Що робить ворог, коли окуповує нашу землю

Окупанти ще не усвідомили своєї поразки

Триває 18 доба відкритої війни Росії проти України

Як працювали і працюють росіяни, коли окуповують нашу землю:

захоплюють грубою силою, не рахуючись зі втратами

одразу ліквідовують патріотів і активістів

призначають колаборантів для показового управління окупованими територіями, щоб пізніше замінити їх на представників Москви

терором і залякуванням «умиротворюють» захоплених місцевих

Як повинні працювати ми під час звільнення територій та введення тимчасових цивільно-військових адміністрацій на прилеглих до України російських регіонах, після розпаду РФ:

Варіант 1: українці цивілізовані і толерантні, арештовують військових злочинців і колаборантів, передають їх у руки справедливого і неупередженого суду або спеціального трибуналу і за підсумком розгляду усіх доказів, визнані судом винуваті отримують конфіскацію всього майна та довічне тюремне ув’язнення.

Варіант 2: під час штурму будівлі в кімнаті закривається фракція ОПЗЖ і відстрілюється з автомата. За підсумками бою з’ясовується, що вся фракція знищена.

Державні зрадники чи колаборанти під час проходження перевірки документів на блок-посту чинять опір, за що отримують кулю.

Московський піп, прикриваючи відхід російського ДРГ, віддає Богу душу за нез’ясованих обставин.

Я, звісно, як політик і добропорядний громадянин, виключно за перший варіант.

Але це війна і я би не хотів через 8 років, на своє 50-річчя, дізнатися, що справа Штепи, Данильченко, Ківи, Медведчука, Путіна перейшла з першої стадії судового розгляду в апеляцію

Нерви вже не ті, старію!

А перейматися псевдореферендумами геть не варто!

Цим Кремль себе лише ще більше заганяє в трясовину.

Все зараз вирішують Джавеліни, Стінгери, Байрактари, піхота і арта, а не якісь папірці

І цього року саме зброєю ми все своє повернемо і розвалимо Росію!

Не забувайте:

Добрий руZький – мертвий!

Російська мова – вмерла!

Російська культура – зникла!

Російська історія – суцільний фейк!

Москва – буде знову горіти!

П.С. Дякую херсонцям і херсонським депутатам, що боротеся за Україну! Ми скоро будемо і разом втопимо цю нечисть в Чорному морі!

Джерело: блог Володимира Омеляна

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