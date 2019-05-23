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    Думки вголос

    «Компроміс», на який згодна Росія в обмін на «мир»

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Розсилка
    «Компроміс», на який згодна Росія в обмін на «мир»

    Про мирні перемовини з РФ

    «Компроміс», на який згодна Росія в обмін на «мир», – це відмова від НАТО, «особливий статус Донбасу» та амністія бойовиків.

    Це ті «компроміси», які ніколи би не пройшли через нинішній парламент і за які не захоче взяти відповідальність навіть майбутній парламент.

    Тому декому вже хочеться «референдум», в якому головне – «правильно» сформулювати питання.

    Звичайно, ніякого миру від цього не буде. А будуть «нові політики»-вчорашні бойовики з «ЛНР-ДНР», які гулятимуть по українських містах, і буде хаос, який Московія продасть Заходу як доказ завершення української державності...

    Все може відбутися швидше, ніж ми думаємо. Той, хто хотів видовищ, їх точно отримає.

    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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