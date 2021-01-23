Ліки від локдауну. Найочікуваніші українські серіали 2021 року
Про красунь, чудовиськ, слідчих та навіть маніяків…
Українські медіагрупи розкрили «Главкому» програмні таємниці 2021-го. Менеджери провідних телеканалів розповіли про прем’єри серіалів вітчизняного виробництва: основу телеконтенту, що триматиме українського глядача біля телеекранів в часи локдауну.
Ставлення до серіальних тем у нас вже давненько не іронічно глузливе, як це було трохи раніше: мовляв, ну що вони нам можуть зняти і показати?! За останні років десять виробництво українського серіального продукту помітно з більшилося і укріпилось. І одна з причин валового росту – заборона на російський продукт, приправлена «чорними списками» російських акторів. Стала зростати кількість українських продакшнів, студій, які спеціалізуються на виробництві телесеріалів відповідно до вимог і потреб замовників – великих українських телевізійних груп.
Отже, новітній український серіал, випущений в останні років десять має важливі «ситуативні» характеристики:
а) терапевтичні, коли відволікає від труднощів життя під час карантинних та інших випробувань та обмежень;
б) патріотичні, особливо на хвилі успіху багатосерійних блокбастерів «І будуть люди», «Спіймати Кайдаша», «Сага», «Чорний ворон», «Століття Якова», інших;
в) естетичні – таке диво трапляється, на жаль, не так часто, тому що до «Нетфлікс» українським виробникам поки ще дуже-дуже далеко, але ж шлях подолає той, хто рухається,
г) програмно стратегічне – серіальний контент у сітці мовлення телеканалу, як вогнетривка цегла, якою мурують стіну програмного забезпечення і рейтингових перспектив.
Отже, щира подяка усім медіаменеджерам, які у святкові дні надали «Главкому» інформацію про свої прем’єри, зазирнувши у глибокі «скрині» з телевізійними секретами.
Далі – про серіали, відповідно до «прописки» на певному телеканалі, а читач-глядач згодом сам обиратиме, що йому ближче і рідніше.
Очікуючи на «Страшка»
«100 тисяч хвилин разом»
Канал «1+1» продовжує плідну співпрацю зі студією «Квартал 95». От і незабаром на «плюсах» відбудеться прем’єра комедійного серіалу... Історія про подружжя, яке після семи років шлюбу раптом опинилося «під замком» на карантині у власному будинку. Чоловік – пілот. Жінка – фітнес-тренер. Актуальна історія випробування карантином.
На каналі кажуть, що цей «проєкт про сімейні стосунки та війну чоловічої та жіночої статі».
- У головних ролях – Руслан Ханумак та Даша Рибак
- Режисером став виконавець головної ролі – пан Ханумак
«З ким поведешся»
Прим’єрний серіал від «плюсів», в центрі якого доля Марини. На жінку чекає серйозне випробування, коли її чоловік з’являється на порозі дому з повідомленням про своє рішення розлучитися.
- Режисер: Міла Погребиська
- У ролях: Лілія Ребрик, Ольга Жуковцова, Наталка Денисенко, Андрій Федінчик, Інна Приходько
У портфелі «1+1» є сенсаційний проєкт, який зараз у стадії активної розробки і до кінця року, можливо, з’явиться пілот...
«Моя улюблена Страшко»
Адаптація колумбійського проєкту «Неприваблива Бетті» на український манер . Сюжет про дівчину, яка влаштувалася на роботу у косметичну компанію і вимушена там переборювати власні комплекси. Автори кажуть, що українська адаптація буде помітно відрізнятися від колумбійського оригіналу, який увійшов навіть у «Книгу рекордів Гіннеса», як одна з найуспішніших новел в сучасній телевізійній історії.
Над створенням «Страшка» (на замовлення «1+1») працюватиме українська компанія «Кінороб». На каналі кажуть, що кастинг передбачає виключно українських акторів і актрис, серед яких, нема сумніву, буде чимало запеклих претенденток на роль рейтингового «Страшка».
О, спорт, ти рейтинг!
«Мертві лілії»
Навіть від однієї зав’язки прем’єрної новели стає моторошно. Уявіть невеличке містечко, а біля нього озеро, а на тому озері знаходять човни із мертвими красунями, тіла яких прикрашені... ліліями. «Утєкай!». Зрозуміло, що без маніяка тут не обійдеться.
