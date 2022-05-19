Помста за Раду Європи: Держдума РФ схвалила скандальний закон щодо рішень ЄСПЛ

Законопроєкт про невиконання рішень ЄСПЛ пройшов перше читання у Держдумі

Державна дума РФ ухвалила в першому читанні законопроєкт, який пропонує не виконувати в Росії рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), винесені після 16 березня 2022 року – дати виключення країни з Ради Європи у зв'язку з війною проти України. Про це повідомляється у думській електронній базі.

Передбачається, що грошові компенсації за рішеннями ЄСПЛ, винесеними до зазначеної дати, Генпрокуратура РФ зможе виплачувати до січня 2023 року.

Це прямо суперечить Конвенції із захисту прав людини та рішенням Ради Європи. Росія зобов'язана виконати всі рішення ЄСПЛ про порушення прав людини, вчинені до моменту денонсації Конвенції або виходу з Ради Європи (РЄ) – навіть якщо на розгляд таких скарг піде ще багато років.

Комітет міністрів РЄ виключив Росію зі складу організації 16 березня, але визначив умови виходу, за якими остаточно скаржитися до ЄСПЛ можна на ті порушення, які відбудуться протягом півроку після виключення – тобто до 16 вересня. Розглядати такі скарги ЄСПЛ може як завгодно довго – обмежень щодо термінів винесення рішень для нього немає.

Крім того, якщо законопроєкт остаточно ухвалять, рішення ЄСПЛ перестануть вважатися підставою для перегляду судових актів, що набрали чинності, за новими або нововиявленими обставинами.

Нагадаємо, що сам законопроєкт внесла до Держдуми 16 травня група сенаторів та депутатів від «Єдиної Росії». Як уточнюється в пояснювальній записці, подача документа пов'язана з «формально-примусовим» виключенням Росії із Ради Європи.

Після 16 березня ЄСПЛ виніс уже близько трьох десятків ухвал у справах проти Росії, випливає з електронної бази його рішень. До 16 вересня їх кількість може збільшитися більш ніж утричі. На розгляд ЄСПЛ очікують понад 18,2 тис. російських справ, зокрема масштабні міждержавні скарги України проти Росії.

Виходячи із законопроєкту, виконувати всі ці рішення влада в Росії не збирається.

Нагадаємо, Російську Федерацію офіційно виключили з Ради Європи після 26 років членства. Отже, комітет міністрів Ради Європи прийняв рішення виключити Росію з організації. Рішення підтримали депутати зі 46 країн Європи.

Раніше у Раді Європи наголосили, що своїми діями в Україні російська влада позбавляє російський народ переваги найсучаснішої системи захисту прав людини у світі, включаючи юрисдикцію Європейського суду з прав людини та величезну систему конвенцій.