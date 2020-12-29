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    Культура

    Ніякий онлайн не замінить дива живого театру! Новорічне інтерв'ю з Раду Поклітару

    інтерв'ю
    • Олег Вергеліс
    • Розсилка
    <img src="/img/forall/users/49/4935/0_196.jpg" alt="Раду Поклітару" width="" height="" itemprop="image" /> - Ніякий онлайн не замінить дива живого театру! Новорічне інтерв'ю з Раду Поклітару
    Раду Поклітару
    фото: focus.ua

    «Аби запитати про мою участь у «Танцях з зірками», треба подзвонити Коломойському»

    Новорічний період – час, коли навкруги пахне хвоєю, мандаринами і балетом «Лускунчик». У ці дні завжди є передчуття дива і казки. Тому ніяких сумнівів щодо цієї кадидатури на роль героя новорічного інтерв’ю не було.

    «Главком» поспілкувався з Раду Поклітару, керівником театру «Київ Модерн Балет», знаменитим балетмейстером з вагомою міжнародною репутацією.

    Поклітару – хореограф-чарівник, який дає нове життя старим казкам на балетній сцені: «Лускунчик» , «Маленький Принц», «Лебедине Озеро»... 

    Раніше Раду Поклітару був обличчям телеканалу СТБ в проєкті «Танцюють всі!». Проєкт закрився. Але популярність Раду не потьмяніла. Його театр – бренд. І саме новорічний період для його театру – ера «Лускунчиків», на які завжди шалений попит батьків та дітей. 

    Балетмейстеру запропоноване дружнє інтерв’ю у стилі «пінг-понг»: про казки і реальність, Молдову і Україну, онлайн та живий театр…

    Новорічний вечір 31 грудня 2020 року Раду Поклітару та його артисти проведуть у творчих та технологічних турботах. О 19.00 «Київ Модерн Балет» запускає онлайн-версію балету «Лускунчик» – трансляція з Жовтневого палацу. Тобто, одночасно оффлайн і онлайн-версії «Лускунчика». Так як це вже було нещодавно з його прем’єрним балетом «Маленький принц» на музику Моцарта. 

    На думку Раду, онлайн-версія модерного «Лускунчика» може урізноманітнити культурне меню українських глядачів, яким набридли традиційні телевізійні розважальні програми та повтори одних і тих старих кінофільмів.

    Раду, суто новорічне запитання: яка дитяча казка тебе в дитинстві найбільше лякала, а яка найбільше надихала на творчі фантазії?

    Мене лякає те, що я не пам’ятаю жодної казки, яка була в моєму дитинстві! 

    У чому феномен новорічної казки «Лускунчик» і балету зокрема?

    Звичайно, феномен «Лускунчика» у геніальній музиці Чайковського! 


    Балет «Лускунчик»

    Балет «Лускунчик»

    Які новорічні подарунки в дитинстві були найнесподіванішими?

    І знову мені страшно, що я так погано пам’ятаю своє дитинство...

    Яку роль (образ) на новорічних шкільних заходах тобі доводилося найчастіше виконувати?

    Судячи з фотографій – клоуна! 

    Сучасний балет – це ще казка чи вже суто авторська прорахована технологія?

    Авторська, але дуже технологічна казка.

    Хто з європейських сучасних балетмейстерів ще не розгубив потенціал митця-казкаря?

    Наприклад, Метью Борн. Проте, хто я такий, щоб оцінювати своїх колег?

    Чи можна стверджувати, що у прем’єрному «Маленькому принці», як казці для дорослих, є якісь суто автобіографічні авторські мотиви?

    Суто автобіографічних не має, але будь-яка моя вистава є частиною мене.

    Отже, після «Маленького принца», знову онлайн-проєкт на основі «Лускунчика»? Це нова технологічна стратегія твого театру? Наскільки взагалі ефективні онлайн-трансляції театральних проєктів, адже на таке сьогодні змушений «підсісти» цілий світ? 

    Ніякий «онлайн» не замінить дива живого театру!

    Яка онлайн-аудиторія була у твого попереднього проєкту «Маленький принц»? 

    Понад 17 тисяч глядачів. 

    Яка доля твого нового балету «Дев’ять побачень» на музику Шопена, адже його прем’єру анонсували, здається, ще у травні 2020 року? 

