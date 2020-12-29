Ніякий онлайн не замінить дива живого театру! Новорічне інтерв'ю з Раду Поклітару

Ніякий онлайн не замінить дива живого театру! Новорічне інтерв'ю з Раду Поклітаруінтерв'ю
«Аби запитати про мою участь у «Танцях з зірками», треба подзвонити Коломойському»
Новорічний період – час, коли навкруги пахне хвоєю, мандаринами і балетом «Лускунчик». У ці дні завжди є передчуття дива і казки. Тому ніяких сумнівів щодо цієї кадидатури на роль героя новорічного інтерв’ю не було.
«Главком» поспілкувався з Раду Поклітару, керівником театру «Київ Модерн Балет», знаменитим балетмейстером з вагомою міжнародною репутацією.
Поклітару – хореограф-чарівник, який дає нове життя старим казкам на балетній сцені: «Лускунчик» , «Маленький Принц», «Лебедине Озеро»...
Раніше Раду Поклітару був обличчям телеканалу СТБ в проєкті «Танцюють всі!». Проєкт закрився. Але популярність Раду не потьмяніла. Його театр – бренд. І саме новорічний період для його театру – ера «Лускунчиків», на які завжди шалений попит батьків та дітей.
Балетмейстеру запропоноване дружнє інтерв’ю у стилі «пінг-понг»: про казки і реальність, Молдову і Україну, онлайн та живий театр…
Новорічний вечір 31 грудня 2020 року Раду Поклітару та його артисти проведуть у творчих та технологічних турботах. О 19.00 «Київ Модерн Балет» запускає онлайн-версію балету «Лускунчик» – трансляція з Жовтневого палацу. Тобто, одночасно оффлайн і онлайн-версії «Лускунчика». Так як це вже було нещодавно з його прем’єрним балетом «Маленький принц» на музику Моцарта.
На думку Раду, онлайн-версія модерного «Лускунчика» може урізноманітнити культурне меню українських глядачів, яким набридли традиційні телевізійні розважальні програми та повтори одних і тих старих кінофільмів.
Раду, суто новорічне запитання: яка дитяча казка тебе в дитинстві найбільше лякала, а яка найбільше надихала на творчі фантазії?
Мене лякає те, що я не пам’ятаю жодної казки, яка була в моєму дитинстві!
У чому феномен новорічної казки «Лускунчик» і балету зокрема?
Звичайно, феномен «Лускунчика» у геніальній музиці Чайковського!
Які новорічні подарунки в дитинстві були найнесподіванішими?
І знову мені страшно, що я так погано пам’ятаю своє дитинство...
Яку роль (образ) на новорічних шкільних заходах тобі доводилося найчастіше виконувати?
Судячи з фотографій – клоуна!
Сучасний балет – це ще казка чи вже суто авторська прорахована технологія?
Авторська, але дуже технологічна казка.
Хто з європейських сучасних балетмейстерів ще не розгубив потенціал митця-казкаря?
Наприклад, Метью Борн. Проте, хто я такий, щоб оцінювати своїх колег?
Чи можна стверджувати, що у прем’єрному «Маленькому принці», як казці для дорослих, є якісь суто автобіографічні авторські мотиви?
Суто автобіографічних не має, але будь-яка моя вистава є частиною мене.
Отже, після «Маленького принца», знову онлайн-проєкт на основі «Лускунчика»? Це нова технологічна стратегія твого театру? Наскільки взагалі ефективні онлайн-трансляції театральних проєктів, адже на таке сьогодні змушений «підсісти» цілий світ?
Ніякий «онлайн» не замінить дива живого театру!
Яка онлайн-аудиторія була у твого попереднього проєкту «Маленький принц»?
Понад 17 тисяч глядачів.
Яка доля твого нового балету «Дев’ять побачень» на музику Шопена, адже його прем’єру анонсували, здається, ще у травні 2020 року?
