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    Події в Україні

    Вибиті вікна, зірваний асфальт: фото наслідків ракетного удару по Краматорську

    Голова ОВА закликав мешканців евакуюватися - Вибиті вікна, зірваний асфальт: фото наслідків ракетного удару по Краматорську
    Голова ОВА закликав мешканців евакуюватися
    фото: Павло Кириленко/Телеграм

    Пошкоджено сім житлових будинків

    Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Краматорську Донецької області пошкоджено сім житлових будинків та два об'єкти інфраструктури. Фото наслідків атаки рашистів показав голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

    «Пошкоджено сім житлових будинків та два об'єкти інфраструктури – такі остаточні наслідки вчорашнього удару по Краматорську. Цього разу росіяни застосували проти цивільних ракету «Торнадо-С» із осколково-фугасним зарядом. Удари по містах у відносному тилу – свідомий вибір росіян, які прагнуть посіяти паніку. Краматорськ – особливо ласа мішень, адже це тимчасовий адміністративний центр області», – зазначив він.

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    Вибиті вікна, зірваний асфальт: фото наслідків ракетного удару по Краматорську
    Вибиті вікна, зірваний асфальт: фото наслідків ракетного удару по Краматорську
    Вибиті вікна, зірваний асфальт: фото наслідків ракетного удару по Краматорську
    Вибиті вікна, зірваний асфальт: фото наслідків ракетного удару по Краматорську
    Вибиті вікна, зірваний асфальт: фото наслідків ракетного удару по Краматорську
    Вибиті вікна, зірваний асфальт: фото наслідків ракетного удару по Краматорську
    Вибиті вікна, зірваний асфальт: фото наслідків ракетного удару по Краматорську
    Вибиті вікна, зірваний асфальт: фото наслідків ракетного удару по Краматорську
    Вибиті вікна, зірваний асфальт: фото наслідків ракетного удару по Краматорську
    Вибиті вікна, зірваний асфальт: фото наслідків ракетного удару по Краматорську

    За словами Кириленка, всі, хто досі залишається у місті та в області в цілому, наражають себе на смертельну небезпеку. «Будьте відповідальними – евакуюйтесь! Збережіть своє життя і життя своїх близьких!», – звертається він до мешканців регіону.

    Нагадаємо, вранці 13 червня у Краматорську на Донеччині пролунали потужні вибухи. Атаку по Краматорську підтвердив мер міста Олександр Гончаренко. За його словами, окупанти здійснили два удари.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    Вибиті вікна, зірваний асфальт: фото наслідків ракетного удару по Краматорську