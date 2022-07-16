Чому Міноборони погодилось не стріляти по Росії з Himars

У нас крім території РФ вистачає цілей для нашої зброї

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Прочитал в мониторингах завывания альтернативно одаренных граждан на тему официальной гарантии от Минобороны не стрелять из хаймарсов по территории России…

есть когорта лиц, которые исходят пеной от любого шевеления Минобороны. Миссия такая – исходить пеной. К ним вопросов нет, на них не стоит тратить время. Несколько слов для тех, кого могли ввести в заблуждение.

Работает это все примерно так.

Первые просьбы на высоком уровне дать Украине стингеры я своими ушами слышал в Вашингтоне в ноябре 2021 г. Министр обороны Алексей Резников вел интенсивный диалог с партнерами. Тогда был непоколебимый ответ: стингеров не будет. Никогда. Это невозможно. Это запрещает закон. «Изменить закон? О чем вы вообще? Это невозможно!».

Первые стингеры у нас появились в конце января 2022 года, их передала Литва с разрешения США

Очень скоро о них вообще перестали упоминать – они выпали из разряда экзотики и стали частью повседневности.

В марте 2022 г. по инициативе Минобороны начался диалог о переходе на тяжелые западные вооружения. В первую очередь речь шла об артиллерии 155мм калибра.

Все повторилось. Это невозможно. Это сложно. Очень большие риски. И т.д. Примерно через месяц после начала диалога было принято политическое решение по артиллерии. Начали с относительно простых гаубиц – сейчас у нас воюют топовые платформы в своем классе: панцергаубицы, цезари…

Противокорабельные ракеты – тоже было невозможно. И политически, и технически. Вообще никак.

В конце марта публично от имени Минобороны начал подниматься вопрос о западных РСЗО (MLRS)

Был жесткий ответ – «нет». Невозможно. Вот это точно невозможно. Забудьте. Просите что-то другое. Это запрещено. Никто на это не пойдет. Просто забудьте. Не тратьте время. Не раздражайте. Только хуже сделаете.

Позиция казалась непреодолимой. На нее повелись даже отдельные наши граждане, которых сложно заподозрить в непатриотизме или чем-то таком. Но они восприняли и начали транслировать эту риторику партнеров, предлагая отказаться от MLRS как цели.

Украина проявила настойчивость на всех переговорных уровнях, начиная с президента. Прошло три месяца. Результатам все аплодируют, стишки сочиняют.

Сейчас по MLRS два приоритета: 1) надо больше платформ и быстро; 2) дальнобойные ракеты.

В военно-политическом плане: это требует адекватности и предсказуемости от украинской стороны.

В военном плане: целей для тех же хаймарсов и без России – с головой.

Перечеркнуть это движение ради одной красивой акции – надо очень хотеть вреда своей стране.

Поэтому сейчас официальная позиция – вот такая. Хаймарсы по России не стреляют. Может ли это измениться? Перечитайте чуть выше. Время покажет

Решения стрелять по неРоссии будут приниматься с учетом военно-политической и военной целесообразности.

Последовательная работа в такой логике будет продолжаться. Не только по MLRS. Ведь есть более сложные системы. И они нам нужны.

Так что не стоит оценивать отдельно взятые шаги излишне категорично.

Джерело: блог Олексія Копитько

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