«Компроміс», на який згодна Росія в обмін на «мир»

Про мирні перемовини з РФ

«Компроміс», на який згодна Росія в обмін на «мир», – це відмова від НАТО, «особливий статус Донбасу» та амністія бойовиків.

Це ті «компроміси», які ніколи би не пройшли через нинішній парламент і за які не захоче взяти відповідальність навіть майбутній парламент.

Тому декому вже хочеться «референдум», в якому головне – «правильно» сформулювати питання.

Звичайно, ніякого миру від цього не буде. А будуть «нові політики»-вчорашні бойовики з «ЛНР-ДНР», які гулятимуть по українських містах, і буде хаос, який Московія продасть Заходу як доказ завершення української державності...

Все може відбутися швидше, ніж ми думаємо. Той, хто хотів видовищ, їх точно отримає.

Джерело: блог Сергія Тарана

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