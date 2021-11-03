Коли пропаде світло – одразу прямуйте на Банкову
Досі не розпочав роботу Енергетичний штаб, не затверджено та не оприлюднено Національний план дій виходу з енергокризи
Станом на 2 листопада 2021 року на складах ТЕС і ТЕЦ знаходилося 537,9 тис. тонн вугілля.
Це на 220,4 тис. тонн нижче гарантованих запасів! – технічно необхідного мінімуму, згідно з Прогнозним енергетичним балансом, розробленим системним оператором НЕК «Укренерго» та на 2 млн тонн нижче планових запасів, затверджених Міненерго.
За добу запас вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ зменшився на 4,9 тис тонн попри збільшення норми гарантованих запасів на 102,4 тис тонн через похолодання.
Щодо роботи АЕС:
На 4 АЕС експлуатуються 11 з 15 енергоблоків потужністю близько 10 тис МВт, 4 енергоблоки знаходяться на ремонті:
1. Ріненська АЕС – 1 енергоблок на поточному ремонті;
(Кількість енегроблоків – 4. 14 вересня 2021 року відключено від мережі енергоблок №3 (ВВЕР-1000) для проведення поточного ремонту. Орієнтовна тривалість ремонту до 16 листопада 2021 року.)
2. Запорізька АЕС – 2 енергоблоки на середньому ремонті;
(Кількість енергоблоків – 6. На енергоблоці №2 іде 62 доба планового середнього ремонту, на енергоблоці №4 – 72 доба планового середнього ремонту.
3. Южно-Українська АЕС – 1 енергоблок на капітальному ремонті (Кількість енегоблоків – 3. Енергоблок №1 ЮУАЕС 9 серпня 2021 відімкнено від мережі для виконання капітального ремонту тривалістю 104 доби).
Щодо роботи ТЕС:
На 15 ТЕС експлуатуються 33 з 88 енергоблоків потужністю близько 5,5 тис МВт, 55 енергоблоків не працюють:
- 21 – аварійна заявка, неможливість роботи через відсутність палива;
- 6 – аварійний ремонт;
- 5 – поточний ремонт;
- 1 – оперативний ремонт;
- 2 – середній ремонт;
- 4 – капітальний ремонт;
- 13 – консервація;
- 3 – резерв.
Досі не розпочав роботу Енергетичний штаб, не затверджено та не оприлюднено Національний план дій виходу з енергокризи.
У ситуації, що склалася, віялові відключення вже гарантовані Зеленським.
Коли пропаде світло – одразу прямуйте на Банкову.
Там догорають рейтинги аферистів і корупціонерів.
Джерело: блог Володимира Омеляна