Помер легендарний ведучий, що розпитував Путіна про загибель «Курську»

Незадовго до смерті Ларрі Кінг отримав позитивний тест на Covid-19

Легендарний американський тележурніласт і ведучий власного шоу Ларрі Кінг помер вранці 23 січня в медичному центрі Седарс-Синай в Лос-Анджелесі. Причина смерті не розголошується, померлому було 87 років.

Як повідомляє «Бабель», на початку січня телеканал ABC з посиланням на джерело, близьке до сімʼї журналіста, повідомляв, що Кінга госпіталізували в медичний центр після позитивного тесту на Covid-19.

Ларрі Кінг вважається легендою американської тележурналістики. Народився у сімʼї емігрантів. Його батько походив з Коломиї, що в західній Україні, а мати — із Вільнюсу (Литва). Кінг був одружений вісім разів.

З 1985 по 2010 рік вів токшоу Larry King Live на телеканалі CNN. З 2012 року вів шоу Larry King Now на Hulu. Його шоу на CNN було занесене в Книгу рекордів Гіннеса як найтриваліше шоу на телебаченні з незмінним ведучим.

За своє життя Кінг провів десятки тисяч інтервʼю з різними знаменитостями – політиками, бізнесменами, зірками шоу-бізнесу.

Зокрема, у 2000 році учасником його шоу був президент Росії Володимир Путін, який в інтерв'ю сказав фразу, що стала знаменитою. На питання Кінга, що сталося з підводним човном «Курськ», Путін тоді з посмішкою відповів: «Він потонув».

Також Ларрі Кінг був активним користувачем Twitter, його стрічка має 2,4 мільйона підписників.