- Режисер: Павло Тупик
- У головних ролях: Дана Абизова, Артем Карасьов, Сергій Калантай, Лариса Руснак, Наталія Васько
«Філін-2»
Новий сезон популярного серіалу і нові заплутані справи – політичні, богемні, особисті.
- Режисери: Павло Потатуєв, Олексій Єсаков, Євген Доронін, Сергій Толкушин
- У ролях: Олександра Епштейн, Руслана Писанка, Інна Мірошніченко, Євген Григор’єв, Антон Єрьомін, Сергій Кияшко
«Виходьте без дзвінка-4»
Четвертий сезон 40-серійного детективного серіалу, який зняли на замовлення ТРК «Україна» в кінокомпанії «3-Я-ДА-Продакшн».
- Режисери: Віталій Кукса, Олексій Даруга
- У ролях: Роман Семисал, Світлана Шейкера, Василь Баша, Дмитро Сова, Світлана Прус
«Незакрита мішень»
Прем’єрний 24-серійний фільм поки в стадії розробки і на нього канал робить особливі ставки. Насамперед, на спортивну тематику, на яку жваво реагує телевізійний глядач. В основі напруженої історії, за якою спостерігатимуть щовечора у прайм-тайм, доля спортсменки, лідерки української збірної з біатлону Каті Гордієнко. На вершині спортивної кар'єри дівчину несподівано втягують у допінговий скандал, що перевертає її життя догори-дригом.
- Режисери: Сергій Борчуков та Заза Буадзе
- У ролях: Леся Мацкевич-Грибок, Артем Алєксєєв, Валерія Ходос, Ірина Новак, Артем Позняк, Олена Узлюк, Михайло Кришталь
«Клятва лікаря»
16-серійний фільм з «Холостячкою» у ролі лікаря швидкої допомоги.
Рейтингову «бомбу» миттєвої дії канал «Україна» покаже аж восени. Це історія Краси, яка рятує світ. Але це не Достоєвський. Це – Ксенія Мішина грає доброго медика Тамару Лаврову, що постійно потрапляє у перипетії бандитських сюжетів. Спойлерити не варто, але навіть норовливого автора цих рядків анотація «Клятви» заінтригувала. Кров, любов, бандити, люди у білих халатах...
- Режисер: Денис Тарасов
- У ролях: Ксенія Мішина, Кирило Рубцов, Анна Адамович, Андрій Ісаєнко, Валерій Ніколаєв
Жіночі драми з присмаком кардамону
«Кріпосна-3»
Новий сезон популярної костюмної драми про долю кріпачки, яку без тями кохають багаті та бідні красені. У новому сезоні у ролі головної героїні – нова актриса, 25-річна Соня Прісс.
- Режисери: Фелікс Герчиков та Максим Литвинов
«Кава з кардамоном»
10-серійна драма на основі книги Наталії Гурницької «Мелодія кави в тональності кардамону». Молода українка закохується в одруженого польського шляхтича. Розгортається драма кохання на фоні напружених суспільно-політичних подій у Львові ХІХ століття.
- Режисер: Станіслав Капралов.
- У ролях: Олена Лавренюк, Павло Делонг
«Кохання на реабілітації»
Чотирисерійна стрічка про реабілітолога Катерину, яка допомагає людям, а сама мучиться від болю, бо колись стала жертвою нещасного випадку і ніяк не подолає колишні травми.
- Режисер: Аліна Чеботарьова
- У ролях: Анна Кузіна, Павло Вишняков
«Мама»
Чотирисерійна стрічка за сценарієм Валентини Руденко про розчахнуте серце української матері, котра шукає свого сина у пеклі окупованого Донбасу.
- Режисер: Тарас Ткаченко
- У ролях: Олеся Жураківська, Микола Боклан, Костянтин Корецький
«Папаньки»
Третій сезон серіалу, під час якого герої фільму переїдуть за місто, де на них чекатимуть нові обставини та нові пригоди.
