Для відновлення після Перемоги, нам треба вижити сьогодні
На перемогу та наближення нашого цивілізаційного вибору зараз кинуто всі сили та ресурси України
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18 июля, 145 день войны.
Российские власти уже давно перестали скрывать настоящие цели войны в Украине – это террор и геноцид украинской нации, ее истребление и полное подчинение.
Акты неприкрытого и подлого терроризма против мирных жителей в Виннице, Кременчуге, Днепре, Часовом Яре, Мариуполе, постоянные обстрелы мирных кварталов в Николаеве и Харькове, массовые репрессии, пытки и полное бесправие на захваченных территориях – это сегодняшняя реальность в центре Европы.
Три тысячи. К такой отметке приближается количестве выпущенных ракет всех типов по Украине
Варварски захвачено 20% территорий. Только по подтвержденным данным, убито 352 ребенка. Прямые убытки от разрушений превышают $165 млрд.
Масштаб жертв и разрушений является беспрецедентным для Европы после завершения Второй мировой войны.
Россия претендует на изменение баланса сил в регионе и мире. Ее глобальная задача – тотальное доминирование в Европе, запугивание и подчинение остальных стран на европейском континенте, как ранее бывших частью российской и советской империи, так ранее и не входивших в нее.
Поэтому критически важным является окончательное и бесповоротное осознание и принятие нашими европейскими партнерами того, что это не какой-то конфликт на обочине Европы – это также их война между цивилизацией и варварством.
Равно как вступление в ЕС – это цивилизационный выбор Украины, так и победа Украины, ее вхождение в состав ЕС – цивилизационный выбор объединённой Европы, залог ее мирного устойчивого процветания в 21 веке, который сделает ее геополитически сильнее
На победу и приближение нашего цивилизационного выбора сейчас брошены все силы и ресурсы Украины. Мы изранены, но продолжаем биться на всех фронтах.
И несмотря на то, что война ослабила нас экономически, мы сильны, как никогда прежде за все 30 лет нашей Независимости. Мы сильны в единстве, мы сильны в нации, мы способны на реализацию целей и задач, ранее казавшихся и нам, и миру несбыточными. Как бороться и побеждать одну из сильнейших армий мира, так и разработать в экстремально короткие сроки детально проработанный план восстановления страны!
План восстановления Украины впервые был представлен на конференции в Лугано. И первым этапом плана стал раздел – «все для Победы!» или Resilience (стойкость).
Сегодня мы без промедления включились в реализацию мер по началу переговоров о вступлении в ЕС и учета предложений партнеров, в том числе в рамках антиолигархического закона, на очереди – рестарт антикоррупционной рамки, внедрение законодательства по ВККС и ВРП, усиление применения антимонопольных практик в соответствии с директивами ЕС, продолжение корпоративной реформы и корпоратизации госпредприятий, продолжение в турборежиме цифровизации во всех сферах публичных услуг, сокращение госаппарата и реформа госслужбы. Мы уже сейчас, в войну сломали хребет олигархически-клановой системе, царившей в Украине 30 лет и продолжаем вычищать государственный аппарат от коррупционных практик и подонков-коррупционеров. Мы твердо убеждены в том, что в новой Украине нет места коррупции, отказ от которой на всех уровнях (как в государстве, так и обществе) является не вопросом выбора, а вопросом выживания.
Наша задача на ближайшее время обеспечить устойчивость и эффективность всех государственных систем для приближения победы и создание всех необходимых условий для быстрого восстановления страны после наступления мира.
Однако, чтобы дойти до этапа практической реализации восстановления и модернизации Украины, нам в первую очередь надо – выжить
Согласно проекту Плана восстановления Украине понадобиться порядка $60-65 млрд. до конца 2022 г., чтобы обеспечить стойкость страны в условиях войны. Это не включая расходы на оборону в виде прямых поставок вооружения и техники, сопутствующих товаров и услуг от партнёров. В силу бюджетных ограничений (а Украина только на войну тратит около 25-30% ВВП) большую часть такого финансирования на 2022 г. представляет собой партнерские/донорские гранты и частично кредиты на предельно льготных условиях, как в случае с макро-финансовой помощью ЕС.
