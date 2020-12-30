Зеленський призначив гранти для молодих кінематографістів

Грант глави держави у сумі 997 тис. 534 грн отримає режисер Олексій Смоляр

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження «Про призначення грантів Президента України молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проектів».

Про це повідомляє пресслужба президента.

Як зазначається в документі, грант Глави держави у сумі 997 тис. 534 грн отримає режисер Олексій Смоляр для виробництва неігрового фільму «Янголи/Дачі», а грант у сумі 971 тис. 132 грн – режисери Тетяна Дородніцина та Андрій Литвиненко для виробництва неігрового фільму «Де собака заритий?».

Раніше Зеленський заявив, що бажає побудувати в країні свій Голлівуд.

До слова, голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко вважає, що голлівудські зірки не поспішають їхати на зйомки до України тому, що спочатку до нас повинні приїхати потужні іноземні кіновиробники.

Рібейти — відшкодування частини витрат на зйомки фільмів в України. У жовтні 2019 року депутати внесли зміни до закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні», який передбачає повернення іноземним кіновиробникам 25% витрат на зйомки фільмів в Україні.