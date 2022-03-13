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    Думки вголос

    Що робить ворог, коли окуповує нашу землю

    • Володимир Омелян

      Ексміністр інфраструктури

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    Окупанти ще не усвідомили своєї поразки - Що робить ворог, коли окуповує нашу землю
    Окупанти ще не усвідомили своєї поразки
    з відкритих джерел

    Триває 18 доба відкритої війни Росії проти України

    Як працювали і працюють росіяни, коли окуповують нашу землю:

    • захоплюють грубою силою, не рахуючись зі втратами
    • одразу ліквідовують патріотів і активістів
    • призначають колаборантів для показового управління окупованими територіями, щоб пізніше замінити їх на представників Москви
    • терором і залякуванням «умиротворюють» захоплених місцевих

    Як повинні працювати ми під час звільнення територій та введення тимчасових цивільно-військових адміністрацій на прилеглих до України російських регіонах, після розпаду РФ:

    Варіант 1: українці цивілізовані і толерантні, арештовують військових злочинців і колаборантів, передають їх у руки справедливого і неупередженого суду або спеціального трибуналу і за підсумком розгляду усіх доказів, визнані судом винуваті отримують конфіскацію всього майна та довічне тюремне ув’язнення.

    Варіант 2: під час штурму будівлі в кімнаті закривається фракція ОПЗЖ і відстрілюється з автомата. За підсумками бою з’ясовується, що вся фракція знищена.

    Державні зрадники чи колаборанти під час проходження перевірки документів на блок-посту чинять опір, за що отримують кулю.

    Московський піп, прикриваючи відхід російського ДРГ, віддає Богу душу за нез’ясованих обставин.

    Я, звісно, як політик і добропорядний громадянин, виключно за перший варіант.

    Але це війна і я би не хотів через 8 років, на своє 50-річчя, дізнатися, що справа Штепи, Данильченко, Ківи, Медведчука, Путіна перейшла з першої стадії судового розгляду в апеляцію

    Нерви вже не ті, старію!

    А перейматися псевдореферендумами геть не варто!

    Цим Кремль себе лише ще більше заганяє в трясовину.

    Все зараз вирішують Джавеліни, Стінгери, Байрактари, піхота і арта, а не якісь папірці

    І цього року саме зброєю ми все своє повернемо і розвалимо Росію!

    Не забувайте:

    Добрий руZький – мертвий!

    Російська мова – вмерла!

    Російська культура – зникла!

    Російська історія – суцільний фейк!

    Москва – буде знову горіти!

    П.С. Дякую херсонцям і херсонським депутатам, що боротеся за Україну! Ми скоро будемо і разом втопимо цю нечисть в Чорному морі!

    Джерело: блог Володимира Омеляна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: окупанти війна українці окуповані території звільнення #stoprussia
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    Що робить ворог, коли окуповує нашу землю