Из них около половины ($30-35 млрд.) – это обеспечение макроэкономической стабильности – финансирование дефицита бюджета (не менее $5 млрд. в месяц). Работа в этом направлении не прекращается: в июне Украина получила такой внешней помощи на $4,4 млрд., в июле, по предварительным оценкам Минфина, ожидается такой же объем финансирования. Однако потребность в помощи под конец года может увеличиться.
Вторая наиболее затратная статья ($9-10 млрд.) – энергетическая безопасность. Она включает – необходимые ресурсы на закупку импортного природного газа и накопления достаточного его объема для прохождения отопительного сезона, расширение технических возможностей для коммерческих перетоков электроэнергии с ENTSO-E и соответственно увеличения нашего экспорта э/э в ЕС, создание стратегического запаса нефтепродуктов, обеспечение возможности реверса нефтепродуктов по нефтепроводу «Самара – Западное направление», подготовку блоков АЭС к зимнему периоду и повышение использования их установленной мощности.
Следующая по объемам статья финансирования – поддержка экономики (порядка $8 млрд.). Это финансирование на поддержку бизнеса (в том числе через предоставление грантов, компенсации ставки по кредитам и другого чрезвычайного финансирования, с фокусом на МСБ), программ стимулирования занятости и переквалификации, запуска механизмов страхования и гарантирования военных рисков, реализации эффективной дерегуляции.
Порядка $2,5 млрд. составляет необходимое до конца 2022 г. финансирование на первоочередное восстановление инфраструктуры и расшивку узких мест в логистике из-за заблокированных морских портов. Это, прежде всего, минимум того, что надо сделать для восстановления и поддержания бесперебойного функционирования системы дорог до конца года и расширение логистики в западном направлении (через авто, ж/д переходы, порты Дуная)
Примерно в столько же, как и на инфраструктуру, оценивается минимальное финансирование в этом году на строительство и восстановление городов и регионов
Речь идет, прежде всего, об обеспечении бесперебойного функционирования систем водообеспечения, водоотвода, обеспечения теплом, восстановление объектов социальной инфраструктуры (школы, больницы), достройку жилья с высокой степенью готовности либо его выкуп для предоставления временного жилья и компенсаций гражданам, лишившимся жилья из-за войны, запуск комплексных программ по повышению энергоэффективности регионов.
$1,5-2 млрд. – минимальное финансирование мер по обеспечению продовольственной безопасности и поддержке АПК. Это прежде всего – средства на уборочную кампанию, которая проходит буквально в экстремальных условиях, восполнение дефицита мощностей по хранению урожая, преодоление логистических барьеров в условиях морской блокады (в том числе через строительство дополнительных перевалочных комплексов и трансграничных терминалов на западе страны).
Еще около $1,5 млрд. оценивается потребность в дополнительном финансирование в социальной и информационно – культурной сфере, прежде всего, для поддержки граждан, которые возвращаются в Украину, ВПЛ, повышения доступности медицины и образования, проведения информационных кампаний в условиях войны.
Безусловно, это далеко не полный перечень приоритетов в финансировании в 2022 г. По каждой из 15 национальных программ Плана восстановления рабочими группами наработаны списки приоритетных проектов в разбивке по этапам. Они также были презентованы в Лугано и сейчас дорабатываются для обсуждения с партнерами. Их выполнение – залог повышения устойчивости Украины на этапе войны.
Чтобы выжить у нас нет другого выхода как пройти это тяжелое испытание войной
Пройти всем вместе. Вместе с партнерами. Вместе с Европой, которой сейчас также нелегко из-за надвигающейся рецессии, рекордной инфляции и политических кризисов, подогреваемых ситуацией в регионе.
Однако в разговорах об «усталости от Украины» в сезон европейских отпусков, важно не потерять один простой посыл. Европа, помогая нам, помогает не только Украине, как стране на границе с Россией и ЕС, а себе в первую очередь. А русско-украинская война – это не война между двумя странами, – это война между цивилизацией и антицивилизацией, в которой Европа уже сегодня является одной из противоборствующих сторон.
И только вместе мы обязательно выстоим, станем сильнее и победим.