Через пандемію та карантинні обмеження прем’єру переносили п’ять разів! Через пандемію і карантин ми, на жаль, не змогли здійснити і свої заплановані раніше гастролі у багатьох українських містах, скасували також участь у низці престижних міжнародних фестивалів. Така сумна реальність виснажливого 2020 року.
Наразі сподіваємося, що нічого не завадить, нарешті, показати «Дев’ять побачень» 27 та 28 січня 2021 року.
У цій новій виставі – історія взаємин двох закоханих, які крок за кроком ідуть назустріч одне одному, ідуть через непорозуміння, сумніви, одержимість, чуттєву спрагу. Але в основі вистави не міфологічна (літературна) сюжетна основа – Ромео і Джульєтта, Трістан і Ізольда, Шопен і Жорж Санд – цей сюжет ніби про кожного з нас, про кожного, хто є у глядацькій залі. Цей мій новий балет – «мініенциклопедія» перших побачень у тому світі, де є тільки Він і Вона...
Від казки до реальності. Яка сьогодні середня зарплата працівника «Київ Модерн-балету»: найвища і найнижча?
Навіть найбільш високо оплачувані солісти театру не отримують гідні їхнього таланту зарплати. На жаль, це ситуація всіх муніципальний театрів.
Чи виявляли інтерес до твого театру – після Володимира Філіппова – якісь інші українські меценати?
Так, але дуже рідко.
П’ять головних кроків, які треба здійснити, щоб «Київ Модерн-балет» отримав статус «Національного театру»?
Зі сторони театру, ми вже зробили велику кількість кроків, тепер залишився один крок, який повинна здійснити наша держава.
Чи багато працівників театру знімає у столиці житло? Скільки таких?
У нашому колективі майже 80% артистів знімають житло.
Які є і можуть бути види додаткового заробітку у артистів «Київ Модерн-балету»?
Ніяка творча робота ніколи не принижувала творчу людину!
Чи можна назвати Артема Шошина – прем’єром твого театру?
Так, звісно.
Хто сьогодні в театрі входить у найтісніше коло твоїх однодумців (5-7 осіб)?
Після моєї відповіді на це запитання, інші 20 осіб зрозуміють, що вони мої творчі антагоністи?
Чи вирішилася давня тема з наданням театру окремого репетиційного приміщення?
Ні, не вирішена
Чи надходили за останній час запрошення з інших країн очолити там балетну трупу (за пристойні гроші)?
Надходили. Але я вірний своєму театру керівник.
Що найбільше тебе сьогодні тримає у Києві, в Україні – театр, кохання, звичка, інерція, лінощі?
Творче щастя та відданість своїй справі.
Чи слідкував за виборами у Молдові? Які п’ять прикметників охарактеризувати б новообраного президента на ймення Майя?
Я не настільки політизований, але радує її проєвропейська орієнтація.
Батьки, родичі цікавляться місцевою політикою? І що прогнозують?
Мій брат неймовірно іронічно ставиться до політичного життя Молдови.
Батьківщина – це...
Батьківщина – це батьківщина.
Кохання – це…
Кохання – як кохання...
Чому пан Коломойський не кличе тебе у склад журі «Танців з зірками» задля вищих рейтингів? Рейтинги програми і твого театру від цього тільки б виграли...
Якби в мене був телефон Коломойського я б із задоволенням поділився б ним, щоб ти міг поставити йому запитання про мою участь у «Танцях з зірками».
Три речі, які тобі необхідні для щастя?
Здоров’я моє та моїх рідних, достатня кількість творчої роботи та відчуття свободи.
Афоризм мудреця, який найчастіше пригадуєш і цитуєш?
«І ви говорите мені, друзі, що про смаки й при смаки не сперечаються? Але ж все життя є суперечка про смаки й присмаки!»
Яких дарунків чекаєш від 2021 року?
Завершення пандемії.
Олег Вергеліс, для «Главкома»