- Режисер: Максим Бернацький
- У ролях: Євген Сморигін, Єгор Крутоголов, Євген Гашенко, Андрій Федінчик, Лілія Ребрик, Ольга Арутюнян
«Свята брехня»
Восьмисерійна стрічка про долю Марини, яка працює фінансистом і прагне вирішити складні особисті проблеми.
- У ролях – Клавдія Дрозд, Наталка Денисенко, Андрій Федінчик
«Гадалка»
16-серійна стрічка про дівчину Катю, що володіє даром передбачення майбутнього, така собі молоденька «українська Ванга».
- Режисер: Микола Ілюшин
- У ролях: Ірина Авдєєнко, Антон Батирьов, Леся Самааєва, Влад Нікітюк, Віктор Жданов, Ксенія Ніколаєва
«Невірна»
16 серій про долю Ганни, яка після 15 років щасливого шлюбу зустрічає красеня-чоловіка, в якого закохується безтямно і починає жити на дві родини.
- Режисер: Євген Баранов
- У ролях: Анна Міклош, Сергій Стрєльніков, Віталій Кудрєвцев, Тарас Цимбалюк, Євгеній Ламах, Дарина Баріхашвілі, Лариса Трояновська
Найкращий сищик з ДВРЗ
«Найкращий сищик»
Ще 6 січня телеканал-лідер новорічних ефірів заінтригував пілотом про пригоди «українського Шерлока». Це екранізація книги українського письменника Владислава Івченка про пригоди колишнього філера Івана Підопригори.
Перший «тайм», тобто пілотну серію пригод Підопригори на ICTV, як пишуть актори проєкту, переглянуло близько 2 млн телеглядачів. І це результат.
У головних ролях: зірки Київського Національного театру імені Івана Франка Дмитро Рибалевський та Назар Задніпровський. У автора цих рядків стосовно «Найкращого сищика» виникло лише одне запитання: а чому, маючи такий пристойний бюджет (а він «висвічує майже у кожному кадрі») і маючи такий блискучий кастинг, спочатку не запустили на цю ж тему українське кіно для голодного вітчизняного кінопрокату, а вже потім можна було би і в телевізор? Адже легенда про «українського Шерлока» привабила б і в кінозали мільйони патріотів українського кінодетективного жанру.
- Режисер: Саша Кирієнко.
- У головних ролях: Дмитро Рибалевський та Назар Задніпровський
«Розтин покаже!»
Новий сезон детективного серіалу з утаємниченими злочинами, фатальними злочинцями та раціональними слідчими.
«Дільничний з ДВРЗ-2»
Герої В’ячеслава Довженка та Віталія Іванченка вже так полюбилися українцям у першому сезоні, що, очевидно, у них, дільничного Сергія Бондара та його товариша Петра Дзюби, ще не один сезон пригод попереду.
У новому сезоні очікується 24 епізоди.
«Юрчишини-2»
Ще один хіт ICTV, публіка якого постійно вимагає «добавки». Ситком рекомендований для сімейного перегляду, враховуючи добрий гумор, дотепні комедійні сюжетні комбінації, а також вдалий кастинг.
- Режисер: Олександр Березань
- У ролях: Георгій Делієв, Володимир Канівець, Валентина Вовченко, Святослав Жмурко
«Пес-6»
Сторінка «Пса» у «Вікіпедії» пропонує жанрову різновекторність цього українського телепроєкту – детектив, бойовик, комедія. У такій «різновекторності», можливо, і запорука успіху, адже «Пес» тривалий час глядачам не набридає і «не садить» рейтинги каналу ICTV, а навпаки – впевнено їх тримає, ніби атлант.
Щастя поруч
«Будиночок на щастя»
Третій сезон популярного комедійного серіалу. Як каже «Главкому» керівник департаменту маркетингу «Нового каналу» Ольга Балабан, «Будиночок» дуже полюбився українським глядачам і окремі серії навіть мали рейтингові «піки»: близько 15,6% частки аудиторії 18-54.
- Режисер: Сергій Атрощенко
- У ролях: Віталіна Біблів, Назар Задніпровський, Ганна Кошмал, Костянтин Войтенко, Галина Безрук
Інші українські прем’єрні серіальні карти на «Новому каналі» поки не відкривають. Обіцяють детальнішу інформацію у кінці лютого. Все зрозуміло. Конкуренція.
Олег Вергеліс, для «Главкома»
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