Зеленський призначив гранти для молодих кінематографістів
Грант глави держави у сумі 997 тис. 534 грн отримає режисер Олексій Смоляр
Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження «Про призначення грантів Президента України молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проектів».
Про це повідомляє пресслужба президента.
Як зазначається в документі, грант Глави держави у сумі 997 тис. 534 грн отримає режисер Олексій Смоляр для виробництва неігрового фільму «Янголи/Дачі», а грант у сумі 971 тис. 132 грн – режисери Тетяна Дородніцина та Андрій Литвиненко для виробництва неігрового фільму «Де собака заритий?».
Раніше Зеленський заявив, що бажає побудувати в країні свій Голлівуд.
До слова, голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко вважає, що голлівудські зірки не поспішають їхати на зйомки до України тому, що спочатку до нас повинні приїхати потужні іноземні кіновиробники.