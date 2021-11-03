Коли пропаде світло – одразу прямуйте на Банкову.

У ситуації, що склалася, віялові відключення вже гарантовані

У ситуації, що склалася, віялові відключення вже гарантовані

Досі не розпочав роботу Енергетичний штаб, не затверджено та не оприлюднено Національний план дій виходу з енергокризи

Станом на 2 листопада 2021 року на складах ТЕС і ТЕЦ знаходилося 537,9 тис. тонн вугілля.

Це на 220,4 тис. тонн нижче гарантованих запасів! – технічно необхідного мінімуму, згідно з Прогнозним енергетичним балансом, розробленим системним оператором НЕК «Укренерго» та на 2 млн тонн нижче планових запасів, затверджених Міненерго.

За добу запас вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ зменшився на 4,9 тис тонн попри збільшення норми гарантованих запасів на 102,4 тис тонн через похолодання.

Щодо роботи АЕС:

На 4 АЕС експлуатуються 11 з 15 енергоблоків потужністю близько 10 тис МВт, 4 енергоблоки знаходяться на ремонті:

1. Ріненська АЕС – 1 енергоблок на поточному ремонті;

(Кількість енегроблоків – 4. 14 вересня 2021 року відключено від мережі енергоблок №3 (ВВЕР-1000) для проведення поточного ремонту. Орієнтовна тривалість ремонту до 16 листопада 2021 року.)

2. Запорізька АЕС – 2 енергоблоки на середньому ремонті;

(Кількість енергоблоків – 6. На енергоблоці №2 іде 62 доба планового середнього ремонту, на енергоблоці №4 – 72 доба планового середнього ремонту.

3. Южно-Українська АЕС – 1 енергоблок на капітальному ремонті (Кількість енегоблоків – 3. Енергоблок №1 ЮУАЕС 9 серпня 2021 відімкнено від мережі для виконання капітального ремонту тривалістю 104 доби).

Щодо роботи ТЕС:

На 15 ТЕС експлуатуються 33 з 88 енергоблоків потужністю близько 5,5 тис МВт, 55 енергоблоків не працюють:

21 – аварійна заявка, неможливість роботи через відсутність палива;

6 – аварійний ремонт;

5 – поточний ремонт;

1 – оперативний ремонт;

2 – середній ремонт;

4 – капітальний ремонт;

13 – консервація;

3 – резерв.

Досі не розпочав роботу Енергетичний штаб, не затверджено та не оприлюднено Національний план дій виходу з енергокризи.

У ситуації, що склалася, віялові відключення вже гарантовані Зеленським.

Коли пропаде світло – одразу прямуйте на Банкову.

Там догорають рейтинги аферистів і корупціонерів.

Джерело: блог Володимира Омеляна

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