Санкційні втрати. Економіка РФ наближається до катастрофи

Промисловість, логістика та економіка РФ на межі катастрофи

Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій

• 1 •

Російська промисловість сповільнюється.

Темпи зростання промислового виробництва у РФ у січні 2025 року впали до 2,2% – це вчетверо менше, ніж у грудні (8,2%) і вдвічі менше, ніж у середньому за 2024 рік (4,6%).

ОПК продовжує працювати на виснаження: виробництво металевих виробів зросло на 33,1%, а «іншого транспорту» – на 36,9%, що свідчить про повну мілітаризацію економіки.

Цивільні галузі потерпають:

Виробництво меблів скоротилося на 2,4%;

Легка промисловість просіла на 3,4%;

Харчова промисловість сповільнилась удвічі – 2% проти 4,1% у 2024 році;

Десятий місяць поспіль падає випуск сталі (-2,7%), загальне виробництво у металургії впало на 1,7%.





Економічний пік пройдений: підприємства стикаються з падінням попиту, зростанням кредитного навантаження, зниженням експорту та зростанням витрат.

Російська економіка все більше нагадує військовий табір, але навіть він починає буксувати.

• 2 •

Центробанк РФ про санкції США: втрати для експорту оцінюються у 1%.

Санкції США, введені в січні проти російського нафтового та газового сектору, можуть скоротити експорт РФ на 1%, йдеться у прогнозі Центробанку Росії.

Через посилення обмежень прогноз фізичних обсягів експорту на 2025 рік знижено на 1 п.п., до (-0,5)–1,5%.

США 10 січня запровадили санкції проти «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», страхових компаній «Інгосстрах» та «АльфаСтрахування», а також понад 150 суден, що перевозять російські енергоносії.

Санкції набирають чинності 27 лютого та можуть суттєво вплинути на валютний ринок.

• 3 •

Логістична криза у Росії: третина компаній на межі банкрутства.

Майже 30% російських логістичних компаній ризикують збанкрутувати через фінансові труднощі, зростання витрат і зниження тарифів.

Перевізники вимагають держпідтримки, зокрема: – відстрочення страхових внесків; – субсидій на зарплати; – компенсації лізингових платежів; – пільгових кредитів.

Ринок транспорту деградує, що призведе до дефіциту вантажного транспорту, підвищення цін на логістичні послуги (мінімум +25%) і подорожчання товарів для споживачів.

Собівартість перевезень зростає, а тарифи падають (-19% рік до року). Лізингові платежі зросли до 27-28%, а утилізаційний збір – на 75–80%.

Перевізники планують підвищити тарифи на 20% у 2025 році, щоб вижити в умовах економічного спаду.

Війна та санкції вдарили по логістиці Росії, і ситуація буде лише погіршуватися.

• 4 •

Голлівуд не повернеться: кінотеатри у Росії залишаться без блокбастерів.

Жодна велика кінокомпанія США не проявила інтересу до повернення у Росію, незважаючи на спроби Москви відновити діалог із Заходом.

Російський кінопрокат деградує: за роки війни без Голлівуду російські кінотеатри втратили левову частку прибутків, а місцевий контент не здатен замінити голлівудські блокбастери.

Росіянам доведеться й надалі задовольнятися нелегальними копіями або другосортними альтернативами, адже повернення великих студій на ринок окупанта не входить у їхні плани.

• 5 •

Трамп вимагає поступок від Путіна: санкції залишаться до миру в Україні.

США не послаблять санкції проти РФ, поки не закінчиться війна в Україні, заявив президент Дональд Трамп. На запитання журналістів про можливість перегляду обмежень він відповів: «Зараз цього не буде».

Будь-які розмови про зняття санкцій будуть можливі лише після припинення агресії, наголосив Трамп: «Хочу спочатку подивитися, чи зможемо ми досягти угоди».

Крім того, Росії доведеться піти на поступки, щоб досягти миру. «Так, йому доведеться», – підкреслив президент США, говорячи про Путіна.

