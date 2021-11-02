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    В «Укренерго» пояснили постачання електроенергії з Білорусі

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    Україна запросила аварійну допомогу на постачання електроенергії з Білорусі - В «Укренерго» пояснили постачання електроенергії з Білорусі
    Україна запросила аварійну допомогу на постачання електроенергії з Білорусі
    фото з відкритих джерел

    Орієнтовний обсяг аварійної допомоги складає близько 3 500 МВт·год

    Постачання електроенергії з Білорусі 2 листопада здійснювалися в рамках договору про аварійну допомогу через ситуацію на ТЕС. Її орієнтовний обсяг склав близько 3500 МВт/год. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

    У компанії відзначили, що в період з 13:00 до 20:00 у зв'язку з дефіцитом потужності в енергетичній системі України вимушено була активована аварійна допомога з енергосистеми Білорусі.

    Причинами дефіциту потужності є підвищена аварійність на енергоблоках теплових електростанцій (ТЕС) у період сезонного зростання споживання. При цьому 2 листопада спостерігався значний перевиробіток електроенергії на ГЕС та зниження генерації ВДЕ.

    Зокрема, на «ДТЕК Курахівська ТЕС» затримано вихід з планового ремонту блоку №8, який наразі переведено в аварійний ремонт до кінця доби 5 листопада. Також в першій половині дня 2 листопада було виведено в ремонт корпус 1А «ДТЕК Криворізької ТЕС».

    Зранку 2 листопада виведено в аварійний ремонт енергоблок №11 «ДТЕК Бурштинської ТЕС», що унеможливило перефіксацію енергоблока №8 цієї електростанції на роботу в ОЕС України, що могло би зменшити в цій зоні дефіцит потужності.

    Крім цього, через виведення в аварійний ремонт енергоблоків №11 та №6 «ДТЕК Бурштинська ТЕС» НЕК «Укренерго» 2 листопада з 10:00 до 20:00 активувало аварійну допомогу також з енергосистеми Словаччини для компенсації дефіциту потужності та виконання погодженого сальдо перетоку з ENTSO-E в «острові Бурштинської ТЕС». Орієнтовний обсяг аварійної допомоги складає близько 800 МВт·год.

    У зв‘язку із стрімким підвищенням рівня аварійності генеруючого обладнання на ТЕС компанії ДТЕК, НЕК «Укренерго» звернеться до Державної інспекції енергетичного нагляду України щодо необхідності проведення відповідних перевірок.

    Нагадаємо, у жовтні Національний оператор електромереж НЕК «Укренерго» оголосив конкурс на доступ до перетину лінії електропередач між Україною і Білоруссю, адже починаючи з серпня, всі державні ТЕС працюють на мінімально допустимому рівні.

    Водночас, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив що імпорту електроенергії з Росії та Білорусі з 1 листопада не буде.

    Нардеп додав, що за даними Міненерго, 29 жовтня на складах семи ТЕС не витримувалися гарантовані запаси вугілля, а саме на Курахівській ТЕС, Запорізькій ТЕС, Придніпровській ТЕС, Зміівській ТЕС, Вуглегірській ТЕС, Трипільській ТЕС, Слав’янській ТЕС.

    Також повідомлялося,що українські порти найближчим часом приймуть п'ять суден з імпортним вугіллям із США загальним обсягом приблизно 280 тис. тонн.

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    Теги: Білорусь ТЕС вугілля Міненерго електроенергія ДТЕК Укренерго
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    В «Укренерго» пояснили постачання електроенергії з Білорусі