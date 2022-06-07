Окупанти готові укладати фіктивні шлюби, щоб втекти з війни – СБУ (аудіо)

Військове керівництво РФ посилило контроль в армії

Російські загарбники аби не брати участі у війні, намагаються укласти фіктивні шлюби. Найвигадливіші з них відпрошуються у командирів, щоб нібито встигнути на власне весілля. Про це свідчать телефонні розмови російських загарбників, які перехопила СБУ.

«Я уже, бл*дь, подрузі там одній казав: «Піди, заяву подай в ЗАГС». Я про це скажу тут. Бл*дь, нам сказали: «Ні*уя, не варіант». Такі ось справи…» – розповідає окупант своєму знайомому.

За його словами, через значну кількість відказників в армії рашистів значно посилили контроль. Тож тепер вони можуть повернутися додому лише у трьох випадках: поранення, смерть самого окупанта або ж близького родича.

Увага! Багато ненормативної лексики

«Варіант з фіктивним шлюбом, який би оригінальним він не був, для цього вояки не склався. Але перші два – цілком можуть статися. І тоді він навіть зможе з комфортом доїхати додому – в пакеті і холодильнику», – йдеться у повідомленні СБУ.

Як повідомлялося, родичі російських окупантів, які роблять бізнес на мародерстві в Україні, крадуть награбоване майно також і у своїх. Про це свідчить нова телефонна розмова російських окупантів