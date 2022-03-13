Проукраїнський мер має йти з окупованого міста. Аваков зробив важливу заяву

Колишній міністр впевнений: путінські фашисти програли, а ми виграли. Питання лише, якою ціною

Міністр внутрішніх справ України у 2014-2021 роках Арсен Аваков вважає, що проукраїнський мер має йти з окупованого міста за умови, якщо там немає української армії. Про це він повідомив в ефірі радіо НВ, передає «Главком».

«Я прошу мерів українських міст – не потрібно ніякого героїзму. Якщо бачите, що не можливо втримати місто під контролем української влади і якщо українські військові вийшли з міста, я вважаю, що проукраїнський мер також повинен йти. Це не означає, що ти кидаєш своїх. Навпаки – ти не дозволяєш окупаційній владі у присутності містян публічно страчувати лідера громадської думки», – переконаний ексміністр.

За словами Авакова, жодне велике місто України не може на тривалий час бути окуповане росармією, оскільки у ворога не достатньо сил і ресурсів.

«Необхідно зберегти людський потенціал, щоб швидко повернути міста під свій контроль», – вважає колишній очільник МВС.

Водночас Аваков впевнений: путінські фашисти програли, а ми виграли. Питання лише, якою ціною.

«Бойовий дух групування, яке зайшло на територію України, дуже низький. Вони розуміють, що їм тут не раді, і чим довше перебуватимуть на нашій землі, тим більше шансів, що вони загинуть або повернуться каліками. Це новий російський фашизм», – зауважив ексміністр.

Аваков зіслався на закриті дані російського генштабу, втрати окупанта в Україні становлять 14,5 тис. солдатів. З них близько 12 тисяч – це військові Збройних сил Росії, решта – найманці з приватних воєнних компаній.

Нагадаємо, окупанти готують «референдум» на Херсонщині. РНБО запевняє: Херсон рашистам ніхто не віддасть. «Окупанти телефонують депутатам Херсонської обласної ради з питанням, чи готові ми співпрацювати з ними. Категорично відмовився», – повідомив депутат місцевої облради Сергій Хлань.

Тим часом Центр протидії дезінформації при РНБО наголошує, що російська орда тимчасового окупувала Херсон. Російська пропаганда намагається пошири серед людей фейк, що українська влада «кинула» місто. Це неправда.

Додамо, що 12 березня мер окупованого Генічеська заявив про відставку. Російські фашисти захопили місто у перший день війни, 24 лютого.