Хто насправді визначає «велич» культури

Українську культуру нищили сотні років, але вона вижила

Зараз у нас є унікальний шанс – на Україну з цікавістю дивиться весь світ

Не буває «великої» культури чи «малої» культури.

Є імперія, чия потуга спонукає іноземців цікавитися її літературою та іншими видами мистецтва і чиї гроші забезпечують поширення її культури на весь світ.

А є колонія, чиї митці можуть залишатися на маргінесі або вбудовуватися в чужу культуру метрополії, а то й лягати до розстрільного рову.

Старицький не менш видатний письменник, ніж Толстой. Але він – з колонії, і над його «Богданом Хмельницьким» висів в рази важчий цензурний тягар, ніж над «Війною і миром» (факт – цензура прямо заборонила Старицькому писати схвальний роман про зрілі роки Мазепи).

Ось у чому правда – у владі та грошах. Ось чому Толстого перекладають та екранізують, а Старицького – ні.

І наостанок. Зараз у нас є унікальний шанс – на Україну з цікавістю дивиться весь світ. Давайте його не профукаємо і підтримаємо власне українську культуру, а не будемо популяризувати російську.

Чи це фантастика?

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.