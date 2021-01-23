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    У світі

    Помер легендарний ведучий, що розпитував Путіна про загибель «Курську»

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Інтервʼю Путіна Ліррі Кінгу про загибель підводного човна вразило глядачів своїм цинізмом</p> - Помер легендарний ведучий, що розпитував Путіна про загибель «Курську»

    Інтервʼю Путіна Ліррі Кінгу про загибель підводного човна вразило глядачів своїм цинізмом

    Фото з відкритих джерел

    Незадовго до смерті Ларрі Кінг отримав позитивний тест на Covid-19

    Легендарний американський тележурніласт і ведучий власного шоу Ларрі Кінг помер вранці 23 січня в медичному центрі Седарс-Синай в Лос-Анджелесі. Причина смерті не розголошується, померлому було 87 років.

    Як повідомляє «Бабель», на початку січня телеканал ABC з посиланням на джерело, близьке до сімʼї журналіста, повідомляв, що Кінга госпіталізували в медичний центр після позитивного тесту на Covid-19.

    Ларрі Кінг вважається легендою американської тележурналістики. Народився у сімʼї емігрантів. Його батько походив з Коломиї, що в західній Україні, а мати — із Вільнюсу (Литва). Кінг був одружений вісім разів.

    З 1985 по 2010 рік вів токшоу Larry King Live на телеканалі CNN. З 2012 року вів шоу Larry King Now на Hulu. Його шоу на CNN було занесене в Книгу рекордів Гіннеса як найтриваліше шоу на телебаченні з незмінним ведучим.

    За своє життя Кінг провів десятки тисяч інтервʼю з різними знаменитостями – політиками, бізнесменами, зірками шоу-бізнесу.

    Зокрема, у 2000 році учасником його шоу був президент Росії Володимир Путін, який в інтерв'ю сказав фразу, що стала знаменитою. На питання Кінга, що сталося з підводним човном «Курськ», Путін тоді з посмішкою відповів: «Він потонув».

    Також Ларрі Кінг був активним користувачем Twitter, його стрічка має 2,4 мільйона підписників.

    Теги: телебачення Путін Литва Twitter президент шоу-бизнес
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