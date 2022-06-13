Якої стратегії вимагає сьогоднішній етап війни

Оперативна та вогняна мобільність, нестандартність у діях, як було під Києвом, Харковом, Черніговом – ключ до перемоги у сучасній війні

Війна – це динаміка. Те, що давало успіх на одному етапі, може не спрацювати на другому

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Последнее время живу с тяжелым чувством. Потому что вижу, как, за редкими исключениями, неверно воспринимаются цели и задачи недоимперии в войне против Украины. Соответственно, малоэффективными оказываются и методы нашего противостояния.

Общение с думающими коллегами оптимизма не добавляет. Скорее, наоборот.

Нет, речь не идет о пораженческих настроениях. Речь о том, что война – это динамика, а не статика. И то, что давало успех на одном этапе, не факт, что сработает на следующем.

Уже все называется своими именами. Никаких освобождений и защиты русскоязычных. Кремль прямо заявляет, что целью является уничтожение Украины через уничтожение максимального количества украинцев.

И новая историческая общность – российский народ-людоед подавляющим большинством поддерживает это

Новые варвары совершенно сознательно уничтожают наши города вместе с мирными жителями, срывают их до земли. Они засыпают позиции ВСУ термобарическими и зажигательными снарядами, потом проводят разведку боем, и если наши отвечают, то повторяют свой «огненный вал». И так до тех пор, пока с нашей стороны не перестают отвечать.

После нескольких суток непрерывных артобстрелов даже самые мотивированные, какими являются украинцы, физически неспособны оказывать серьезное сопротивление. Наших воинов просто нельзя ставить в такие заведомо проигрышные условия. Наша нынешняя тактика, ноги у которой явно растут из политики, приводит к серьезным потерям ВСУ, которых не было на первом этапе войны, при этом враг по километру, но расширяет зону оккупации.

А на на оккупированных территориях творится полный беспредел. Военнослужащие оккупантов имеют приказ просто стрелять в любого гражданского, который показался подозрительным. Одновременно рашисты плодят бред о якобы сожженных заживо пленных российских офицерах и прочие расчеловечивающие украинцев фейки – дело «распятого мальчика в трусиках» ширится и процветает.

Нападать, убивать, насиловать, грабить – стало потребностью бывшего «народа-богоносца»

С шокирующей фундаменталистов жестокостью рашисты будут мстить за собственную нищету и бесправие, порожденные их же трусостью. И при этом бесконечно изворачиваться и врать. Без пищи человек живет месяц, без воды неделю, без воздуха пять минут. Без вранья рашисты умирают через минуту.

У нас не оборона территории Украины. Мы не сражаемся за то, чтобы вернуться на позиции 23 февраля. У нас экзистенциальная битва за то, кто останется жить на этой планете – мы или они. Этого не желает понимать наша власть, изо всех сил стремящаяся в позицию иждивенца по отношению к Западу – нам все должны, давайте пошевеливайтесь с поставками, а мы пока на «большой стройке» бабла наварим.

Европа действительно во многом лавирует, да так, что и Кравчук бы позавидовал.

Европейцы не желают признать, что если Украина падет, то народ-людоед придет за ними

Придет с большей жестокостью, чем в Украине. Не будет даже пропагандистского «освобождения», будет кровавая месть за поддержку Украины, но главное – за то, что европейцы «слишком хорошо живут». Рашисткой орде убивать, насиловать и грабить просто в кайф. Поэтому тактическое ядерное оружие будет применено против Польши и Прибалтики сразу же, в самом начале вторжения, чтобы запугать и сломить.

А если Европа не преодолеет свою вялость и самоубийствернную толерантность, чтобы максимально укрепить Украину – форпост, Европу защищающий, то зачем Штатам ввязываться в возможную термоядерную войну?

Как цивилизованный мир может думать о сохранении лица Путина, а не о его физическом устранении?! Вместе с какашечным чемоданом

Да, это не прекратит войну в Украине и не уменьшит угрозу ее разрастания, но станет первым примером адекватной реакции на уже очевидный консенсус между народом-людоедом и его фюрером.

Но все же главное, чтобы каждый в Украине понимал: мировая поддержка – это бонус. Наше выживание – наша задача.

Поэтому срочное создание реальной Ставки Верховного Главнокомандующего с одновременной приостановкой деятельности Рады и Кабмина. Срочная чистка власти и ВСУ от лиц, на которых есть даже тень подозрения в неадекватности моменту. Срочное прекращения «праздника жизни» на мирных территориях – всех этих ресторанов, вечеринок и ночных покатушек на суперкарах.

Смена военной тактики на сохранение позиций на оперативной карте, а наших воинов с одновременным нанесением ударов по врагу, на какой бы территории он ни находился

Рейды диверсионных групп на технике повышенной проходимости – вот чем должны заниматься руководители нашей разведки, а не рассуждизмами в эфирах. Оперативная и огневая мобильность, нестандартность в действиях, как было под Киевом, Харьковом, Черниговом – ключ к победе в современной войне.

Поступающее НАТО-ское вооружение не панацея. Оно сработает только тогда, когда мы сможем встроиться в НАТО-скую систему ведения боя. А для этого в командовании нужны люди, не только понимающие, о чем речь, но и способные свое понимание реализовать на практике.

И да – я верю в ВСУ! Но кроме веры, что вообще-то по части церкви, хочу видеть больше материалистических оснований для уверенности в победе.

Джерело: блог Олександра Кочеткова

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