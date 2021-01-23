Помер легендарний ведучий, що розпитував Путіна про загибель «Курську»
Інтервʼю Путіна Ліррі Кінгу про загибель підводного човна вразило глядачів своїм цинізмом
Незадовго до смерті Ларрі Кінг отримав позитивний тест на Covid-19
Легендарний американський тележурніласт і ведучий власного шоу Ларрі Кінг помер вранці 23 січня в медичному центрі Седарс-Синай в Лос-Анджелесі. Причина смерті не розголошується, померлому було 87 років.
Як повідомляє «Бабель», на початку січня телеканал ABC з посиланням на джерело, близьке до сімʼї журналіста, повідомляв, що Кінга госпіталізували в медичний центр після позитивного тесту на Covid-19.
Ларрі Кінг вважається легендою американської тележурналістики. Народився у сімʼї емігрантів. Його батько походив з Коломиї, що в західній Україні, а мати — із Вільнюсу (Литва). Кінг був одружений вісім разів.
З 1985 по 2010 рік вів токшоу Larry King Live на телеканалі CNN. З 2012 року вів шоу Larry King Now на Hulu. Його шоу на CNN було занесене в Книгу рекордів Гіннеса як найтриваліше шоу на телебаченні з незмінним ведучим.
За своє життя Кінг провів десятки тисяч інтервʼю з різними знаменитостями – політиками, бізнесменами, зірками шоу-бізнесу.
Зокрема, у 2000 році учасником його шоу був президент Росії Володимир Путін, який в інтерв'ю сказав фразу, що стала знаменитою. На питання Кінга, що сталося з підводним човном «Курськ», Путін тоді з посмішкою відповів: «Він потонув».
Також Ларрі Кінг був активним користувачем Twitter, його стрічка має 2,4 мільйона підписників.