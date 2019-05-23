Зборище «кидал»: у «Батьківщині» розкритикували нардепів



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Вадим Івченко

Івченко зазначив, що в парламенті були палкі дискусії щодо скасування мажоритарки

Керівники фракцій із президентом Володимиром Зеленським обговорили законопроект про вибори. Усі сказали свою думку щодо ініціатив президента. Але на наступний день парламент показав, що він не парламент, а збіговисько «кидал».

Про це в ефірі програми «Коментарі» на телеканалі ZIK заявив народний депутат України (фракція «Батьківщини») Вадим Івченко.

«Президент і його команда всю ніч і весь день напрацьовували законопроект. Усі його обговорювали, і всі сказали свою думку щодо відповідних ініціатив, про які говорив президент. А це – нова виборча система й зменшення прохідного бар’єру до 3%.

Такий законопроект був напрацьований. Потрібно було поставити його в порядок денний, обговорити і прийняти цю ініціативу. Але парламент показав, що він – зборище кидал», – зауважив народний депутат.

Івченко зазначив, що в парламенті були палкі дискусії щодо скасування мажоритарки. Але насправді, додав обранець, у Раді мажоритарники ніколи самостійно не приймають важливі рішення.

«Майже усі вони залежні від виконавчої гілки влади. Мажоритарнику на округи дають 20,50, 100 мільйонів гривень на рік, і він за кошти платників податків піариться, створює такий собі маленький феодалізм й через рішення Кабміну ставить прокурорів і поліцейських. Тобто він домовляється з урядом»,– розповів нардеп.

Окрім цього, Вадим Івченко зазначив, що в Парубія є усі шанси ще раз позачергово зібрати Раду й проголосувати вже у другому читанні Виборчий кодекс.

«От тоді ми б побачили обличчя кожного мажоритарника і дізнались би, чи хочуть вони відкриті списки, чи ні», – прокоментував Івченко.

Нагадаємо, 22 травня народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

Зеленський також звернувся до спікера парламенту з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.