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    Думки вголос

    Чому Міноборони погодилось не стріляти по Росії з Himars

    • Олексій Копитько

      радник Міністра оборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Himars чудово показує себе на полі бою - Чому Міноборони погодилось не стріляти по Росії з Himars
    Himars чудово показує себе на полі бою
    фото з відкритих джерел

    У нас крім території РФ вистачає цілей для нашої зброї

    Мовою оригіналу

    Прочитал в мониторингах завывания альтернативно одаренных граждан на тему официальной гарантии от Минобороны не стрелять из хаймарсов по территории России…

    есть когорта лиц, которые исходят пеной от любого шевеления Минобороны. Миссия такая – исходить пеной. К ним вопросов нет, на них не стоит тратить время. Несколько слов для тех, кого могли ввести в заблуждение.

    Работает это все примерно так.

    Первые просьбы на высоком уровне дать Украине стингеры я своими ушами слышал в Вашингтоне в ноябре 2021 г. Министр обороны Алексей Резников вел интенсивный диалог с партнерами. Тогда был непоколебимый ответ: стингеров не будет. Никогда. Это невозможно. Это запрещает закон. «Изменить закон? О чем вы вообще? Это невозможно!».

    Первые стингеры у нас появились в конце января 2022 года, их передала Литва с разрешения США

    Очень скоро о них вообще перестали упоминать – они выпали из разряда экзотики и стали частью повседневности.

    В марте 2022 г. по инициативе Минобороны начался диалог о переходе на тяжелые западные вооружения. В первую очередь речь шла об артиллерии 155мм калибра.

    Все повторилось. Это невозможно. Это сложно. Очень большие риски. И т.д. Примерно через месяц после начала диалога было принято политическое решение по артиллерии. Начали с относительно простых гаубиц – сейчас у нас воюют топовые платформы в своем классе: панцергаубицы, цезари…

    Противокорабельные ракеты – тоже было невозможно. И политически, и технически. Вообще никак.

    В конце марта публично от имени Минобороны начал подниматься вопрос о западных РСЗО (MLRS)

    Был жесткий ответ – «нет». Невозможно. Вот это точно невозможно. Забудьте. Просите что-то другое. Это запрещено. Никто на это не пойдет. Просто забудьте. Не тратьте время. Не раздражайте. Только хуже сделаете.

    Позиция казалась непреодолимой. На нее повелись даже отдельные наши граждане, которых сложно заподозрить в непатриотизме или чем-то таком. Но они восприняли и начали транслировать эту риторику партнеров, предлагая отказаться от MLRS как цели.

    Украина проявила настойчивость на всех переговорных уровнях, начиная с президента. Прошло три месяца. Результатам все аплодируют, стишки сочиняют.

    Сейчас по MLRS два приоритета: 1) надо больше платформ и быстро; 2) дальнобойные ракеты.

    В военно-политическом плане: это требует адекватности и предсказуемости от украинской стороны.

    В военном плане: целей для тех же хаймарсов и без России – с головой.

    Перечеркнуть это движение ради одной красивой акции – надо очень хотеть вреда своей стране.

    Поэтому сейчас официальная позиция – вот такая. Хаймарсы по России не стреляют. Может ли это измениться? Перечитайте чуть выше. Время покажет

    Решения стрелять по неРоссии будут приниматься с учетом военно-политической и военной целесообразности.

    Последовательная работа в такой логике будет продолжаться. Не только по MLRS. Ведь есть более сложные системы. И они нам нужны.

    Так что не стоит оценивать отдельно взятые шаги излишне категорично.

    Джерело: блог Олексія Копитько

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    Теги: росія окупанти США війна закон Литва Україна Олексій Резніков окупація #stoprussia
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    Чому Міноборони погодилось не стріляти по Росії з Himars