Ці заяви чітко дають зрозуміти: Москва не зможе вирватися з-під санкційного тиску без реальних кроків щодо припинення війни.

• 6 •

Індія та ЄС обговорюватимуть запобігання потраплянню заборонених товарів до Росії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорить з Індією проблему обходу санкцій проти Росії, особливо експорт технологій подвійного призначення, які можуть використовуватись у війні проти України.

Індія стала другим за величиною постачальником таких товарів до РФ після Китаю, що підриває санкційний тиск Заходу. ЄС уже проводив переговори з Індією щодо цієї проблеми у жовтні, але реального прогресу не досягнуто.

Попри те, що Нью-Делі офіційно заявляє про дотримання санкцій, розслідування ЄС вказують на порушення, а індійський уряд проводить перевірки за запитом Брюсселя.

У рамках візиту також обговорюється угода про вільну торгівлю, але ЄС не готовий поступатися через високі тарифні та нетарифні бар’єри Індії.

Переговори ускладнюються тим, що США загрожують підвищенням мит навіть для союзників, а прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді повернувся з Вашингтона під тиском вимог купувати більше американських товарів, включаючи зброю.

ЄС намагається перекрити лазівки для російської економіки, а Індія змушена балансувати між власними інтересами, торгівлею з Москвою та жорстким міжнародним тиском.

• 7 •

ЄС поновив санкції проти наближених до Януковича осіб. Експрезидент зник з переліку.

Європейський Союз поновив санкції проти колишніх високопосадовців та осіб, пов’язаних з колишнім президентом України Віктором Януковичем. Про це заявив редактор Радіо Вільна Європа Рікард Йозвяк.

Обмеження, які були введені понад десять років тому через розтрату державних коштів, зберігаються і до сьогодні, але список, до кого застосовуються ці обмеження, значно скоротився.

З початкових 18 осіб у санкційному списку, що включали самого Януковича, залишилося лише троє.

«Посли щойно поновили санкції за розкрадання (українських) державних коштів. Це було створено понад 10 років тому для Януковича та 17 осіб з його найближчого оточення. Зараз у списку залишилося лише три особи – навіть Януковича в ньому вже немає», – написав Йозвяк.

• 8 •

США вперше з 2022 року не підтримали заяву членів Світової організації торгівлі (СОТ) із засудженням російської агресії проти України.

Заява публікується щороку з моменту широкомасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. У попередні роки Сполучені Штати завжди підтримували її, але цього року утрималися.

Заяву підписали 44 країни-члени СОТ, зокрема ЄС, Велика Британія, Канада та Австралія. У ній засуджується руйнівний вплив російсько-української війни на життя людей та економіку України. Включно з постачанням на міжнародні ринки низки ключових товарів, вироблених в Україні: сільськогосподарської і харчової продукції, добрив і критично важливих мінералів.

• 9 •

КНДР відправила ще понад тисячу солдатів на підтримку російської армії в Курську область.

Північна Корея продовжує кидати своїх солдатів на російський фронт, попри значні втрати. За даними південнокорейських військових, у січні-лютому до Курської області прибуло додаткове підкріплення з КНДР.

Москва отримала від 1 до 3 тисяч північнокорейських військових, яких перекинули російськими суднами та військовими літаками. Новий контингент включає мотопіхоту, саперів і фахівців з електронної розвідки.

Раніше КНДР уже направила близько 11 тисяч солдатів, які вступили у бої у жовтні. Втрати були катастрофічними – до середини січня загинуло чи було поранено близько 4 тисяч північнокорейських військових. Через це у кінці січня вони відійшли від лінії фронту.

Кремль, схоже, не справляється із втратами і змушений просити допомоги навіть у таких держав, як КНДР, які самі перебувають під жорсткими санкціями.

• 10 •

Сербія маневрує між США та Росією: «Газпром нефть» спробував обійти санкції, але Вашингтон дав лише відстрочку.