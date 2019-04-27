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    Думки вголос

    Путін зробив хід конем на Донбасі: чим відповість Зеленський

    • Дмитро Орєшкін

      Російський політолог

    • Розсилка
    Путін зробив хід конем на Донбасі: чим відповість Зеленський

    Кілька небезпечних моментів у путінському указі про видачу паспортів

    Цей указ пов'язаний з обранням Зеленського. Тема обговорювалася давно - про отримання жителями ДНР і ЛНР в спрощеному порядку російського громадянства вже кілька років спекулюють на другому-третьому рівні російського політикуму. А ці рівні ж не самостійні - там вирішують два завдання: сподобатися вищестоящому начальству і виконати його волю - можливо, навіть не чітко артикульовану. Скажімо, депутати таким чином вловлюють флюїди, що йдуть з адміністрації, і одночасно готують громадську думку.

    Так що указ - ніяка не новина. Є сенс говорити тільки про те, чому саме зараз. Ясне розуміння про це можна почерпнути хіба що з голови Володимира Путіна - ми можемо тільки здогадуватися. Зрозуміло, що останні кілька тижнів Зеленський нарощував шанси на перемогу. Відповідно, аналітики в Кремлі чудово розуміли, що він цілком може бути президентом і продумували варіанти взаємодії з ним.

    Я навіть схильний припускати, що на якомусь рівні - можливо, не особисто із Зеленським, а його емісарами або людьми Коломойського - проводили «просвічуючі» заходи. Тому коли Зеленський заявив, що перше, що він зробить, це буде боротися за долю 24 українських моряків, то у мене як людини, що давно спостерігає за манерами пострадянських еліт, постало питання: навіщо заздалегідь про це заявляти, якщо ти можеш не вирішити проблему? Мені здається, досить очевидно, що у нього були якісь приводи, щоб артикулювати цю тему. А значить, у нього, напевно, були сигнали з того боку кордону.

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    Зеленський багато говорить про намір зупинити війну, але нічого не говорив про Крим. У мене немає даних, але є сильна підозра, що його перші кроки були певним чином підготовлені або обговорені між штабом Зеленського і Кремлем. Тому Заленський заздалегідь позначив два напрямки: військовополонені і Донбас.

    Те, що Путін зробив хід конем цим спрощенням отримання громадянства, відразу ж обставляє обіцянку Зеленського закінчити війну на Донбасі низкою умов. Мета Путіна зрозуміла: втюхати Україні Донбас. Якщо це трапиться, це буде регіон в складі України, але з таким обсягом повноважень, об'ємом автономії, що він буде по суті російським регіоном. І що в цій ситуації робити Зеленському? Путін зафіксував свою позицію по Донбасу. Нічого нового і дивного - та ж ситуація, що і з Придністров'ям.

    Указом про громадянство Путін робить сміливий передполітичний хід: «Буде багато росіян, але ви ж демократи - повинні їх прийняти. Ви ж самі хочете повернути Донбас». Путін у цього троянського коня вже загнав кілька сотень (а скоро і десятків тисяч людей) з російськими паспортами. Також він отримує очевидний бонус у вигляді 2,5-3 млн голосів, тому що жителі окупованих територій так чи інакше будуть голосувати на українських виборах за російським сценарієм - принаймні протягом найближчих 5-10 років за «Київ» там голосувати не будуть. І ніхто вам ніколи не скаже, скільки там виборців і як вони голосували, тому що незалежний контроль буде неможливий. А на російських він отримуватиме голоси на свою користь, тому що вони - також громадяни Росії. Все це очевидно на користь путінської вертикалі і на шкоду Україні.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Крим окупанти Донбас ДНР ЛНР Путін Володимир Зеленський окуповані території
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