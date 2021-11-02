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    Білорусь повідомила про запит від України на аварійне постачання електроенергії

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    Білорусь почала постачання електроенергії до України - Білорусь повідомила про запит від України на аварійне постачання електроенергії
    Білорусь почала постачання електроенергії до України
    Фото з відкритих джерел

    Про довгострокові комерційні контракти (крім укладених раніше) не йдеться

    Міністерство енергетики Білорусі повідомило про початок надання електроенергії Україні в межах договору про аварійну допомогу

    2 листопада з 14:00 у межах договору про аварійну допомогу Білорусь розпочала постачання електроенергії до енергосистеми України потужністю 500 МВт. Воно здійснюватиметься до 21 години.

    Як вказують у Білорусі, електроенергію постачають за запитом української сторони. Водночас про довгострокові комерційні контракти (крім укладених раніше) не йдеться.


    Нагадаємо, у жовтні Національний оператор електромереж НЕК «Укренерго» оголосив конкурс на доступ до перетину лінії електропередач між Україною і Білоруссю, адже починаючи з серпня, всі державні ТЕС працюють на мінімально допустимому рівні.

    Водночас, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив що імпорту електроенергії з Росії та Білорусі з 1 листопада не буде.

    «Імпорту електроенергії із РФ з 1 листопада не буде. Компанія Інтер РАО 20 жовтня оголосила аукціон на продаж електроенергії, але 21 жовтня відповідний аукціон був скасований. Також з 1 листопада не буде імпорту електроенергії із Білорусі, відповідні аукціони на продаж електроенергії не були проведені», – оголосив він.

    Нардеп додав, що за даними Міненерго, 29 жовтня на складах семи ТЕС не витримувалися гарантовані запаси вугілля, а саме на Курахівській ТЕС, Запорізькій ТЕС, Придніпровській ТЕС, Зміівській ТЕС, Вуглегірській ТЕС, Трипільській ТЕС, Слав’янській ТЕС.

    Також повідомлялося,що українські порти найближчим часом приймуть п'ять суден з імпортним вугіллям із США загальним обсягом приблизно 280 тис. тонн.

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    Теги: Білорусь ТЕС аукціон
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    Білорусь повідомила про запит від України на аварійне постачання електроенергії