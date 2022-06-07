Може, вже час зменшити армію чиновників?

Під час війни треба оптимізувати всі витрати

Мовою оригіналу

Достаточно скоро нам предстоит пройти сложнейший этап – отопительный сезон. Газа собственного производства нам явно не хватит. Значит нужно уже вчера начать закупать импортный газ и закачивать его в хранилища. Вопрос в том, где взять деньги на это и чей это будет газ? Надеюсь, что у власти есть план решения этого вопроса.

Но тут же возникает ещё один сопутствующий вопрос. У нас практически полностью разрушены производственные предприятия. Значит газа будет надо меньше.

Но при всем этом останется тот же самый госаппарат, который непонятно зачем нужен в том же количестве. Так вот, где сокращение чиновников всевозможных ведомств и министерств? Нам явно не нужны теперь Минрегион и Минпром. Это реальность и надо это признать.

А ещё пора разогнать Минкульт. Он точно не нужен сегодня в том виде, в каком существует. В США есть Голливуд и Бродвей, но нет Минкульта, зато есть американская культура, которая является успешной и экспортируется по всему миру. Может потому и есть Голливуд с Бродвеем, что у них нет такого украинского Минкульта.

Так что пора уменьшать количество министерств, министров, чиновников и сокращать весь госаппарат. Эта армия чиновников, на шее бюджета при его дефиците, сегодня не нужна. Но так же необходимо заняться перепрофилированием людей, которые останутся без должностей. Если ситуация изменится, то министерства можно будет создать заново. А пока настало время сокращения госаппарата.

Джерело: блог Борислава Берези

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.