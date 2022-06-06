«Тіні забутих предків». Реставрація

Імпреза в «Українському домі» та воєнна вистава у Запоріжжі до знакової дати

8 червня в столичному «Українському домі» у межах нового проєкту «Кінопростір» відбудеться показ реставрованого українського кіношедевра «Тіні забутих предків» режисера Сергія Параджанова. Водночас цього ж літа очікується і театральна прем'єра «Тіней...» у Запоріжжі, в українському академічному театрі імені В. Магара (режисер Роман Козак).

Шлях довжиною в 110 років

Цьогоріч українська культурна спільнота має нагоду відзначати знакову дату, пов’язану з історією хрестоматійної української повісті Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків». Рівно 110 років тому, влітку 1912-го, за сприяння етнографа та фольклориста Володимира Гнатюка «Тіні забутих предків» уперше опублікували у львівському журналі «Літературно-науковий вісник». Коцюбинський писав свою повість у Чернігові 1911 року, а за рік текст, завдячуючи Науковому товариству імені Тараса Шевченка, дійшов до широкого загалу.

Кадр з фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків»: Іван Миколайчук та Лариса Кадочникова

1964 року нове життя повісті Коцюбинського дали кінорежисер Сергій Параджанова та кінооператор Юрій Іллєнко – їхній фільм «Тіні забутих предків» став кіноподією міжнародного масштабу, стрічка за участю акторів Івана Миколайчука, Лариси Кадочникової й Тетяни Бестаєвої отримала десятки відзнак на міжнародних кінофестивалях, а нещодавно саме «Тіні…» очолили рейтинг найкращих українських фільмів усіх часів (за версією «Довженко-Центру»).

Фільм «Тіні забутих предків» отримав 39 міжнародних нагород, 28 призів на кінофестивалях (із них – 24 гран-прі) у 21 країні. Параджанову надсилали свої вітання Фелліні, Антоніоні, Куросава, а польський режисер Анджей Вайда став перед Параджановим на коліна й поцілував руку, дякуючи за шедевр

8 червня в «Українському домі» у межах проєкту «Кінопростір» відбудеться спеціальний показ відреставрованої кінокопії «Тіней забутих предків» у контексті ініціативи Meet Up «Українське кіно у фокусі світу» за участю народної артистки України Лариси Кадочникової та видатного українського кінокритика Сергія Тримбача. Цього ж дня на «Кінопросторі» запланований також показ фільму режисера Дмитра Томашпольського «Простір», проблематика якого пов'язана з пандемією Сovid-19, що охопила простір майже усього світу.

Лариса Кадочнікова в «Тінях забутих предків»

«Главкому» стало відомо, що «Кінопростір», який розпочинає функціонувати у центрі столиці, а саме в «Українському домі», передбачає стати великою мистецькою платформою, що популяризуватиме сучасне українське кіно та українську кінокласику (у реалізаціі проєкту «Кінопростір» задіяні: Ольга Вієру, директорка «Українського дому», Людмила Горделадзе, куратор індустрійноі програми «Кінопростору», Наталія Соболєва, директорка компанії «Арт-об'єкт», Альона Тимошенко, кінопродюсерка, керівниця Української кіношколи, Андрій Різоль, керівник Асоціації «Дивись українське», Дарина Бассель, голова індустріальної платформи кінофестивалю Docudays) .

Народна артистка України Лариса Кадочникова, яка презентуватиме «постпрем'єру» відреставрованих «Тіней…», розповідає «Главкому»:

«Тіні забутих предків» – це фільм, що мав вирішальний вплив на мою творчу долю і визначив моє місце в мистецтві. Те, що величезний інтерес до цього українського фільму режисера Сергія Параджанова не вщухає вже майже 60 років, мене не дивує. Річ у тім, що творча енергія, яку ми всі, тоді ще дуже молоді митці, вкладали 1964 року в екранізацію повісті Михайла Коцюбинського – у Карпатах, в селі Криворівня, де колись гостював і сам письменник Коцюбинський – виявилася настільки чистою, творчою та потужною, що це передалося і кінострічці. Фільму, який вважають вершиною поетичного кіно, що став володарем рекордної кількості нагород в історії українського кіно. Трагічно і водночас символічно: повернення на великий кіноекран реставрованої кінокопії «Тіней забутих предків» Сергія Параджанова відбувається саме у цей час, час російсько-української війни. І саме в цьому аспекті варто нагадати про особливу роль наших «Тіней…» в політичній історії України, коли 4 вересня 1964 року на прем'єрі стрічки Параджанова у київському кінотеатрі «Україна» Іван Дзюба, Василь Стус та В’ячеслав Чорновіл звернулися до глядачів із закликом виступити проти арештів українських інтелектуалів, на яких особливо активно полювали влітку 1965 року. З дня тієї прем'єри «Тіні…» Параджанова і стали фільмом, що символічно уособлює активну громадянську позицію непокори проти нищення української культури та української інтелігенціі. У нашому фільмі, про що неодноразово писали кінокритики усього світу, також є потужна, майже містична енергія свободи, яка визначає мотиви та пориви головних героїв кіносюжету – Івана Палійчука, якого геніально зіграв Іван Миколайчук, а також героїні – Марічки Гутенюк, натури витонченої, поетичної, заручниці сімейної ворожнечі двох родин – Гутенюків та Палійчуків».

Театральні «Тіні…»

Тим часом у Запоріжжі триває робота над театральною виставою «Тіні забутих предків». Як повідомляють у театрі, перший показ вистави, попередньо, може відбутися наприкінці червня-на початку липня цього року з урахуванням усіх обставини теперішнього воєнного часу.

Репетиція вистави Тіні забутих предків (Запорізький український театр імені В. Магара). Актори: Богдан Кумунджиєв (Іван) та Анна Акішина (Марічка). Фото Запорізького театру ім. В. Магара.

«Нашу виставу «Тіні забутих предків» я без будь-яких підтекстів називаю «воєнною прем'єрою», адже і час воєнний, і умови, за яких працює наш Запорізький театр, також воєнні… – розповідає режисер Роман Козак. – Наш театр нині активно займається волонтерською діяльністю, допомагає ЗСУ, концертні групи театру часто виступають у шпиталях, військових частинах. Місто Запоріжжя постійно живе під «саундтрек» сирен повітряної тривоги. І така тривога, якщо відверто, ніби розлита по всьому місту... Тим і принципова для мене свідома громадянська позиція керівництва театру, що всіляко сприяє репетиціям «Тіней забутих предків», усвідомлюючи важливість сценічного прочитання української класики на запорізькій сцені у контексті нашого спільного «культурного фронту», на якому сьогодні задіяні всі провідні театри України. У наших «Тінях…» – сильна творча група. Художниця костюмів – Анна Луїза Грива. Композитор – В'ячеслав Тодика. Балетмейстер – Тетяна Астаф'єва. Актори: Богдан Кумунджиєв, Костянтин Шадрін, Марк Первухін, Ольга Гриценко, Анна Акішина. Фільм Параджанова ще в дитинстві доволі сильно вплинув на мене. Я і зараз іноді перебуваю під його впливом. І, не виключено, що у нашій майбутній виставі з'являться мої свідомі режисерські ремінісценції на тему історичного фільму Сергія Йосиповича Параджанова».

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