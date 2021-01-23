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    Культура

    Пандемія вносить корективи: які кінопрем’єри 2021 року було відкладено

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    17 фільмів, запланованих до виходу у 2021 році, будуть випущені за гібридною схемою: одночасно на великому екрані та онлайн-сервісі HBO Max - Пандемія вносить корективи: які кінопрем’єри 2021 року було відкладено
    17 фільмів, запланованих до виходу у 2021 році, будуть випущені за гібридною схемою: одночасно на великому екрані та онлайн-сервісі HBO Max

    Очікується, що 2021 рік, попри пандемію коронавірусу буде щедрим на кінопрем’єри

    Карантинні обмеження по всьому світу вносять свої корективи і кіностудії знову і знову відкладають запуск картин в прокат. УНН зібрав для вас кілька яскравих фільмів, які стали жертвами карантину за останні кілька днів.

    «King’s Man: Початок»

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    Студія Disney прийняла рішення перенести старт показу шпигунського екшену з 12 березня на 20 жовтня.

    Bios

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    Фантастичний фільм від Universal Pictures з Томом Хенксом у головній ролі буде презентовано публіці в серпні, хоча його прем’єра очікувалася ще в жовтні минулого року.

    «Морбіус»

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    Екранізація коміксів з Джаредом Лето в головній ролі повинна була вийти в прокат літом 2020 року, але якщо прем’єру знову не перенесуть, то вампіра у виконанні нестаріючого артиста ми побачимо лише 21 січня 2022 року.

    «Не час помирати»

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    Дату прем’єри фільму про агента 007 знову перенесли. Це вже третій перенос для 25 фільму про Джеймса Бонда. Очікується, що стрічка потрапить в прокат 8 жовтня 2021 року.

    «Мисливці за привидами: Спадкоємці»

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    Прем’єра нового фільму про мисливців за привидами, яка повинна була пройти 11 червня, відбудеться 11 листопада.

    «Незвідане: Удача Дрейка»

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    Вихід фільму за мотивами однойменної гри про Нейтана Дрейка намічений на 11 лютого 2022 року, а з самого початку планувався на 16 липня 2020 року.

    «Ніхто»

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    Бойовик від автора «Джона Уіка» змінив дату релізу з 26 лютого на 2 квітня 2021 року.

    «Остання ніч в Сохо»

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    Психологічний трилер зможе полоскотати нерви глядачів лише в жовтні цього року, тоді як прем’єра очікувалася в кінці квітня.

    Додамо, що як раніше повідомив Warner Bros. – всі 17 фільмів, запланованих до виходу в 2021 році, будуть випущені за гібридною схемою: одночасно на великому екрані та онлайн-сервісі HBO Max. За гібридною схемою будуть запущені «Дюна», «Загін самогубців-2», «Годзилла проти Конга», «Матриця-4», «Мортал Комбат», «Том і Джеррі» та інші.

    Теги: кіно культура фільм
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