Санкційні втрати. Економіка РФ наближається до катастрофи
Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій
• 1 •
Російська промисловість сповільнюється.
Темпи зростання промислового виробництва у РФ у січні 2025 року впали до 2,2% – це вчетверо менше, ніж у грудні (8,2%) і вдвічі менше, ніж у середньому за 2024 рік (4,6%).
ОПК продовжує працювати на виснаження: виробництво металевих виробів зросло на 33,1%, а «іншого транспорту» – на 36,9%, що свідчить про повну мілітаризацію економіки.
Цивільні галузі потерпають:
- Виробництво меблів скоротилося на 2,4%;
- Легка промисловість просіла на 3,4%;
- Харчова промисловість сповільнилась удвічі – 2% проти 4,1% у 2024 році;
- Десятий місяць поспіль падає випуск сталі (-2,7%), загальне виробництво у металургії впало на 1,7%.
- Економічний пік пройдений: підприємства стикаються з падінням попиту, зростанням кредитного навантаження, зниженням експорту та зростанням витрат.
- Російська економіка все більше нагадує військовий табір, але навіть він починає буксувати.
• 2 •
- Центробанк РФ про санкції США: втрати для експорту оцінюються у 1%.
- Санкції США, введені в січні проти російського нафтового та газового сектору, можуть скоротити експорт РФ на 1%, йдеться у прогнозі Центробанку Росії.
- Через посилення обмежень прогноз фізичних обсягів експорту на 2025 рік знижено на 1 п.п., до (-0,5)–1,5%.
- США 10 січня запровадили санкції проти «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», страхових компаній «Інгосстрах» та «АльфаСтрахування», а також понад 150 суден, що перевозять російські енергоносії.
- Санкції набирають чинності 27 лютого та можуть суттєво вплинути на валютний ринок.
• 3 •
Логістична криза у Росії: третина компаній на межі банкрутства.
- Майже 30% російських логістичних компаній ризикують збанкрутувати через фінансові труднощі, зростання витрат і зниження тарифів.
- Перевізники вимагають держпідтримки, зокрема: – відстрочення страхових внесків; – субсидій на зарплати; – компенсації лізингових платежів; – пільгових кредитів.
- Ринок транспорту деградує, що призведе до дефіциту вантажного транспорту, підвищення цін на логістичні послуги (мінімум +25%) і подорожчання товарів для споживачів.
- Собівартість перевезень зростає, а тарифи падають (-19% рік до року). Лізингові платежі зросли до 27-28%, а утилізаційний збір – на 75–80%.
- Перевізники планують підвищити тарифи на 20% у 2025 році, щоб вижити в умовах економічного спаду.
- Війна та санкції вдарили по логістиці Росії, і ситуація буде лише погіршуватися.
• 4 •
Голлівуд не повернеться: кінотеатри у Росії залишаться без блокбастерів.
- Жодна велика кінокомпанія США не проявила інтересу до повернення у Росію, незважаючи на спроби Москви відновити діалог із Заходом.
- Російський кінопрокат деградує: за роки війни без Голлівуду російські кінотеатри втратили левову частку прибутків, а місцевий контент не здатен замінити голлівудські блокбастери.
- Росіянам доведеться й надалі задовольнятися нелегальними копіями або другосортними альтернативами, адже повернення великих студій на ринок окупанта не входить у їхні плани.
• 5 •
Трамп вимагає поступок від Путіна: санкції залишаться до миру в Україні.
- США не послаблять санкції проти РФ, поки не закінчиться війна в Україні, заявив президент Дональд Трамп. На запитання журналістів про можливість перегляду обмежень він відповів: «Зараз цього не буде».
- Будь-які розмови про зняття санкцій будуть можливі лише після припинення агресії, наголосив Трамп: «Хочу спочатку подивитися, чи зможемо ми досягти угоди».
- Крім того, Росії доведеться піти на поступки, щоб досягти миру. «Так, йому доведеться», – підкреслив президент США, говорячи про Путіна.
- Ці заяви чітко дають зрозуміти: Москва не зможе вирватися з-під санкційного тиску без реальних кроків щодо припинення війни.
• 6 •
Індія та ЄС обговорюватимуть запобігання потраплянню заборонених товарів до Росії.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорить з Індією проблему обходу санкцій проти Росії, особливо експорт технологій подвійного призначення, які можуть використовуватись у війні проти України.
- Індія стала другим за величиною постачальником таких товарів до РФ після Китаю, що підриває санкційний тиск Заходу. ЄС уже проводив переговори з Індією щодо цієї проблеми у жовтні, але реального прогресу не досягнуто.