    Через пандемію та карантинні обмеження прем’єру переносили п’ять разів! Через пандемію і карантин ми, на жаль, не змогли здійснити і свої заплановані раніше гастролі у багатьох українських містах, скасували також участь у низці престижних міжнародних фестивалів. Така сумна реальність виснажливого 2020 року. 

    Наразі сподіваємося, що нічого не завадить, нарешті, показати «Дев’ять побачень» 27 та 28 січня 2021 року. 

    У цій новій виставі – історія взаємин двох закоханих, які крок за кроком ідуть назустріч одне одному, ідуть через непорозуміння, сумніви, одержимість, чуттєву спрагу. Але в основі вистави не міфологічна (літературна) сюжетна основа – Ромео і Джульєтта, Трістан і Ізольда, Шопен і Жорж Санд – цей сюжет ніби про кожного з нас, про кожного, хто є у глядацькій залі. Цей мій новий балет – «мініенциклопедія» перших побачень у тому світі, де є тільки Він і Вона... 

    Від казки до реальності. Яка сьогодні середня зарплата працівника «Київ Модерн-балету»: найвища і найнижча?

    Навіть найбільш високо оплачувані солісти театру не отримують гідні їхнього таланту зарплати. На жаль, це ситуація всіх муніципальний театрів.

    Чи виявляли інтерес до твого театру – після Володимира Філіппова – якісь інші українські меценати?

    Так, але дуже рідко.

    П’ять головних кроків, які треба здійснити, щоб «Київ Модерн-балет» отримав статус «Національного театру»?

    Зі сторони театру, ми вже зробили велику кількість кроків, тепер залишився один крок, який повинна здійснити наша держава.

    Чи багато працівників театру знімає у столиці житло? Скільки таких?

    У нашому колективі майже 80% артистів знімають житло.

    Які є і можуть бути види додаткового заробітку у артистів «Київ Модерн-балету»?

    Ніяка творча робота ніколи не принижувала творчу людину! 

    Чи можна назвати Артема Шошина – прем’єром твого театру?

    Так, звісно.

    Хто сьогодні в театрі входить у найтісніше коло твоїх однодумців (5-7 осіб)?

    Після моєї відповіді на це запитання, інші 20 осіб зрозуміють, що вони мої творчі антагоністи?

    Чи вирішилася давня тема з наданням театру окремого репетиційного приміщення?

    Ні, не вирішена

    Чи надходили за останній час запрошення з інших країн очолити там балетну трупу (за пристойні гроші)?

    Надходили. Але я вірний своєму театру керівник.


    Раду Поклітару (фото: facebook)

    Раду Поклітару (фото: facebook)

    Що найбільше тебе сьогодні тримає у Києві, в Україні – театр, кохання, звичка, інерція, лінощі?

    Творче щастя та відданість своїй справі.

    Чи слідкував за виборами у Молдові? Які п’ять прикметників охарактеризувати б новообраного президента на ймення Майя?

    Я не настільки політизований, але радує її проєвропейська орієнтація.

    Батьки, родичі цікавляться місцевою політикою? І що прогнозують?

    Мій брат неймовірно іронічно ставиться до політичного життя Молдови.

    Батьківщина – це...

    Батьківщина – це батьківщина.

    Кохання – це…

    Кохання – як кохання... 

    Чому пан Коломойський не кличе тебе у склад журі «Танців з зірками» задля вищих рейтингів? Рейтинги програми і твого театру від цього тільки б виграли...

    Якби в мене був телефон Коломойського я б із задоволенням поділився б ним, щоб ти міг поставити йому запитання про мою участь у «Танцях з зірками».

    Три речі, які тобі необхідні для щастя?

    Здоров’я моє та моїх рідних, достатня кількість творчої роботи та відчуття свободи.

    Афоризм мудреця, який найчастіше пригадуєш і цитуєш?

    «І ви говорите мені, друзі, що про смаки й при смаки не сперечаються? Але ж все життя є суперечка про смаки й присмаки!» 

    Яких дарунків чекаєш від 2021 року?

    Завершення пандемії.

    Олег Вергеліс, для «Главкома»

    Теги: культура театр мистецтво карантин балет Раду Поклітару
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