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    Зеленський призначив гранти для молодих кінематографістів

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    Президент призначив гранти молодим діячам у галузі кінематографії - Зеленський призначив гранти для молодих кінематографістів
    Президент призначив гранти молодим діячам у галузі кінематографії

    Грант глави держави у сумі 997 тис. 534 грн отримає режисер Олексій Смоляр

    Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження «Про призначення грантів Президента України молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проектів».

    Про це повідомляє пресслужба президента.

    Як зазначається в документі, грант Глави держави у сумі 997 тис. 534 грн отримає режисер Олексій Смоляр для виробництва неігрового фільму «Янголи/Дачі», а грант у сумі 971 тис. 132 грн – режисери Тетяна Дородніцина та Андрій Литвиненко для виробництва неігрового фільму «Де собака заритий?».

    Раніше Зеленський заявив, що бажає побудувати в країні свій Голлівуд. 

    До слова, голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко вважає, що голлівудські зірки не поспішають їхати на зйомки до України тому, що спочатку до нас повинні приїхати потужні іноземні кіновиробники.

     Рібейти — відшкодування частини витрат на зйомки фільмів в України. У жовтні 2019 року депутати внесли зміни до закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні», який передбачає повернення іноземним кіновиробникам 25% витрат на зйомки фільмів в Україні. 
    Теги: кіно Володимир Зеленський президент
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