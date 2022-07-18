Система влади для Перемоги у війні

Компенсувати ресурсне відставання можна лише розумною стратегією та тактикою

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Война – не самое привычное состояние человечества. К примеру, муравьи воюют меж собой еще чаще, чем люди. Но и чем-то редкостным войну людей, увы, не назовешь.

Я к тому, что нормы поведения воюющего общества давно выработаны практическим путем и заплачено за них большой кровью. Особенно эти нормы актуальны в войне с превосходящим врагом.

Напомню, Украина тратит на войну около одного миллиарда долларов в месяц, два с половиной миллиарда дают Штаты, еще полтора миллиарда – остальные союзники. Итого пять миллиардов долларов в месяц. А Россия тратит в месяц тридцать миллиардов! В шесть раз больше! Отсюда и ее превосходство в огневой мощи, обрушивающейся на позиции наших бойцов, на украинские города и объекты инфраструктуры.

Компенсировать ресурсное отставание можно лишь умной стратегией и тактикой, а также железной организацией всей жизни воюющей Украины.

Первое, настолько необходимое и очевидное, хоть видосик снимай – это полное слияние военной и гражданской власти, причем, под эгидой военных.

То есть, вместо наших Верховной Рады, Кабинета Министров и Офиса Президента, поведенных на интригах и перетягивании полномочий, необходима одна реально работающая Ставка Верховного Главнокомандования. Возглавлять ее должен Владимир Зеленский. Но не потому что он президент, а потому что он – Верховный Главнокомандующий. А заместителем главы Ставки должен являться не спикер Рады, не премьер Кабмина, а Главнокомандующий ВСУ, то есть, Валерий Залужный. И далее в Ставку входят военачальники, включая, областные военные администрации, и только в где-то в конце списка разные министры и депутатское руководство.

Это необходимо для того, чтобы решения власти в стране принимались исключительно в целях победы над врагом, а все остальное – либо потом, либо по остаточном у принципу. Потому что если не будет победы, то не будет государства Украина со всеми ее законами, указами и постановлениями. Не будет в живых и множества украинцев, которые все это должны исполнять.

Соответственно, Верховная Рада должна приостановить свою кипучую, так и просится, вредительскую, деятельность, оставив за собой исключительное право решать вопросы объявления войны и заключения мира, но передав текущие функции Ставке. Потому что нам сейчас ну совершенно до фонаря суперпрогрессивные решения о запрете курения даже на открытых площадках кафе или о гендерном равенстве, причем, в сфере командования, но не в окопах. Как и выкрутасы с налогами, Как и полки «восстановителей Украины», героических десантирующиеся в швейцарским Лугано.

Лично я б вообще за подобную бурную имитацию своей полезности карал как за саботаж в условиях военного времени.

Соответственно, Кабмин должен стать просто экономическим департаментом Ставки, не более того. Прочем, нашим министрам не привыкать брать под козырек и пытаться выполнять любое распоряжение из офиса президента. Даже переступать через чиновничью гордость и учить позы подчинения не придется.

В системе Ставки глава офиса президента смог бы занять должность не выше исполнительного секретаря – отвечать за протоколы, справочные материалы, информирование участников. И сразу бы рассосались всякие инсинуации и обвинения – ну действительно, каким образом может влиять на межгосударственные отношения Украины с ее ключевыми союзниками обычный клерк, заведующий вопросами канцелярии и секретариата?

Когда я говорил, что часть решений может приниматься по остаточному принципу, то это вовсе не про социальную политику, как почему-то убеждены наши правительственные небожители. Нет, как раз все социальные выплаты должны идти стабильно, словно гравитационная константа. Потому что ничего не мотивирует воина на бой лучше, чем тыл, в котором все работает правильно. Знаете, когда я видел, как в тяжелейшие дни начала марта у меня во дворе коммунальщики вывозят мусор, я понимал, что столица выстоит. Потому что каждый занимается своим делом с полной отдачей.

Социальные выплаты в войну по важности идут вровень с триадой вооружений: разработкой и производством, закупкой и получением, ремонтом поврежденного в боях (заметьте, что у нас из всей триады налажена только закупка и получение оружия в виде помощи). И еще одна сфера обязана постоянно находиться в центре внимания Ставки – это горюче-смазочные материалы и энергоносители.

Главный характеризующий принцип, по которому действует Ставка Верховного Главнокомандования, то есть, власть военного времени – это исполнительность и ответственность. Любое решение Ставки должно приниматься оперативно и вовремя, исходя из ситуация на фронтах, включая дипломатический, и выполняться немедленно и неукоснительно. За ненадлежащее выполнение, не говоря уже о невыполнении – строжайшее наказание. Увольнение, разжалование, отдача по суд – в зависимости от тяжести последствий. Сразу, без разговоров и – главное – исключений.

И если бы этот принцип действовал, то даже за несколько месяцев войны наша военно-политическая власть прошла бы уже пару ротаций, и в ней могли бы попасть действительно самые дееспособные и патриотичные.

А любые проявления коррупции на любом уровне должны приравниваться не просто к мародерству, а к пособничеству врагу, и караться соответственно. Вот чего-чего, а суровых приговоров коррупционерам очень не хватает в нашем публичном пространстве.

Описанная система военной власти с реальной, а не имитационной Ставкой Верховного Главнокомандования действительно переведет страну на военные рельсы. И если изменение отношения к войне пойдет с самого верха, то то и прочее народонаселение встроится в общегосударственный тренд. Вынуждено будет встроиться.

И тогда не придется обвинять членов Конгресса нашего главного союзника в подыгрывании Кремлю. Потому что у этих самых конгрессменов и конгрессвумен уже не будет к нам неделикатных вопросов, которые звучат ныне.

Кстати, мысль, что на расслабоне в тылу, не запуская круглосуточное производство оружия и занимая лишь иждивенческую позицию к Западу, войну с таким отмороженным врагом, как Россия не выиграть – это не новость. Ее высказывали и многие украинские эксперты – как военные, так и гражданские. Но нашей власти почему-то из-за океана слышнее. Хотя и по физике, и – главное – по морали должно быть наоборот.

Так что, я предлагаю диктатуру, грозно спросят демократы-теоретики? Да, именно ее! Цивилизованную диктатуру на период войны, в которой надо победить. А если кто-то боится нашей родимой диктатуры, на которую у нас всегда есть Майдан, то он рискует нарваться на диктатуру агрессора. А там будут стрелять на поражение или отправлять на подвал просто за косой взгляд в сторону оккупанта, как было в Буче и других временно захваченных украинских городах.

Выстроим адекватную войне систему власти, выстоим и победим, а потом начнем возрождать страну, возвращая элементы демократии. При сохранении жесткой реакции на любое правонарушение, особенно, в верхних эшелонах власти.

Первый период этой войны, когда работали эмоциональные инструменты влияния на ситуацию, уже позади. Пришло время системной перестройки. И перестраиваться надо прямо на марше. И здесь никакой Хаймарс или другая замечательная западная разработка не поможет.

Нынешнюю нашу власть никто как-то и не подозревал в стойкости. А она взяла и удивила всех – и агрессора, и союзников, и даже украинцев. Имеет шанс удивить еще раз. Или исчезнуть. Скорее всего, вместе со страной.

Джерело: блог Олександра Кочеткова

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