Скандальна російська журналістка хоче повернути українське прізвище

Марина Освяннікова згадала про своє українське коріння

Ексредакторка російського пропагандистського «Первого канала» Марина Овсяннікова заявила, що вона «не «хороша росіянка», а українка» та хоче повернути своє українське прізвище. Про це скандалістка написала у своєму Twitter.

«Я не «хороша» росіянка, я українка. Тому маю намір змінити прізвище Овсяннікова, на своє рідне Ткачук», – написала Освяннікова. Також Марина у дописі згадала про війну, вказавши, що Росія та Україна – це не братські народи.

Ответы на новую порцию обвинений:

1.Война- это коллективная вина русских. Не Путин убивал людей в Буче. Это делали конкретные военные преступники.

2. Мы НЕ братские народы.

3. Я НЕ «хорошая» русская, я украинка. Поэтому намерена сменить фамилию Овсянникова, на свою родную Ткачук — Marina Ovsyannikova (@newslady19) June 7, 2022

Як відомо, на початку березня Марина Овсяннікова під час нібито прямого ефіру програми «Время» зайшла в студію з плакатом «Ні війні». Цей вчинок Овсяннікової отримав широкий суспільний резонанс. Пізніше росіянка звільнилася з пропагандистського каналу та виїхала з Росії. Згодом німецьке видання Die Welt найняло Овсяннікову на посаду кореспондентки.

Водночас Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України заявив, що Овсяннікова активно використовується в інформаційно-психологічних операціях Росії. Зокрема, вона отримала визнання та кредит довіри на Заході, використовуючи це реноме для просування на західну аудиторію наративу про «необхідність» зняття з Росії санкцій.

На Заході Овсяннікову, яка багато років пропрацювала на російському пропагандистському телеканалі, зараз вважають борцем за свободу слова. Вона уже отримала низку премій у галузі свободи слова. Зокрема, 21 квітня німецька медіагрупа Weimer Media Group (WMG) присудила Премію ЗМІ за свободу президенту України Володимиру Зеленському, лідерці білоруської опозиції Світлані Тихановській та Овсянніковій. Однак згодом Овсяннікову все ж виключили зі списку лауреатів. А у травні Овсянніковій вручили премію імені Вацлава Гавела за творчу незгоду на Oslo Freedom Forum 2022.

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