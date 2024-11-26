Головна Думки вголос Володимир Омелян
search button user button menu button
Володимир Омелян Політик

Як правильно організувати ротацію на фронті

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Як можна провести мобілізацію
фото з відкритих джерел

«Відвоював своє – повернувся на економічний, політичний, культурний і інший фронти»

Нещодавно Financial Times опублікував статтю, з посиланням на джерела ВРУ, що мобілізаційний резерв України складає 3,7 млн людей призовного віку
Плюс 1,5 млн людей з інвалідністю (як ми нещодавно дізналися, інвалідність буває різною) і 600 тис. заброньованих осіб (хоча Уряд наводить інші цифри).
Себто, за умови справедливого підходу, коли воюють всі придатні, що два-три роки можна було б проводити повну ротацію ЗСУ.

Відвоював своє – повернувся на економічний, політичний, культурний і інший фронти.

І, до речі, це було б дешевше для економіки держави, якби було проведено детінізацію і не потрібно було б платити хабарів, бо війська уникнути було б неможливо.
А вивільнений фінансовий ресурс скерувати на покращене забезпечення війська, щоб мінімізувати безповоротні втрати та поранення.

Зрозуміло, що комусь з політично-зрадницьких мотивів захотілося закапсулювати цю ситуацію: 1 млн воює і потім половина, яка виживе, хай голосує як хоче, а 4 млн чекають і вдячно підтримають того, хто «припинив цей жах» (насправді, ніхто ніщо не пробачить і майбутнє жорстоко покарає за минуле). Причому, брешучи в очі, що нема ким замінити бійців на передку.

Водночас такий підхід, з погляду державних інтересів, не лише поглиблює небезпечний розкол у суспільстві, коли одні не розуміють інших, але й спричиняє ситуацію, що коли закінчиться 1 бойовий мільйон, решта 4 млн підіймуть руки, й коли окупант стоятиме на порозі їхньої оселі – не вмітимуть вставити магазин в автомат, навіть якщо він у них випадково буде.

Це замість того, щоб за два роки мати 1 млн бійців, які йдуть у запас і повертаються до мирного життя (зі зброєю напоготові у сейфі), а на заміну їм виходить наступний вже навчений мільйон, а ще за 4 роки у нас вже 4-5 млн армія людей з бойовим досвідом, яку здолати неможливо. Депутати та президенти мали б пільгу – воювати б йшли через 4-5 років, урядовці – одразу після звільнення

З погляду фінансових витрат держави – нічого б не змінилося, навіть форма видається раз на два роки. А от з погляду боєздатності, ефективності і єдності нації – вона б точно зросла в рази. 

Голодомори – це результат безголовості нашої еліти, яка ніяк не могла зрозуміти, що єдина і ключова цінність для народу – самостійна держава. Еліти, яка весь час металася між різними популістичними концепціями тих часів і мудрішала лише в екзилі, якщо доживала до еміграції. 

А далі, коли держава програвала, приходив окупант і робив з народом, що хотів. А хотів переважно винищити, щоб заселити благодатну територію своїми, переселенцями, які будуть потім розповідати за дружбу, язик і общіє корні.

Тому можна безконечно формувати бригади з Генштабу (до речі, як там ситуація, 4-5 000 майорів, полковників, генералів дійшли на фронт з березня 2024?), відправляти генералів в окопи, формувати корпуси й нові бригади – якщо немає фундаменту і розуміння, то результат саме такий, як маємо зараз.

І, до речі, можна й далі сміятися з гіперлупа, але ми входимо в епоху Зоряних Воєн, наразі на нашій планеті. Де хоробрість солдата лише з автоматом і лопатою завершується невідомою могилою. Все вирішуватимуть високі технології, їхній масовий і серійний випуск.

Це вже вам не якісь міністри чи майори розповідають, а генерали, які реально були в окопах тоді, коли дехто від повісток бігав.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: поранення втрати фронт звільнення держава армія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Путін увібрав у себе все найгірше, що могло з’явитися в Московії в пострадянський період»
Імітація Путіним Карибської кризи: блеф чи реальність?
Вчора, 12:56
З 30 липня 2021 року до жовтня 2024 року Боднар працював надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині
Президент призначив нового посла України у Польщі
31 жовтня, 11:21
Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку
Коли роботодавець має надати відпустку без збереження зарплати на вимогу працівника: пояснення
8 листопада, 02:05
Двох дітей, які отримали поранення під час ракетного удару по Дніпровському району, госпіталізували
Росіяни атакували Дніпропетровщину: серед поранених є діти
2 листопада, 19:32
Перші військові КНДР потрапили під обстріл на Курщині
Перші військові КНДР потрапили під обстріл на Курщині
4 листопада, 08:29
Іран планує потужну атаку на Ізраїль
Іран застосує ще більше боєголовок та потужнішу зброю проти Ізраїлю – WSJ
4 листопада, 04:24
На Курщині вже присутні понад 11 тисяч північнокорейців
Росіяни починають заводити солдатів КНДР на позиції навколо Суджі
7 листопада, 08:23
На зараз у Кривому Розі відомо про двох постраждалих
Ракетна атака на Кривий Ріг: влада повідомила про кількість та стан поранених (оновлено)
21 листопада, 14:45
Під час своєї першої каденції Трамп заборонив трансгендерним людям приєднуватися до збройних сил, але не звільняв тих, хто уже служить
Трамп хоче заборонити трансгендерним людям службу в армії. Доведеться звільнити тисячі осіб
Вчора, 14:21

Володимир Омелян

Як правильно організувати ротацію на фронті
Як правильно організувати ротацію на фронті
Хроніки санкцій. Російська економіка більше не спроможна на зростання
Хроніки санкцій. Російська економіка більше не спроможна на зростання
Санкції точно діють? Пограбування іноземних компаній у Росії продовжується
Санкції точно діють? Пограбування іноземних компаній у Росії продовжується
Як вирішити питання мобілізації, аби усі були задоволені?
Як вирішити питання мобілізації, аби усі були задоволені?
Санкції працюють. Росія вже зрівнялася з державами-банкрутами за одним показником
Санкції працюють. Росія вже зрівнялася з державами-банкрутами за одним показником
Чи зможе Україна побудувати потужний військово-промисловий комплекс?
Чи зможе Україна побудувати потужний військово-промисловий комплекс?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 листопада 2024
18K
Сенсація на виборах у Румунії. Чи треба тривожитися Україні?
6725
Київська влада відповіла, що планує робити з аварійними мостами Метро і Патона
6506
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6225
Huawei випускає телефон, який створить технологічний розкол між Китаєм і США

Новини

Енергетики ДТЕК вчергове потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
Сьогодні, 13:00
Авіакатастрофа у Литві: падіння вантажного літака зафіксовано на відео
Сьогодні, 06:25
Невелика хмарність: прогноз погоди на 26 листопада
Сьогодні, 06:00
Ізраїль вдарив по контрабандних маршрутах поставок зброї «Хезболлі»
Сьогодні, 05:46
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Без опадів: прогноз погоди на 25 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua