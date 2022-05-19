Путін випустив з пляшки «протестного джина» на окупованому Донбасі

У Російській Федерації багато потенційних призовників відмовляються або ухиляються від війни в Україні

Мобілізацією в ОРДЛО диктатор спровокує протести

Насильницька мобілізація, яку проводить Москва на окупованій частині Донецької і Луганської області, вказує на те, що в Російській Федерації дуже сутужно з кадрами, які можна відправляти в «м’ясорубку» російсько-української війни.

Населення тимчасово окупованого ОРЛО чудово обізнано з тим, які величезні втрати понесли російські окупаційні війська на території України, і тому з кожним днем знаходиться все менше бажаючих стати «200», воюючи за ефемерне бажання диктатора Путіна знищити Українську державність.

При цьому в Москві зовсім не враховують той факт, що населення, котре нині проживає на окупованій частині Донецької і Луганської області ментально відрізняється від тих, кого Кремль мобілізує на території Росії. Незважаючи на більше 8 років російської окупації, жителі цих областей всерівно пам’ятають досвід проживання у вільній частині України, і цей досвід може зіграти злий жарт з окупаційними режимом в ОРЛО.

Путін заганяє жителів цих територій в таку ситуацію, що їм вже не буде чого губити. Протести дружин мобілізованих чоловіків у так званих «ЛДНР», можуть стати лише початком масових заворушень по всій окупованій території Донбасу.

Таким чином Путін, випустивши з пляшки «протестного джина» на окупованому Донбасі дуже ризикує, оскільки лояльність тих, у кого на не на їхній війні вбили чоловіка, брата чи сина до московського окупаційного режиму може знизитися до нуля.

Відторгнення росіян здатне тільки збільшитися, коли в ОРЛО почнуть мобілізовувати ще й жінок, як це планується окупаційною владою. І якщо в Москві думають, що можуть легко подавити ці протести, то вони дуже помиляються. В них просто не вистачить достатньо сил, щоб вести війну в Україні і одночасно подавляти протестний рух на окупованих східних українських землях.

А коли в самій Російській Федерації вже багато потенційних призовників відмовляються або ухиляються від війни в Україні, протестний приклад населення Донбасу здатен здетонувати й по всій Росії.

Путін грається з вогнем на окупованій частині Донбасу, не розуміючи, що перегнувши палку в мобілізаційному питанні від отримає на виході абсолютно протилежний результат. Коли Росією прокотиться хвиля антивоєнних протестів, мітингів і заворушень, які подавити кремлівцям силою не вдасться.

Але в Кремлі про це вже не має кому думати. Вони так захопилися ідеєю фікс – знищенням України, що отверезити їх може лише повна і остаточна поразка на усіх фронтах російсько-української війни.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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