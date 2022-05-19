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    Думки вголос

    Путін хоче переконати росіян, що ця війна священна

    • Олексій Копитько

      радник Міністра оборони

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    Рамзан Кадиров відзначився новими абсурдними заявами - Путін хоче переконати росіян, що ця війна священна
    Рамзан Кадиров відзначився новими абсурдними заявами
    фото з відкритих джерел

    Кремлівська пропаганда приписує Україні вже «сатанізм»

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    В лентах замелькали цитаты из выступления Рамзана Кадырова на марафоне «массовой просветительской организации «Знание». Действительно познавательно.

    40 минут общения «героя России» с отборным молодым контингентом. Традиционный жанр – конкурс-смотр зашкаливающего подобострастия.

    Ртом Кадырова роспропаганда пытается сохранить освещение «спецоперации» в категориях религиозной войны. Об этом уже много написано/сказано. Путин ведёт с нами религиозную войну как с еретиками или вероотступниками.

    Кадыров называет главным врагом «сатанизм», а противником на войне – НАТО.

    При этом отборный молодняк поголовно записывает слова Кадырова на сатанинские айфоны

    С «сатанизмом», по словам Кадырова, сейчас воюет 3,5 тыс. чеченцев, пойдёт новая партия, якобы существуют тысячи «добровольцев». Граждане РФ даже без команды и без всякой официальной мобилизации должны сплотиться вокруг Путина и обязаны идти в бой.

    Как воюют тик-ток войска Кадырова – много материалов. Характерно, что Чечня скрывает потери, в отличие от Дагестана, Северной Осетии.

    Ибо неудобно получается – «нацики» и «бендеровцы», которых дон-дон обещал победить щелчком пальцев, уничтожили слишком много «непобедимых» кадыровских головорезов. Сам Кадыров вынужден признавать, что в начале «спецоперации» были «ошибки». Но сейчас всё «идёт по плану».

    Что важно?

    Это мы способны оценить степень дичи, которую несёт дон-дон. Старшеклассники и студенты, внимающие ему, не помнят чеченские войны. У них в голове картинка, сформированная пропагандой. Им показывают шикарные виды Грозного без пояснений, кто оплатил всю эту красоту.

    И не рассказывают, как через 10-15 лет после второй войны кадыровцы догоняют российских военных

    Тех, кого сам Кадыров в ответе на вопрос называет «федералами». А в последующих ответах де-факто разделяет «российские войска» и «чеченские подразделения».

    Рекомендация всем ознакомиться с «трудами» Джамбулата Умарова – это особое унижение.

    Роспропаганда, которая сейчас мямлит и пытается найти новую ложь для объяснения «успехов спецоперации», с эфиром Кадырова угодила в ловушку. Его наверняка хотели показать миру как один из вариантов будущего: «не будете договариваться с нами, придётся договариваться с ним». Он открыто называет Шольца шизофреником, а Байден «ничего не соображает».

    Но такая федеральная прокачка неизбежно повышает стоимость лояльности к Москве. В атмосфере фашисткой истерии, которую нагнетает Кремль, дон-дон в глазах плебса может оказаться приемлемым кандидатом в цари для отпора богомерзкому западу. При этом Кадыров демонстративно бережёт свою армию, прекрасно осознавая, что воевать ему придётся в России.

    Предположу, что сейчас должен отметиться новыми перлами товарищ Лукашенко. Ибо статус любимой содержанки нужно отстаивать.

    Джерело: блог Олексія Копитько

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти НАТО пропаганда війна путін Чечня Рамзан Кадиров Україна окупація #stoprussia
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    Путін хоче переконати росіян, що ця війна священна