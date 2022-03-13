Що робить ворог, коли окуповує нашу землю
Триває 18 доба відкритої війни Росії проти України
Як працювали і працюють росіяни, коли окуповують нашу землю:
- захоплюють грубою силою, не рахуючись зі втратами
- одразу ліквідовують патріотів і активістів
- призначають колаборантів для показового управління окупованими територіями, щоб пізніше замінити їх на представників Москви
- терором і залякуванням «умиротворюють» захоплених місцевих
Як повинні працювати ми під час звільнення територій та введення тимчасових цивільно-військових адміністрацій на прилеглих до України російських регіонах, після розпаду РФ:
Варіант 1: українці цивілізовані і толерантні, арештовують військових злочинців і колаборантів, передають їх у руки справедливого і неупередженого суду або спеціального трибуналу і за підсумком розгляду усіх доказів, визнані судом винуваті отримують конфіскацію всього майна та довічне тюремне ув’язнення.
Варіант 2: під час штурму будівлі в кімнаті закривається фракція ОПЗЖ і відстрілюється з автомата. За підсумками бою з’ясовується, що вся фракція знищена.
Державні зрадники чи колаборанти під час проходження перевірки документів на блок-посту чинять опір, за що отримують кулю.
Московський піп, прикриваючи відхід російського ДРГ, віддає Богу душу за нез’ясованих обставин.
Я, звісно, як політик і добропорядний громадянин, виключно за перший варіант.
Але це війна і я би не хотів через 8 років, на своє 50-річчя, дізнатися, що справа Штепи, Данильченко, Ківи, Медведчука, Путіна перейшла з першої стадії судового розгляду в апеляцію
Нерви вже не ті, старію!
А перейматися псевдореферендумами геть не варто!
Цим Кремль себе лише ще більше заганяє в трясовину.
Все зараз вирішують Джавеліни, Стінгери, Байрактари, піхота і арта, а не якісь папірці
І цього року саме зброєю ми все своє повернемо і розвалимо Росію!
Не забувайте:
Добрий руZький – мертвий!
Російська мова – вмерла!
Російська культура – зникла!
Російська історія – суцільний фейк!
Москва – буде знову горіти!
П.С. Дякую херсонцям і херсонським депутатам, що боротеся за Україну! Ми скоро будемо і разом втопимо цю нечисть в Чорному морі!
Джерело: блог Володимира Омеляна