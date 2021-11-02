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    «Підтримали тирана Лукашенка». «Слуга народу» обурений тим, що Україна переплатила за струм з Білорусі

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    &laquo;Слуга народу&raquo; заявив, що Україна переплатила за електроенергію, яку поставляли з Білорусі - «Підтримали тирана Лукашенка». «Слуга народу» обурений тим, що Україна переплатила за струм з Білорусі
    «Слуга народу» заявив, що Україна переплатила за електроенергію, яку поставляли з Білорусі
    фото з відкритих джерел

    Електроенергія з Білорусі обійшлася Україні у 5 гривень за кіловат/год, зазначив Бужанський

    Народний депутрат з партії «Слуга народу» Максим Бужанський обурений тим, що Україна переплатила за електроенергію, яку поставлятимуть з Білорусі у екстреному режимі. Про це Бужанський написав у своєму Telegram.

    «Якби ми купували цю електроенергію у звичайному режимі, вона коштувала би для нас 1,6 гривні за кіловат/год. Проте ми купили її в екстреному режимі. І тому вона обійшлася нам у 5 гривень за кіловат/год», – заявив Бужанський.

    Він зауважив, що суму варто помножити з урахуванням графіку, за яким українська сторона планує брати електроенергію.

    «Перемножте на 3500мвт-годину, і ви одразу дізнаєтесь, на яку суму ми підтримали тирана Лукашенка та покарали власних платників податків. З мегават у кіловати перейдете самі, електроенергію у поваленої Білорусі плануємо брати по 7 годин на день, з 14.00 до 21.00», – зазначив нардеп.

    Нагадаємо, у жовтні Національний оператор електромереж НЕК «Укренерго» оголосив конкурс на доступ до перетину лінії електропередач між Україною і Білоруссю, адже починаючи з серпня, всі державні ТЕС працюють на мінімально допустимому рівні.

    Водночас, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив що імпорту електроенергії з Росії та Білорусі з 1 листопада не буде.

    Нардеп додав, що за даними Міненерго, 29 жовтня на складах семи ТЕС не витримувалися гарантовані запаси вугілля, а саме на Курахівській ТЕС, Запорізькій ТЕС, Придніпровській ТЕС, Зміівській ТЕС, Вуглегірській ТЕС, Трипільській ТЕС, Слав’янській ТЕС.

    Також повідомлялося,що українські порти найближчим часом приймуть п'ять суден з імпортним вугіллям із США загальним обсягом приблизно 280 тис. тонн.

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    Теги: ТЕС Міненерго електроенергія струм Україна Укренерго Максим Бужанський
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    «Підтримали тирана Лукашенка». «Слуга народу» обурений тим, що Україна переплатила за струм з Білорусі