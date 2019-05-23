Мін'юст зареєстрував партію, яка відома завдяки політичному тролінгу



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«Демократична сокира» йтиме на дострокові вибори у Раду

Міністерство юстиції зареєструвало політичну партію «Демократична сокира», яка йтиме на дострокові вибори у парламент.

Про це повідомляє прес-служба партії «Демократична сокира» у Facebook.

Політичну партію «Демократична Сокира« ЄДРПОУ 43012606 було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що процес реєстрації зайняв «космічну кількість часу» та подякували Мін'юсту за допомогу у «дрібних нюансах».

«Попереду - вибори до Верховної Ради України. Після них - місцеві вибори для тих, хто переживе цю зиму. Це великий, складний і не останній бій», - заявили в прес-службі.

Зазначається, що до складу «Демсокири», яка формувалася як інтернет-спільнота в 2018 році, входять юристи, ветерани АТО та ООС, журналісти-розслідувачі, бізнесмени й блогери.

Партія виступає за зняття обмежень для бізнесу і максимум свобод для громадян, за скасування мораторію на землю, а також легалізацію зброї. Політична ідеологія - правий лібералізм. Частиною діяльності партії є тролінг.