерну і комедійну актрису.

Кадр з фільму «Москва сльозам не вірить»

У середині 80-х на своїх «Жигулях» вона потрапила в автотрощу. Клініки, операції. Приреченість. Коли перебувала в клініці після операціі, вийшов указ про давно нею очікуване звання» народної артистки СРСР». Вона про це так і не дізналася – перебувала в комі...

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