«ЄС» поклала на Зеленського повну відповідальність за дії скандального Трухіна

«Євросолідарність»: Олександр Трухін, як випливає з розслідування, є безцінним кадром для Зеленського і «слуг»

Політсила Порошенка вважає, що «така зухвала бездіяльність правоохоронних органів можлива виключно за вказівки особисто Зеленського»

Розслідування журналістів обставин ДТП за участі народного депутата від партії «Слуга народу» Олександра Трухіна показало «повну моральну деградацію президента Зеленського, президентської партії, керівництва МВС, ДБР, Офісу генпрокурора, які за пів року після злочину не спромоглися провести розслідування, знищували фактаж і докази злочину, зачищали інформаційний простір, знімаючи з сайтів і медіа всю інформацію про подію, покриваючи злочин свого однопартійця». Таку різку заяву оприлюднила сьогодні партія «Європейська солідарність».

«Очевидно, що така зухвала бездіяльність правоохоронних органів можлива виключно за вказівки особисто Зеленського. Адже МВС, ДБР, Офіс генпрокурора сьогодні є кишеньковими структурами Банкової. Трухін, як випливає з розслідування, є безцінним кадром для Зеленського і «слуг», адже відповідає за тіньову касу і бюджетні питання, зарплати «слуг» в конвертах. Саме тому розслідування блокувалося, всі камери спостереження з місця скоєння ДТП дивним чином зникли, тест на наявність алкоголю в крові не проводився», – заявила політсила.

«ЄС» висловлює слова подяки простим поліцейським, які першими прибули на місце пригоди, надали допомогу постраждалим, зафіксували аварію, не піддалися на спокуси хабара і не побоялися дати інтерв’ю журналістам.

«Ми вимагаємо від керівництва МВС утриматися від будь-яких кроків, які могли б трактуватися як покарання чи помста цим поліцейським. Навпроти, патрульні заслуговують заохочення і відзнаки.

Повну відповідальність за дії Олександра Трухіна, який на місці злочину не приховував, що має високий дах у найвищих кабінетах і відверто намагався дати хабара в 150 тисяч поліцейським, несе Зеленський, який привів його в парламент», – вважає партія Порошенка.

Також зазначається, що повну відповідальність за бездіяльність глави МВС Дениса Монастирського несе Зеленський, який його туди рекомендував.

«ЄС» вимагає негайного створення парламентської ТСК за фактом розслідування всіх обставин ДТП і бездіяльності керівництва правоохоронних органів.

«Ми вимагаємо відставки Міністра внутрішніх справ, який покривав злочин, керівника ДБР, який спустив розслідування «на гальмах». Ми вимагаємо негайного порушення кримінальної справи за фактом ДТП і корупції пана Трухіна, цю справу має порушити НАБУ. А сам Трухін має негайно скласти мандат і не ганьбити Верховну Раду. Та і Зеленському варто йти геть, разом з тими, кого він привів до влади», – додали у полістсилі.

Також партія відреагувала на висловлювання «слуги» Давида Арахамії, якому стало так соромно, що він зробив заяву.

«Смішно читати заяви керівника «слуг» Арахамії, який плачеться, що їм «соромно» за Трухіна. Народу соромно за «слуг народу», а нам огидно знаходитися з подібними «слугами» в одній сесійній залі. Цей парламент має саморозпуститися», – резюмує «Євросолідарність».

Як відомо, аварія за участю «слуги народу» Олександра Трухіна сталася 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. У автопригоді постраждало шість людей, серед них двоє дітей і голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі. Усі наступні місяці Трухін наполегливо переконував, що був тверезим на момент аварії і не керував автівкою, що спричинила масове ДТП.

Після появив відеорозслідування голова парламентської фракції «слуг народу» Давид Арахамія відреагував на розслідування щодо резонансної ДТП за участі народного обранця з їхньої фракції Олександра Трухіна. Він заявив, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії «Слуга народу».

Мовляв, у фракції чекали офіційних і переконливих результатів розслідування, але «кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, аніж може сказати Трухін у своє виправдання».