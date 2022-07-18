ЗСУ влучили в скупчення окупантів на Херсонщині
Захисники ліквідували орків у Бериславському районі
Збройні сили України влучили у скупчення військ окупантів у Бериславському районі на Херсонщині. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
«Херсонщина. Ще одне влучання в скупчення орків у Бериславському районі. Чекаємо на офіційні підрахунки втрат рашистів. Тиждень почався вдало. Але не для росіян», – зазначив він.
Раніше повідомлялося, рашисти на Луганщині збили власний винищувач.
Нагадаємо, станом на ранок 18 липня українські захисники ліквідували 38 450 окупантів.
Триває 145-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донбасі, успіху не мають.
Росіяни намагаються просунутися з Лисичанська в бік Бахмута, в бій пішли мобілізовані чоловіки з нещодавно окупованих міст.
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