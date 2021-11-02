Білорусь повідомила про запит від України на аварійне постачання електроенергії

Про довгострокові комерційні контракти (крім укладених раніше) не йдеться

Міністерство енергетики Білорусі повідомило про початок надання електроенергії Україні в межах договору про аварійну допомогу

2 листопада з 14:00 у межах договору про аварійну допомогу Білорусь розпочала постачання електроенергії до енергосистеми України потужністю 500 МВт. Воно здійснюватиметься до 21 години.

Як вказують у Білорусі, електроенергію постачають за запитом української сторони. Водночас про довгострокові комерційні контракти (крім укладених раніше) не йдеться.



Нагадаємо, у жовтні Національний оператор електромереж НЕК «Укренерго» оголосив конкурс на доступ до перетину лінії електропередач між Україною і Білоруссю, адже починаючи з серпня, всі державні ТЕС працюють на мінімально допустимому рівні.

Водночас, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив що імпорту електроенергії з Росії та Білорусі з 1 листопада не буде.

«Імпорту електроенергії із РФ з 1 листопада не буде. Компанія Інтер РАО 20 жовтня оголосила аукціон на продаж електроенергії, але 21 жовтня відповідний аукціон був скасований. Також з 1 листопада не буде імпорту електроенергії із Білорусі, відповідні аукціони на продаж електроенергії не були проведені», – оголосив він.

Нардеп додав, що за даними Міненерго, 29 жовтня на складах семи ТЕС не витримувалися гарантовані запаси вугілля, а саме на Курахівській ТЕС, Запорізькій ТЕС, Придніпровській ТЕС, Зміівській ТЕС, Вуглегірській ТЕС, Трипільській ТЕС, Слав’янській ТЕС.

Також повідомлялося,що українські порти найближчим часом приймуть п'ять суден з імпортним вугіллям із США загальним обсягом приблизно 280 тис. тонн.