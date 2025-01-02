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Володимир Омелян Політик

Санкційні втрати. Росія втрачає контроль над європейським газовим ринком

glavcom.ua
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Україна зупинила транзит газу: геополітичні наслідки для Москви
фото: depositphotos.com

Інформація щодо поточних втрат Росії внаслідок міжнародних санкцій

• 1 •

О 07:00 1 січня Україна зупинила транспортування російського природного газу територією України.

  • Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів.
  • Це ознаменує майже повну втрату величезної влади Москви над європейським газовим ринком.
  • Покупці російського газу, що залишилися, такі як Словаччина та Австрія, домовилися про альтернативні поставки. Прогнозується мінімальний вплив на ринок від припинення поставок.
  • Ціна на Title Transfer Facility, віртуальному торговому пункті у Нідерландах, який використовується як орієнтир для європейських цін на природний газ, у вівторок зросла незначно і до
  • Припинення постачання газу має набагато більше геополітичне значення. Москва поступилася домінуючою часткою у постачанні газу до країн Євросоюзу таким конкурентам, як США, Катар та Норвегія.
  • Колись найбільший у світі експортер газу, який контролює держава «Газпром», лише 2023 року зафіксував збиток у розмірі $7 млрд. Це стало його першим річним збитком із 1999 року.

• 2 •

У вівторок Сполучені Штати запровадили санкції щодо організацій в Ірані та Росії, звинувативши їх у спробах втручатися у вибори США 2024 року.

  • Міністерство фінансів США повідомило, що організації – дочірня компанія Корпусу вартових революції Ірану (КВІР) та організація, пов'язана з російським ГРУ – прагнули розпалити соціально-політичну напругу та впливати на виборців у США.
  • Заступник міністра фінансів США Бредлі Сміт зазначив, що уряди Ірану та Росії намагаються розділити американців через цілеспрямовані кампанії дезінформації, і США залишатимуться пильними у захисті демократії.
  • Міністерство фінансів звинуватило Московський Центр геополітичної експертизи (CGE) у поширенні дезінформації про кандидатів на вибори та створенні дипфейків за підтримки ГРУ.
  • Водночас, CGE використовував генеративні інструменти штучного інтелекту для поширення фальшивих новин через мережу вебсайтів, що маскуються під легітимні новинні джерела. У санкції потрапив також директор CGE.
  • Відзначено, що Росія, Іран і Китай представляють зростаючу загрозу для виборчих процесів США, зокрема через використання штучного інтелекту для поширення фейкової інформації.

• 3 •

Німеччина запровадила заборону на в'їзд дев'ятьом громадянам Грузії, відповідальних за насильство над мирними демонстрантами.

  • «Сьогодні Німеччина ввела заборону на в’їзд дев’ятьом людям, які несуть основну відповідальність за насильство проти мирних демонстрантів і представників опозиції у Грузії. Право на мирний протест є одним з універсальних прав людини, і ми зобов’язані захищати його. Ситуація у Грузії залишається тривожною», – повідомило Міністерство закордонних справ Німеччини.
  • Міністри закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції у спільній заяві 31 грудня вкотре засудили акти насильства проти мирних демонстрантів, ЗМІ та лідерів опозиції, що відбулися протягом останніх тижнів.
  • Вони додали, що будуть виконувати рішення ЄС про скасування безвізового режиму для власників грузинських дипломатичних і службових паспортів і розглянуть «додаткові заходи на рівні ЄС і на національному рівні».
  • Країни Балтії, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія закликали грузинську владу припинити насильство щодо протестувальників і розглянути можливість проведення нових виборів.

• 4 •

З 1 січня 2025 року Угорщина назавжди втратить доступ до понад 1 млрд євро з фондів ЄС.

  • Це рішення сильно вдарило по Угорщині, яка має обмежені фінансові можливості. Бюджетний дефіцит перевищує 4,5% ВВП, а економіка країни скоротилася на 0,7% у третьому кварталі, що призвело до технічної рецесії.
  • Угорщина також втрачає 1 млн євро на день через незаконне поводження з шукачами притулку, і загальні втрати до кінця року складують 200 млн євро. Ці штрафи додаються до покарання у 200 млн євро, накладеного Європейським судом за порушення правил надання притулку.
  • У результаті, 19 млрд євро з фондів ЄС залишаються заблокованими. Блокування коштів може тривати до виборів в Угорщині, оскільки сторони не готові відступати.
  • Уряд Угорщини визнав, що не може повністю компенсувати дефіцит через ЄС, і обмежить стимулювання економіки до 0,5% ВВП.
  • Орбан покладається на інвесторів з Азії, щоб компенсувати втрати, але китайські інвестиції не можуть повністю замінити відсутні кошти з Брюсселя.

• 5 •

1 січня 2025 року: Україна стає повноправним членом Міжнародного кримінального суду.

З 1 січня 2025 року Україна офіційно отримує повноправне членство в Міжнародному кримінальному суді (МКС). Це важливий крок на шляху до справедливості та правового захисту, що має суттєві наслідки як для внутрішньої, так і для міжнародної політики.

Переваги для України:

  1. Можливість подачі позовів проти порушників міжнародного права – тепер Україна може звертатися до МКС для розслідування воєнних злочинів, скоєних на її території або проти її громадян.
  2. Захист жертв – українські громадяни отримають юридичний механізм для притягнення до відповідальності за порушення прав людини та воєнні злочини.
  3. Міжнародна підтримка – ставши членом МКС, Україна зміцнює свої позиції на міжнародній арені, отримуючи підтримку в боротьбі проти агресії та несправедливості.

Що це означає для Росії та російських воєнних злочинців?

  1. Можливість судового переслідування – тепер Росія може бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини, скоєні її військовими чи керівництвом на території України. МКС має юрисдикцію над злочинами, скоєними після початку агресії.
  2. Невідворотність покарання – російські військові та політичні лідери, які порушували міжнародне гуманітарне право, тепер можуть бути піддані суду, навіть якщо не перебувають на території України.

Що це означає для міжнародного співтовариства?

  • Зміцнення міжнародного правопорядку.
  • Заклик до інших країн приєднатися до МКС та підтримувати глобальну боротьбу з безкарністю.

Це важливий крок на шляху до справедливості для всіх жертв війни та порушень прав людини. Україна продовжує боротися за правду та законність на світовій арені!

• 6 •

Зеленський закликав Угорщину та Словаччину підтримати Україну на шляху до Європи.

  • Президент України Володимир Зеленський у своєму новорічному зверненні звернувся до влади Угорщини та Словаччини із закликом не боятися сильної України в Європі.
  • Глава держави підкреслив важливість єдності та підтримки на шляху до миру й побудови європейської України.
  • «Ми подолаємо свій шлях до миру та сильної України, європейської України. Не бійтеся нас у Європі, ми разом сильніші», – зазначив президент.
  • Зеленський закликав міжнародних партнерів продовжувати тиск на Кремль і підтримувати Україну, яка захищає не лише свою свободу, а й демократичні цінності всієї Європи.
  • Україна впевнено йде до перемоги, і кожен жест підтримки від партнерів зміцнює спільний фронт боротьби проти агресора.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: економіка військові санкції росія Україна війна

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