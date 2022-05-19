Путін хоче переконати росіян, що ця війна священна

Кремлівська пропаганда приписує Україні вже «сатанізм»

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В лентах замелькали цитаты из выступления Рамзана Кадырова на марафоне «массовой просветительской организации «Знание». Действительно познавательно.

40 минут общения «героя России» с отборным молодым контингентом. Традиционный жанр – конкурс-смотр зашкаливающего подобострастия.

Ртом Кадырова роспропаганда пытается сохранить освещение «спецоперации» в категориях религиозной войны. Об этом уже много написано/сказано. Путин ведёт с нами религиозную войну как с еретиками или вероотступниками.

Кадыров называет главным врагом «сатанизм», а противником на войне – НАТО.

При этом отборный молодняк поголовно записывает слова Кадырова на сатанинские айфоны

С «сатанизмом», по словам Кадырова, сейчас воюет 3,5 тыс. чеченцев, пойдёт новая партия, якобы существуют тысячи «добровольцев». Граждане РФ даже без команды и без всякой официальной мобилизации должны сплотиться вокруг Путина и обязаны идти в бой.

Как воюют тик-ток войска Кадырова – много материалов. Характерно, что Чечня скрывает потери, в отличие от Дагестана, Северной Осетии.

Ибо неудобно получается – «нацики» и «бендеровцы», которых дон-дон обещал победить щелчком пальцев, уничтожили слишком много «непобедимых» кадыровских головорезов. Сам Кадыров вынужден признавать, что в начале «спецоперации» были «ошибки». Но сейчас всё «идёт по плану».

Что важно?

Это мы способны оценить степень дичи, которую несёт дон-дон. Старшеклассники и студенты, внимающие ему, не помнят чеченские войны. У них в голове картинка, сформированная пропагандой. Им показывают шикарные виды Грозного без пояснений, кто оплатил всю эту красоту.

И не рассказывают, как через 10-15 лет после второй войны кадыровцы догоняют российских военных

Тех, кого сам Кадыров в ответе на вопрос называет «федералами». А в последующих ответах де-факто разделяет «российские войска» и «чеченские подразделения».

Рекомендация всем ознакомиться с «трудами» Джамбулата Умарова – это особое унижение.

Роспропаганда, которая сейчас мямлит и пытается найти новую ложь для объяснения «успехов спецоперации», с эфиром Кадырова угодила в ловушку. Его наверняка хотели показать миру как один из вариантов будущего: «не будете договариваться с нами, придётся договариваться с ним». Он открыто называет Шольца шизофреником, а Байден «ничего не соображает».

Но такая федеральная прокачка неизбежно повышает стоимость лояльности к Москве. В атмосфере фашисткой истерии, которую нагнетает Кремль, дон-дон в глазах плебса может оказаться приемлемым кандидатом в цари для отпора богомерзкому западу. При этом Кадыров демонстративно бережёт свою армию, прекрасно осознавая, что воевать ему придётся в России.

Предположу, что сейчас должен отметиться новыми перлами товарищ Лукашенко. Ибо статус любимой содержанки нужно отстаивать.

Джерело: блог Олексія Копитько

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