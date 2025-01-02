Санкційні втрати. Росія втрачає контроль над європейським газовим ринком

Інформація щодо поточних втрат Росії внаслідок міжнародних санкцій

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О 07:00 1 січня Україна зупинила транспортування російського природного газу територією України.

Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів.

Це ознаменує майже повну втрату величезної влади Москви над європейським газовим ринком.

Покупці російського газу, що залишилися, такі як Словаччина та Австрія, домовилися про альтернативні поставки. Прогнозується мінімальний вплив на ринок від припинення поставок.

Ціна на Title Transfer Facility, віртуальному торговому пункті у Нідерландах, який використовується як орієнтир для європейських цін на природний газ, у вівторок зросла незначно і до

Припинення постачання газу має набагато більше геополітичне значення. Москва поступилася домінуючою часткою у постачанні газу до країн Євросоюзу таким конкурентам, як США, Катар та Норвегія.

Колись найбільший у світі експортер газу, який контролює держава «Газпром», лише 2023 року зафіксував збиток у розмірі $7 млрд. Це стало його першим річним збитком із 1999 року.

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У вівторок Сполучені Штати запровадили санкції щодо організацій в Ірані та Росії, звинувативши їх у спробах втручатися у вибори США 2024 року.

Міністерство фінансів США повідомило, що організації – дочірня компанія Корпусу вартових революції Ірану (КВІР) та організація, пов'язана з російським ГРУ – прагнули розпалити соціально-політичну напругу та впливати на виборців у США.

Заступник міністра фінансів США Бредлі Сміт зазначив, що уряди Ірану та Росії намагаються розділити американців через цілеспрямовані кампанії дезінформації, і США залишатимуться пильними у захисті демократії.

Міністерство фінансів звинуватило Московський Центр геополітичної експертизи (CGE) у поширенні дезінформації про кандидатів на вибори та створенні дипфейків за підтримки ГРУ.

Водночас, CGE використовував генеративні інструменти штучного інтелекту для поширення фальшивих новин через мережу вебсайтів, що маскуються під легітимні новинні джерела. У санкції потрапив також директор CGE.

Відзначено, що Росія, Іран і Китай представляють зростаючу загрозу для виборчих процесів США, зокрема через використання штучного інтелекту для поширення фейкової інформації.

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Німеччина запровадила заборону на в'їзд дев'ятьом громадянам Грузії, відповідальних за насильство над мирними демонстрантами.

«Сьогодні Німеччина ввела заборону на в’їзд дев’ятьом людям, які несуть основну відповідальність за насильство проти мирних демонстрантів і представників опозиції у Грузії. Право на мирний протест є одним з універсальних прав людини, і ми зобов’язані захищати його. Ситуація у Грузії залишається тривожною», – повідомило Міністерство закордонних справ Німеччини.

Міністри закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції у спільній заяві 31 грудня вкотре засудили акти насильства проти мирних демонстрантів, ЗМІ та лідерів опозиції, що відбулися протягом останніх тижнів.

Вони додали, що будуть виконувати рішення ЄС про скасування безвізового режиму для власників грузинських дипломатичних і службових паспортів і розглянуть «додаткові заходи на рівні ЄС і на національному рівні».

Країни Балтії, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія закликали грузинську владу припинити насильство щодо протестувальників і розглянути можливість проведення нових виборів.

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З 1 січня 2025 року Угорщина назавжди втратить доступ до понад 1 млрд євро з фондів ЄС.

Це рішення сильно вдарило по Угорщині, яка має обмежені фінансові можливості. Бюджетний дефіцит перевищує 4,5% ВВП, а економіка країни скоротилася на 0,7% у третьому кварталі, що призвело до технічної рецесії.

Угорщина також втрачає 1 млн євро на день через незаконне поводження з шукачами притулку, і загальні втрати до кінця року складують 200 млн євро. Ці штрафи додаються до покарання у 200 млн євро, накладеного Європейським судом за порушення правил надання притулку.

У результаті, 19 млрд євро з фондів ЄС залишаються заблокованими. Блокування коштів може тривати до виборів в Угорщині, оскільки сторони не готові відступати.

Уряд Угорщини визнав, що не може повністю компенсувати дефіцит через ЄС, і обмежить стимулювання економіки до 0,5% ВВП.

Орбан покладається на інвесторів з Азії, щоб компенсувати втрати, але китайські інвестиції не можуть повністю замінити відсутні кошти з Брюсселя.

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1 січня 2025 року: Україна стає повноправним членом Міжнародного кримінального суду.

З 1 січня 2025 року Україна офіційно отримує повноправне членство в Міжнародному кримінальному суді (МКС). Це важливий крок на шляху до справедливості та правового захисту, що має суттєві наслідки як для внутрішньої, так і для міжнародної політики.

Переваги для України:

Можливість подачі позовів проти порушників міжнародного права – тепер Україна може звертатися до МКС для розслідування воєнних злочинів, скоєних на її території або проти її громадян. Захист жертв – українські громадяни отримають юридичний механізм для притягнення до відповідальності за порушення прав людини та воєнні злочини. Міжнародна підтримка – ставши членом МКС, Україна зміцнює свої позиції на міжнародній арені, отримуючи підтримку в боротьбі проти агресії та несправедливості.

Що це означає для Росії та російських воєнних злочинців?

Можливість судового переслідування – тепер Росія може бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини, скоєні її військовими чи керівництвом на території України. МКС має юрисдикцію над злочинами, скоєними після початку агресії. Невідворотність покарання – російські військові та політичні лідери, які порушували міжнародне гуманітарне право, тепер можуть бути піддані суду, навіть якщо не перебувають на території України.

Що це означає для міжнародного співтовариства?

Зміцнення міжнародного правопорядку.

Заклик до інших країн приєднатися до МКС та підтримувати глобальну боротьбу з безкарністю.

Це важливий крок на шляху до справедливості для всіх жертв війни та порушень прав людини. Україна продовжує боротися за правду та законність на світовій арені!

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Зеленський закликав Угорщину та Словаччину підтримати Україну на шляху до Європи.