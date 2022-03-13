Від рук окупантів загинув юний гравець київського футбольного клубу «Атлет»

Дмитро Євдоченко та його мати загинули під час евакуації

Юний футболіст київського «Атлета» Дмитро Євдоченко та його мати Марина Євдоченко загинули внаслідок обстрілу російськими військами. Це сталося під час евакуації із Броварського району Київської області. Дмитро грав у команді 2006 року народження, – повідомляє Sport.ua.

Тренер Снігурівської ДЮСШ, який також працював учителем фізичної культури та допризовної підготовки Березнегуватського закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів (Миколаївська область) Юрій Блоха посмертно отримав звання Героя України. У званні молодшого лейтенанта вiн з перших днів війни давав мужню відсіч російським окупантам.

Президент футбольного клубу «Інгульець» із смт. Петрово Кіровоградської області Олександр Поворознюк заявив, що всі мешканці населеного пункту готові дати бій російському агресору. «Перебуваємо у стані підвищеної бойової готовності. Чекаємо дати бій, всі під'їзди до Петрова, включаючи мости та дороги, заміновані. Танки не зайдуть. А як і зайдуть – то одиниці, і «коктейлів Молотова» вистачить на всіх», – сказав Поворознюк.

Благодійний фонд УЄФА виділив 1 млн євро в якості допомоги українським дітям, які постраждали через вторгнення російських агресорів в Україну.