- Попри те, що Нью-Делі офіційно заявляє про дотримання санкцій, розслідування ЄС вказують на порушення, а індійський уряд проводить перевірки за запитом Брюсселя.
- У рамках візиту також обговорюється угода про вільну торгівлю, але ЄС не готовий поступатися через високі тарифні та нетарифні бар’єри Індії.
- Переговори ускладнюються тим, що США загрожують підвищенням мит навіть для союзників, а прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді повернувся з Вашингтона під тиском вимог купувати більше американських товарів, включаючи зброю.
- ЄС намагається перекрити лазівки для російської економіки, а Індія змушена балансувати між власними інтересами, торгівлею з Москвою та жорстким міжнародним тиском.
• 7 •
ЄС поновив санкції проти наближених до Януковича осіб. Експрезидент зник з переліку.
- Європейський Союз поновив санкції проти колишніх високопосадовців та осіб, пов’язаних з колишнім президентом України Віктором Януковичем. Про це заявив редактор Радіо Вільна Європа Рікард Йозвяк.
- Обмеження, які були введені понад десять років тому через розтрату державних коштів, зберігаються і до сьогодні, але список, до кого застосовуються ці обмеження, значно скоротився.
- З початкових 18 осіб у санкційному списку, що включали самого Януковича, залишилося лише троє.
- «Посли щойно поновили санкції за розкрадання (українських) державних коштів. Це було створено понад 10 років тому для Януковича та 17 осіб з його найближчого оточення. Зараз у списку залишилося лише три особи – навіть Януковича в ньому вже немає», – написав Йозвяк.
• 8 •
США вперше з 2022 року не підтримали заяву членів Світової організації торгівлі (СОТ) із засудженням російської агресії проти України.
- Заява публікується щороку з моменту широкомасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. У попередні роки Сполучені Штати завжди підтримували її, але цього року утрималися.
- Заяву підписали 44 країни-члени СОТ, зокрема ЄС, Велика Британія, Канада та Австралія. У ній засуджується руйнівний вплив російсько-української війни на життя людей та економіку України. Включно з постачанням на міжнародні ринки низки ключових товарів, вироблених в Україні: сільськогосподарської і харчової продукції, добрив і критично важливих мінералів.
• 9 •
КНДР відправила ще понад тисячу солдатів на підтримку російської армії в Курську область.
- Північна Корея продовжує кидати своїх солдатів на російський фронт, попри значні втрати. За даними південнокорейських військових, у січні-лютому до Курської області прибуло додаткове підкріплення з КНДР.
- Москва отримала від 1 до 3 тисяч північнокорейських військових, яких перекинули російськими суднами та військовими літаками. Новий контингент включає мотопіхоту, саперів і фахівців з електронної розвідки.
- Раніше КНДР уже направила близько 11 тисяч солдатів, які вступили у бої у жовтні. Втрати були катастрофічними – до середини січня загинуло чи було поранено близько 4 тисяч північнокорейських військових. Через це у кінці січня вони відійшли від лінії фронту.
- Кремль, схоже, не справляється із втратами і змушений просити допомоги навіть у таких держав, як КНДР, які самі перебувають під жорсткими санкціями.
• 10 •
Сербія маневрує між США та Росією: «Газпром нефть» спробував обійти санкції, але Вашингтон дав лише відстрочку.
- Російська «Газпром нефть» формально зменшила свою частку у сербській NIS з 50% до 44,85%, передавши 5,15% материнській компанії «Газпром». Це спроба уникнути санкцій США, які загрожують енергетичній безпеці Сербії.
- США дали компанії 45 днів на вихід із сербського ринку, і хоча термін спливав 27 лютого, Вашингтон надав додаткові 30 днів відстрочки. Однак це не вирішує проблему, а лише відкладає її.
- Сербія опинилася у складному становищі: країна залежить від нафти NIS, яка забезпечує 80% внутрішнього ринку, але не зможе імпортувати сировину через Хорватію, якщо санкції набудуть чинності.
- Президент Сербії Олександр Вучич продовжує торги між Вашингтоном і Москвою, намагаючись отримати 90-денне виключення з санкційного режиму.
- Зміна власності виглядає як чергова спроба косметичних перестановок, подібна до маневру 2022 року, коли Белград намагався обійти санкції ЄС. Питання в тому, чи прийме США цей крок, чи через місяць санкції таки доб’ють російський вплив у сербській енергетиці.
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