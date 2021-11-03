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    Коли пропаде світло – одразу прямуйте на Банкову

    • Володимир Омелян

      Ексміністр інфраструктури

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    У ситуації, що склалася, віялові відключення вже гарантовані - Коли пропаде світло – одразу прямуйте на Банкову
    У ситуації, що склалася, віялові відключення вже гарантовані
    фото з відкритих джерел

    Досі не розпочав роботу Енергетичний штаб, не затверджено та не оприлюднено Національний план дій виходу з енергокризи

    Станом на 2 листопада 2021 року на складах ТЕС і ТЕЦ знаходилося 537,9 тис. тонн вугілля.

    Це на 220,4 тис. тонн нижче гарантованих запасів! – технічно необхідного мінімуму, згідно з Прогнозним енергетичним балансом, розробленим системним оператором НЕК «Укренерго» та на 2 млн тонн нижче планових запасів, затверджених Міненерго.

    За добу запас вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ зменшився на 4,9 тис тонн попри збільшення норми гарантованих запасів на 102,4 тис тонн через похолодання.

    Щодо роботи АЕС:

    На 4 АЕС експлуатуються 11 з 15 енергоблоків потужністю близько 10 тис МВт, 4 енергоблоки знаходяться на ремонті:

    1. Ріненська АЕС – 1 енергоблок на поточному ремонті;

    (Кількість енегроблоків – 4. 14 вересня 2021 року відключено від мережі енергоблок №3 (ВВЕР-1000) для проведення поточного ремонту. Орієнтовна тривалість ремонту до 16 листопада 2021 року.)

    2. Запорізька АЕС – 2 енергоблоки на середньому ремонті;

    (Кількість енергоблоків – 6. На енергоблоці №2 іде 62 доба планового середнього ремонту, на енергоблоці №4 – 72 доба планового середнього ремонту.

    3. Южно-Українська АЕС – 1 енергоблок на капітальному ремонті (Кількість енегоблоків – 3. Енергоблок №1 ЮУАЕС 9 серпня 2021 відімкнено від мережі для виконання капітального ремонту тривалістю 104 доби).

    Щодо роботи ТЕС:

    На 15 ТЕС експлуатуються 33 з 88 енергоблоків потужністю близько 5,5 тис МВт, 55 енергоблоків не працюють:

    • 21 – аварійна заявка, неможливість роботи через відсутність палива;
    • 6 – аварійний ремонт;
    • 5 – поточний ремонт;
    • 1 – оперативний ремонт;
    • 2 – середній ремонт;
    • 4 – капітальний ремонт;
    • 13 – консервація;
    • 3 – резерв.

    Досі не розпочав роботу Енергетичний штаб, не затверджено та не оприлюднено Національний план дій виходу з енергокризи.

    У ситуації, що склалася, віялові відключення вже гарантовані Зеленським.

    Коли пропаде світло – одразу прямуйте на Банкову.

    Там догорають рейтинги аферистів і корупціонерів.

    Джерело: блог Володимира Омеляна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ТЕС вугілля Міненерго АЕС ремонт Укренерго
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    Коли пропаде світло – одразу прямуйте на Банкову