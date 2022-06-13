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    Думки вголос

    Кремль переписує історію. «Постраждала» Катерина Друга

    • Сергій Фурса

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    Катерина II &ndash; російська імператриця. Представниця німецького роду Ангальт-Цербст. Народилася в Штетіні, Пруссія. Дружина російського імператора Петра III - Кремль переписує історію. «Постраждала» Катерина Друга
    Катерина II – російська імператриця. Представниця німецького роду Ангальт-Цербст. Народилася в Штетіні, Пруссія. Дружина російського імператора Петра III
    зображення з відкритих джерел

    Після порівнянь Путіна з Петром Першим, дійшла черга й до цариці

    Мовою оригіналу

    Новый фаворит Путина, киндер-сюрприз Кириенко, известный тем фактом, что при его премьерстве в России случился прошлый дефолт, выдал на гора новый тезис. В рамках слова народу по поводу дня независимости России от СССР, который там продолжают праздновать, пытаясь воссоздать этот самый СССР.

    И звучит он так. Что поскольку Екатерина Вторая именовалась Царицей Херсонеса Таврического, то Россия сейчас имеет полное право аннексировать Херсон и херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и другие украинские города и путем потешного референдума под оккупацией (Гитлер скромно плачет в сторонке) присоединять их к России.

    В общем, Петра Первого Кремлю показалось мало, на помощь призвали и дух императрицы Екатерины Второй. Решили, что если верстать империю, то по полной. Чего уж стыдиться.

    Они, конечно, там в Кремле не только великие историки, но еще и географы. Которым не мешало бы выучить разницу между Херсоном и Херсонесом

    Но тут ведь другое. У этой самой Екатерины второй было много титулов. Само собой звалась она царицей Киевской и княгиней Черниговской, но это после 24-го февраля уже мало кого напугает в Киеве и Чернигове.

    Но ведь было еще и другое. Екатерина Вторая именовала себя Императрицей Болгарской, Повелительницей грузинских царей, Княгиня Эстляндская и Лифляндская. Болгария, Эстония и Латвия, конечно, в НАТО, но кто готов сейчас поставить на то, что в развитии имперской болезни это перестанет быть аргументом. Ведь возвращают свое, исконное…

    А если вспомнить визиты российских войск в Париж, Варшаву и Берлин, то простор для фантазии расширяется…

    Одно трудно понять. Кремль все кричит и кричит о своем исконном русском пути и про то, что над Украиной нависло внешнее управление. Оставим в стороне и тот факт, что для Кремля любое управление Украиной извне Кремля, даже из Киева, считается внешним. Но как тут быть с Петром Первым, который занимался евроинтеграцией отсталой азиатской империи? И как тут быть с Екатериной, которая была немкой и по русски то говорила с трудом? Как должны работать отсылки к великой империи на фоне такого вопиющего внешнего управления и борьбы пропагандистов с ними сейчас?

    Впрочем, вопрос риторический. И кремлевская шизофрения не поддается анализу. Так что вся надежда на ЗСУ. Именно они должны продемонстрировать Кремлю свое веское слово в этом историческом диспуте об украинском городе Херсоне.

    Джерело: блог Сергія Фурси

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    Теги: росія окупанти історія війна путін Україна СРСР дефолт окупація #stoprussia
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    Кремль переписує історію. «Постраждала» Катерина Друга