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    Думки вголос

    Хто насправді визначає «велич» культури

    • Сергій Громенко

      Кримський історик і публіцист, кандидат історичних наук

    •  glavcom.ua
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    Українську культуру нищили сотні років, але вона вижила - Хто насправді визначає «велич» культури
    Українську культуру нищили сотні років, але вона вижила
    фото з відкритих джерел

    Зараз у нас є унікальний шанс – на Україну з цікавістю дивиться весь світ

    Не буває «великої» культури чи «малої» культури.

    Є імперія, чия потуга спонукає іноземців цікавитися її літературою та іншими видами мистецтва і чиї гроші забезпечують поширення її культури на весь світ.

    А є колонія, чиї митці можуть залишатися на маргінесі або вбудовуватися в чужу культуру метрополії, а то й лягати до розстрільного рову.

    Старицький не менш видатний письменник, ніж Толстой. Але він – з колонії, і над його «Богданом Хмельницьким» висів в рази важчий цензурний тягар, ніж над «Війною і миром» (факт – цензура прямо заборонила Старицькому писати схвальний роман про зрілі роки Мазепи).

    Ось у чому правда – у владі та грошах. Ось чому Толстого перекладають та екранізують, а Старицького – ні.

    І наостанок. Зараз у нас є унікальний шанс – на Україну з цікавістю дивиться весь світ. Давайте його не профукаємо і підтримаємо власне українську культуру, а не будемо популяризувати російську.

    Чи це фантастика?

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Хто насправді визначає «велич» культури