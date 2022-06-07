Світ підкорюють нації, які мають Ідею

Критично важливо, щоб на зовнішній арені Україна говорила одним голосом

Це вже не Велике Будівництво доріг – це Велике Будівництво Нації

Рим приходив не лише з легіонами, але й з дорогами, акведуками, порядком.

США дарують американську мрію: ти можеш досягти всього сам, якщо хочеш і важко працюєш. Навіть полетіти на Марс…

Цивілізований світ аплодує стоячи українським президентам, політикам, журналістам, послам.

Бо вони представники героїчного українського народу і незламної української армії.

Від того, що саме ми зможемо запропонувати світу – залежить наш успіх.

Бачення червня 2022 р. сформулював Петро Порошенко в Сопоті в рамках Європейського фінансового конгресу: надання статусу кандидата ЄС, підписання Плану дій щодо членства в НАТО, узгоджена програма відбудови і модернізації нашої держави.

Критично важливо, щоб на зовнішній арені Україна говорила одним голосом, виходила зі спільної візії, чітко формулювала власну Ідею. Адже йдеться не про окремих осіб, не про чиїсь старі чи омріяні нові маєтки, а про десятки мільйонів скривавлених, пограбованих українців, які люто б’ються за мрію – жити вільно і успішно у власній державі.

Єдність на зовнішній арені має грунтуватися на єдності внутрішній: щирій, розумній, послідовній.

Успіхи в демократичних перетвореннях, економіці, реформах, винаходах, регіональному лідерстві мають дивувати світ не менше, аніж непереможність українського духу на полі бою.

Ми не можемо собі дозволити традиційної розкоші вкотре змарнувати шанс.

Це вже не Велике Будівництво доріг – це Велике Будівництво Нації.

Джерело: блог Володимира Омеляна

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