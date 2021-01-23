Пандемія вносить корективи: які кінопрем’єри 2021 року було відкладено

17 фільмів, запланованих до виходу у 2021 році, будуть випущені за гібридною схемою: одночасно на великому екрані та онлайн-сервісі HBO Max

Очікується, що 2021 рік, попри пандемію коронавірусу буде щедрим на кінопрем’єри

Карантинні обмеження по всьому світу вносять свої корективи і кіностудії знову і знову відкладають запуск картин в прокат. УНН зібрав для вас кілька яскравих фільмів, які стали жертвами карантину за останні кілька днів.

«King’s Man: Початок»

Студія Disney прийняла рішення перенести старт показу шпигунського екшену з 12 березня на 20 жовтня.

Bios

Фантастичний фільм від Universal Pictures з Томом Хенксом у головній ролі буде презентовано публіці в серпні, хоча його прем’єра очікувалася ще в жовтні минулого року.

«Морбіус»

Екранізація коміксів з Джаредом Лето в головній ролі повинна була вийти в прокат літом 2020 року, але якщо прем’єру знову не перенесуть, то вампіра у виконанні нестаріючого артиста ми побачимо лише 21 січня 2022 року.

«Не час помирати»

Дату прем’єри фільму про агента 007 знову перенесли. Це вже третій перенос для 25 фільму про Джеймса Бонда. Очікується, що стрічка потрапить в прокат 8 жовтня 2021 року.

«Мисливці за привидами: Спадкоємці»

Прем’єра нового фільму про мисливців за привидами, яка повинна була пройти 11 червня, відбудеться 11 листопада.

«Незвідане: Удача Дрейка»

Вихід фільму за мотивами однойменної гри про Нейтана Дрейка намічений на 11 лютого 2022 року, а з самого початку планувався на 16 липня 2020 року.

«Ніхто»

Бойовик від автора «Джона Уіка» змінив дату релізу з 26 лютого на 2 квітня 2021 року.

«Остання ніч в Сохо»

Психологічний трилер зможе полоскотати нерви глядачів лише в жовтні цього року, тоді як прем’єра очікувалася в кінці квітня.

Додамо, що як раніше повідомив Warner Bros. – всі 17 фільмів, запланованих до виходу в 2021 році, будуть випущені за гібридною схемою: одночасно на великому екрані та онлайн-сервісі HBO Max. За гібридною схемою будуть запущені «Дюна», «Загін самогубців-2», «Годзилла проти Конга», «Матриця-4», «Мортал Комбат», «Том і Джеррі» та інші.