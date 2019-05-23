Путін тримає в кишені важливий козир по Україні

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Україні йде громадянська війна, а не війна з Росією. Так він прокоментував плани президента України Володимира Зеленського про можливе винесення результатів переговорів з Росією на референдум

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С украинской стороны Пескова никто не спрашивал, как он относится к инициативе Украины. Украина – суверенное государство, хочет проводит референдумы, хочет не проводит. Мнения Пескова в данном случае, мало что означает.

Но тем не менее он счел необходимым каким-то образом это прокомментировать. Сделал это старым знакомым образом, что война на Донбассе – это внутренний конфликт Украины, а российских войск там и не было. Хотя все прекрасно знают, что это не так.

Какие же компромиссы устроили бы Россию со стороны Украины? Думаю, что Россию устроило бы нечто вроде приднестровского статуса. Чтобы за разбитые горшки заплатила Украина, приняв в свой состав «ЛДНР», а политические власти формировались с подачи Кремля. Чтобы эта территория висела на шее Украины гирей, не позволяла ей вступить ни в ЕС, ни в НАТО, а самое главное – стоила бы чрезвычайно дорого. Это понятно – экономика там отсутствует, России приходится платить не меньше полутора-двух миллиардов долларов ежегодно просто для того, чтобы поддержать штаны оккупированного ею Донбасса. Инфраструктура разбита, законного статуса нет…

Задача России – минимизировать собственные расходы и максимизировать расходы Украины и при этом увеличить ее зависимость от кремлевской команды. Кремль хочет оставить у себя в кармане козырь на случай, если вдруг на Донбассе действительно пройдут какие-то местные выборы и кремлевские ставленники проиграют, не признать результаты.

Раньше или позже, и в Украине, и в России осознают, что сделать-то, по сути, ничего нельзя. Можно наговорить патриотических слов, что мы не поступимся ни пядью своей земли, а мы не отдадим в обиду русских людей – это все риторика. В реальности будет мертвая зона – ни то, ни то се.

Чтобы там не говорил Зеленский, но ресурсов вернуть эту территорию и включить ее в украинскую государственную нацию – нет.

Это про «ЛДНР». А о Крыме и говорить-то нечего. Крым – это визитная карточка путинской политики. И последнее, что он сделает, покуда жив, это согласится на возвращения Крыма Украине. Так что это пустые слова, причем, с обеих сторон.

Джерело: Обозреватель

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