Ліки від локдауну. Найочікуваніші українські серіали 2021 року

Про красунь, чудовиськ, слідчих та навіть маніяків…

Українські медіагрупи розкрили «Главкому» програмні таємниці 2021-го. Менеджери провідних телеканалів розповіли про прем’єри серіалів вітчизняного виробництва: основу телеконтенту, що триматиме українського глядача біля телеекранів в часи локдауну.

Ставлення до серіальних тем у нас вже давненько не іронічно глузливе, як це було трохи раніше: мовляв, ну що вони нам можуть зняти і показати?! За останні років десять виробництво українського серіального продукту помітно з більшилося і укріпилось. І одна з причин валового росту – заборона на російський продукт, приправлена «чорними списками» російських акторів. Стала зростати кількість українських продакшнів, студій, які спеціалізуються на виробництві телесеріалів відповідно до вимог і потреб замовників – великих українських телевізійних груп.

Отже, новітній український серіал, випущений в останні років десять має важливі «ситуативні» характеристики:

а) терапевтичні, коли відволікає від труднощів життя під час карантинних та інших випробувань та обмежень;

б) патріотичні, особливо на хвилі успіху багатосерійних блокбастерів «І будуть люди», «Спіймати Кайдаша», «Сага», «Чорний ворон», «Століття Якова», інших;

в) естетичні – таке диво трапляється, на жаль, не так часто, тому що до «Нетфлікс» українським виробникам поки ще дуже-дуже далеко, але ж шлях подолає той, хто рухається,

г) програмно стратегічне – серіальний контент у сітці мовлення телеканалу, як вогнетривка цегла, якою мурують стіну програмного забезпечення і рейтингових перспектив.

Отже, щира подяка усім медіаменеджерам, які у святкові дні надали «Главкому» інформацію про свої прем’єри, зазирнувши у глибокі «скрині» з телевізійними секретами.

Далі – про серіали, відповідно до «прописки» на певному телеканалі, а читач-глядач згодом сам обиратиме, що йому ближче і рідніше.

Очікуючи на «Страшка»

«100 тисяч хвилин разом»

Канал «1+1» продовжує плідну співпрацю зі студією «Квартал 95». От і незабаром на «плюсах» відбудеться прем’єра комедійного серіалу... Історія про подружжя, яке після семи років шлюбу раптом опинилося «під замком» на карантині у власному будинку. Чоловік – пілот. Жінка – фітнес-тренер. Актуальна історія випробування карантином.

На каналі кажуть, що цей «проєкт про сімейні стосунки та війну чоловічої та жіночої статі».





Руслан Ханумак та Даша Рибак (фото: канал 1+1)

У головних ролях – Руслан Ханумак та Даша Рибак

– Руслан Ханумак та Даша Рибак Режисером став виконавець головної ролі – пан Ханумак

«З ким поведешся»

Прим’єрний серіал від «плюсів», в центрі якого доля Марини. На жінку чекає серйозне випробування, коли її чоловік з’являється на порозі дому з повідомленням про своє рішення розлучитися.





Лілія Ребрик (фото: канал 1+1)

Режисер: Міла Погребиська

Міла Погребиська У ролях: Лілія Ребрик, Ольга Жуковцова, Наталка Денисенко, Андрій Федінчик, Інна Приходько

У портфелі «1+1» є сенсаційний проєкт, який зараз у стадії активної розробки і до кінця року, можливо, з’явиться пілот...

«Моя улюблена Страшко»

Адаптація колумбійського проєкту «Неприваблива Бетті» на український манер . Сюжет про дівчину, яка влаштувалася на роботу у косметичну компанію і вимушена там переборювати власні комплекси. Автори кажуть, що українська адаптація буде помітно відрізнятися від колумбійського оригіналу, який увійшов навіть у «Книгу рекордів Гіннеса», як одна з найуспішніших новел в сучасній телевізійній історії.





На знимальному майданчику «Моя улюблена Страшко» (фото: канал 1+1)

Над створенням «Страшка» (на замовлення «1+1») працюватиме українська компанія «Кінороб». На каналі кажуть, що кастинг передбачає виключно українських акторів і актрис, серед яких, нема сумніву, буде чимало запеклих претенденток на роль рейтингового «Страшка».

О, спорт, ти рейтинг!

«Мертві лілії»

Навіть від однієї зав’язки прем’єрної новели стає моторошно. Уявіть невеличке містечко, а біля нього озеро, а на тому озері знаходять човни із мертвими красунями, тіла яких прикрашені... ліліями. «Утєкай!». Зрозуміло, що без маніяка тут не обійдеться.





Кадр з серіалу «Мертві лілії» (фото: kanalukraina.tv)

Режисер: Павло Тупик

Павло Тупик У головних ролях: Дана Абизова, Артем Карасьов, Сергій Калантай, Лариса Руснак, Наталія Васько

«Філін-2»

Новий сезон популярного серіалу і нові заплутані справи – політичні, богемні, особисті.





Кадр з серіалу «Філін-2» (фото: kanalukraina.tv)

Режисери: Павло Потатуєв, Олексій Єсаков, Євген Доронін, Сергій Толкушин

Павло Потатуєв, Олексій Єсаков, Євген Доронін, Сергій Толкушин У ролях: Олександра Епштейн, Руслана Писанка, Інна Мірошніченко, Євген Григор’єв, Антон Єрьомін, Сергій Кияшко

«Виходьте без дзвінка-4»

Четвертий сезон 40-серійного детективного серіалу, який зняли на замовлення ТРК «Україна» в кінокомпанії «3-Я-ДА-Продакшн».





На знімальному майданчику серіалу «Виходьте без дзвінка-4» (фото: kanalukraina.tv)

Режисери: Віталій Кукса, Олексій Даруга

Віталій Кукса, Олексій Даруга У ролях: Роман Семисал, Світлана Шейкера, Василь Баша, Дмитро Сова, Світлана Прус

«Незакрита мішень»

Прем’єрний 24-серійний фільм поки в стадії розробки і на нього канал робить особливі ставки. Насамперед, на спортивну тематику, на яку жваво реагує телевізійний глядач. В основі напруженої історії, за якою спостерігатимуть щовечора у прайм-тайм, доля спортсменки, лідерки української збірної з біатлону Каті Гордієнко. На вершині спортивної кар'єри дівчину несподівано втягують у допінговий скандал, що перевертає її життя догори-дригом.



