Чи готує ворог наступ з Білорусі: відповідь розвідки

Білорусь проводить ротацію своїх військ біля українського кордону

Головне управління розвідки України поки не бачить ознак створення потужних угруповань ворога на території Білорусі. Про це заявив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький під час всеукраїнського інформаційного телемарафону.

«Якщо говорити про потужні ударні угруповання, насамперед російські, які були створені в лютому перед вторгненням, таких ознак немає. Однак ми не виключаємо, що в подальшому, в залежності від успіху, який матиме ворог на нашій території, можливе перегрупування та посилення російської присутності на території Білорусі. Загроза є, на сьогоднішній день її рівень не такий високий, як це було в лютому, але з часом вона може зрости», – сказав він.

Також Скібіцький додав, що Білорусь проводить ротацію своїх військ біля українського кордону.

«На сьогоднішній день, за нашими даними, там відбувається процес ротації підрозділів, які перебувають біля нашого кордону. Але є особливість цієї ротації, що буде збільшено кількість військ, які знаходяться біля нашого кордону. Також ми бачимо, що певні підрозділи - це ракетні підрозділи, підрозділи протиракетної оборони, авіаційні підрозділи Російської Федерації - залишаються на території Білорусі. Вони можуть використовуватися для нанесення ракетних ударів, а це зберігає ту загрозу, яка походить з боку території Білорусі», – сказав він.

Як повідомлялося, на всіх без виключення ділянках кордону на Півночі України обстановка повністю контролюється Збройними силами України, підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів. Про це заявив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Нагадаємо, Білорусь активно переміщує військову техніку.

Крім того, Білорусь провела ротацію військ біля кордонів України.

Нещодавно білоруський диктатор вчергове заявив про загрозу з боку країн НАТО. Тож Лукашенко зібрав військових, аби підготувати їх до війни.

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